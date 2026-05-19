Если бы это была сцена из фильма, режиссёра обвинили бы в дикой концентрации клише: чувак паркует машину в гольф-клубе, идёт к холму с видом на тренировочную базу, достаёт телефон, вставляет наушники. Похоже, ведёт лайвстрим. Его замечает сотрудник клуба-соперника. Бедолага удаляет видео, бежит в туалет гольф-клуба, переодевается, скрывается. И всё это — за два дня до полуфинала плей-офф второй английской лиги. История настолько английская, что в неё трудно поверить, но она реальная. И заканчивается она исключением «Саутгемптона» из плей-офф.

Завязка истории

Утро 7 мая. Рокклифф-парк, Тиссайд. «Мидлсбро» готовился к матчу. Через 48 часов — первая игра полуфинала плей-офф Чемпионшипа против «Саутгемптона». Победитель идёт в финал, а финалист, в свою очередь, идёт в АПЛ — и это, по оценке LBC, «самый дорогой матч в мировом футболе» : победитель получает гарантированные £220 миллионов от ТВ-контрактов АПЛ. Не может получить, а прям смс о зачислении денег на счёт.

То есть на тренировке «Мидлсбро» в то утро решалась судьба примерно 500 миллионов будущих доходов.

И вот в этот момент сотрудник клуба замечает на возвышенности неподалёку подозрительного человека. Стоит спиной к ним. В наушниках. С телефоном. И, похоже, ведет съемку.

— Кто вы? — спрашивает сотрудник «Мидлсбро».

Никаких ответов. Человек разворачивается, начинает быстро удалять что-то с экрана. И — бежит.

Бежит в сторону гольф-клуба, затем — через территорию гольф-клуба. В туалеты гольф-клуба. Там переодевается, выходит словно бы с невозмутимым лицом и уезжает в закат.

Если бы он остановился и сказал «извините, я просто гулял», возможно, никто бы ничего и не понял. Но он побежал. И этот бег — главная улика.

Опознание

Фотограф «Мидлсбро» успел снять убегающего — всего несколько кадров. Через пару часов снимки сравнили с фотографиями сотрудников «Саутгемптона», вывешенными на официальном сайте клуба.

Тот самый шпион Sky Sports

И — пу-пу-пу.

Шпионом, по сообщениям Teesside Live, оказался стажёр-аналитик «Саутгемптона». Имя в публикациях пока не указано — английская футбольная ассоциация может возбудить против него отдельное дисциплинарное дело, и до этого момента имя держат под защитой.

Что он там делал — догадаться не так уж сложно. Да вообще просто догадаться. Параграф 127 правил EFL прямо запрещает наблюдать за тренировкой клуба-соперника в течение 72 часов до матча между этими командами. То есть подсматривать за командой за неделю до игры — можно. За три дня — нельзя.

«Мидлсбро» сразу же сообщил в EFL о нарушении. И был в праведной ярости.

Кстати, о наушниках

Одна деталь, которая делает эту историю ещё нелепее, чем она кажется. Шпион-аналитик стоял в наушниках.

По данным BBC Sport и других британских источников, сотрудники «Мидлсбро» считают, что он не просто записывал тренировку на телефон — он транслировал её в прямом эфире . Через видеозвонок. То есть на другом конце линии кто-то — возможно, главный тренер «Саутгемптона» Тонда Эккерт, возможно, его помощники, возможно, целая комната тренеров — в реальном времени смотрели подготовку соперника.

Это, конечно, гипотеза. Прямого подтверждения нет. Но логика «зачем сотруднику клуба надевать наушники, если он просто записывает на свой телефон?» — пока никем не опровергнута.

Что было дальше

Однако, несмотря на скандал, матч состоялся.

Первая игра в Рокклифф-парк, 9 мая — нулевая ничья. Тренер «Мидлсбро» Ким Хеллберг после игры публично обвинил «Саутгемптон» в жульничестве.

Второй матч на «Сент-Мэри» 12 мая — победа «Саутгемптона» 2:1 в дополнительное время. Решающий гол забил Ши Чарльз. В тот же день EFL официально обвинил «Саутгемптон» в нарушении правил.

