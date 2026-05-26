30 мая пройдет турнир UFC Macau. В главном событии вечера в легчайшем весе сойдутся Сонг Ядонг и Дейвисон Фигередо

Бои предварительного карда

1. Луис Фелипе Диас в среднем весе подерется с Исаком Ли

2. Менг Динг в полусреднем весе проведет бой с Хосе Энрике

3. Аори Кюиленг в легчайшем весе сразится с Коди Хэддоном

4. Рей Цуруя в наилегчайшем весе встретится с Хесусом Агиларом

5. Анджела Хилл в женском минимальном весе подерется с Цзин Нань Сюн

6. Кэнджи Жу в полулегком весе проведет бой с Родриго Верой

7. Лома Лукбунми в женском минимальном весе сразится с Жаклин Аморим.

Бои основного карда

Откроет основной кард поединок в полусреднем весе между Джейком Мэттьюзом и Карлстоном Харрисом. Оба подходят к бою в разной форме. Мэттьюз выиграл три из четырех последних встреч, его соперник потерпел два поражения нокаутом подряд.

Карлстону уже 38 лет, и его защита с каждым боем дает трещину. Стилистически это классическая встреча борца и ударника, но с оговоркой: Харрис когда-то и сам был неплох в партере.

Однако возраст берет свое, и последние досрочные поражения от Уилльямса и Понзиниббио говорят о том, что лучшие дни Карлстона в лиге уже прошли. Мэттьюз будет сушить бой, переводить соперника у сетки и искать удушающий. Австралийцу выпал шанс вновь приблизиться к топ-15, тем более что соперник максимально удобный.

Джейк Мэттьюз globallookpress.com

Далее в октагон в рамках наилегчайшего веса выйдут 11-й номер рейтинга Алекс Перез и местный боец Су Мудаэрджи. Американец — весьма опытный борец, который несколько лет назад дрался с самим Фигередо за титул.

Но в последних боях стабильности не наблюдается: был яркий нокаут против Чарльза Джонсона и поражения от Алмабаева и Таиры. Мудаэрджи, напротив, идет на серии из трех побед решением.

Правда, прежние поражения Су от Тима Эллиота и Чарльза Джонсона показали, что на уровне топ-15, а тем более против высококлассных борцов, ему конкурировать очень трудно. Фаворит здесь очевиден — опыт Переза должен стать решающим фактором.

Следующими в клетку войдут бывший чемпион RIZIN Кай Асакура и Кэмерон Смутерман, чей поединок пройдет в легчайшем весе. Японец за долгие годы карьеры зарекомендовал себя, как яркий нокаутер с нестандартной техникой.

Но в UFC у него пока не заладилось: два боя, два поражения сабмишнами. Асакура проиграл в дебюте в титульнике в наилегчайшем весе Пантоже, а потом и Эллиоту. В итоге Кай принял решение подняться в наилегчайший дивизион.

Смутерман также последние два боя проиграл, но по очкам. По сути, для обоих этот поединок — последний шанс на сохранение прописки в организации. Асакура опасен только в стойке. И если он не нокаутирует соперника в первом раунде, дальше у него начнутся проблемы.

Учитывая слабую борьбу японца, у Кэмерона есть определенные шансы на успех. Главное, вязать Кая у сетки с первых же секунд, не давая ему ничего показать в стойке.

Алонзо Менифилд globallookpress.com

В полутяжелой категории местный проспект Миньян Чжан встретится с 15-м номером рейтинга Алонзо Менифилдом. 27-летний китаец возвращается в октагон после поражения от Джонни Уокера техническим нокаутом, которое прервало его победную серию в ММА из 12 боев.

До этого Чжан в UFC нокаутировал Энтони Смита, Оззи Диаса и Брендсона Рибейро — всех в первом раунде. Менифилд в последних пяти боях одержал лишь две победы. При этом Алонзо обладает очень тяжелым ударом — своим левым хуком он способен отключить свет любому.

Но его защита и кардио оставляют желать лучшего. Последние поражения от Оздемира, Мурзаканова и Олберга были нокаутами. Чжан явно быстрее, точнее и горит желанием реабилитироваться перед родной публикой.

Ему нужно избегать разменов, работать сериями и не подставляться под левую. Опасность Менифилда кроется в одном точном попадании. Но на длительной дистанции в три раунда Чжан обязан разбирать ветерана.

Тяжелый день для бразильцев

Сонг Ядонг globallookpress.com

В со-главном бою вечера третий номер рейтинга тяжелого веса Сергей Павлович проверит на прочность бразильского проспекта Таллисона Тейшейру, занимающего 15-ю строчку.

Россиянин последние два боя выиграл решением у Вальдо Кортес-Акосты и Жаирзиньо Розенстрайка. До этого Сергей уступил Волкову и Аспиналлу, тем самым прервав винстрик из шести побед нокаутом в первом раунде.

Что касается Тейшейры, то в UFC он победил решением Туивасу и нокаутировал Тафу, но при этом проиграл Деррику Льюису уже в первом раунде. Сергей техничнее бразильца и не уступает ему в силе.

Плюс, на его стороне колоссальный опыт в UFC. Тейшейра попытается держать дальнюю дистанцию через лоу-кики и джебы, навязав пассивную перестрелку, что точно не на руку Павловичу. Правда, в стойке инструментов у россиянина гораздо больше.

Здесь и взрывные хуки, амплитудные оверхэды, и куда лучшая боксерская техника в целом. Вероятность нокаута тоже не исключена. Если Тейшейра быстро проиграл 40-летнему Льюису, то продержаться 15 минут в клетке с Павловичем для него практически непосильная задача.

В главном событии вечера в легчайшем весе встретятся Сонг Ядонг и Дейвисон Фигередо, пятый и седьмой номера рейтинга. Китаец моложе именитого бразильца на 10 лет, выше на 8 см и значительно быстрее.

И мотивации у него победить куда больше. В последнем бою Ядонг потерпел поражение решением от Шона О’Мэлли, упустив шанс ворваться в топ-3. До этого в активе Сонга была победа над Генри Сехудо, проигрыш Петру Яну и еще две победы над Гутьерресом и Симоном.

Фигередо в пяти последних боях победил решением Монтела Джексона и Марлона Веру, но уступил Умару Нурмагомедову, Кори Сэндхагену и тому же Петру Яну.

Бразилец уже не может превосходить более молодых соперников, хотя характер и готовность драться до конца никуда не делись. Не исключено, что поединок пройдет всю дистанцию, но за счет большей активности победа достанется местному бойцу.