После второго матча Хеллберг выходит к прессе и говорит про «позорный шпионаж» — буквально такие слова. Дальше выходит главный тренер «Саутгемптона» Тонда Эккерт. Молодой немец, в первом сезоне в качестве главного тренера за пределами Германии. Один из журналистов задаёт ему вопрос:

— Вы шулер?

Эккерт встаёт, молча выходит из комнаты, пресс-конференция заканчивается.

Тонда Эккерт покинул пресс-конференцию после отказа отвечать на вопросы о «шпионе»

Этот момент произвёл вирусный эффект. Так пресс-конференции тренеров в Англии обычно не заканчиваются. Так они заканчиваются в фильмах про карикатурных шпионов.

Что с расследованием

Дальше дело приобрело юридический оборот.

12 мая

Официальное обвинение «Саутгемптону».

13 мая

Публикация фотографий незадачливого шпиона рядом с тренировочной базой «Мидлсбро».

14 мая

Объявление лиги: независимая комиссия рассмотрит дело не позднее 19 мая.

15 мая

«Мидлсбро» официально требует исключения «Саутгемптона» из плей-офф.

В этих обстоятельствах единственным уместным ответом является спортивное наказание, которое не позволит «Саутгемптону» участвовать в финале плей-офф Чемпионшипа. «Мидлсбро» из официального заявления клуба

17 мая

В расследовании крутой поворот: появились новые обвинения . Оказалось, что «Саутгемптон» этим занимался не один раз. EFL предъявил дополнительные обвинения по эпизодам с «Оксфорд Юнайтед» (декабрь 2025-го) и «Ипсвичем» (апрель 2026-го). То есть до полуфинала плей-офф против «Мидлсбро» «Саутгемптон» уже шпионил как минимум дважды.

Это меняет картину: один эпизод можно списать на «глупого стажёра, которому захотелось проявить инициативу», но три эпизода — это уже система.

18 мая

Игроки «Мидлсбро» возвращаются на тренировки в надежде, что их вернут в плей-офф.

19 мая

Вердикт независимой комиссии.

И вот вердикт

«Саутгемптон» признал многочисленные нарушения. Не пытался оправдываться. Не пытался переложить вину на стажёра. Просто всё признал.

Это было сделано осознанно — признание обычно облегчает наказание. И в этом случае оно действительно отвело от клуба самые тяжёлые варианты (например, понижение в Лигу 1 — третий дивизион). Но дешёвым выход всё равно не получился.

Решение независимой дисциплинарной комиссии EFL, объявленное 19 мая:

Исключение из плей-офф Чемпионшипа.

Минус 4 очка к старту сезона 2026/27 в Чемпионшипе.

Официальный выговор по всем эпизодам

«Мидлсбро» восстановлен в плей-офф. Финал — в субботу 23 мая на «Уэмбли» против «Халл Сити».

«Саутгемптону» оставили право на апелляцию, и клуб собирается её подать в среду 20 мая. Шансов мало — против признания собственных нарушений апеллировать сложно. Но формально процесс ещё не закрыт.

«Саутгемптон» уже продал билеты на финал. Все болельщики получат полный возврат денег.

Что это значит

В плане спортивной справедливости — наверное, правильное решение. В Англии правила трактуются строго. Если ты признал нарушение, и оно повторялось трижды, и оно произошло перед полуфиналом, по итогам которого ты «выиграл» матч — тебя ждёт серьёзное последствие.

В плане денег — для «Саутгемптона» это катастрофа. Клуб только что вылетел из АПЛ (в сезоне 2024/25), сейчас был на пути обратно. Гарантированные £220 миллионов в случае возвращения в АПЛ — теперь мимо. «Саутгемптон» остаётся в Чемпионшипе, да ещё и минус 4 очка к старту следующего сезона. То есть и шанс быстрого возврата в АПЛ уменьшается.

«Мидлсбро» в своём заявлении отреагировал, как и подобает выигравшему клубу:

Мы приветствуем результат сегодняшнего слушания дисциплинарной комиссии. Мы считаем, что это посылает ясный сигнал в плане спортивной целостности и поведения. Как клуб, мы теперь сосредоточены на нашем матче с «Халл Сити» на «Уэмбли» в субботу. «Мидлсбро» из официального заявления клуба

В переводе с английского: «Мы выиграли в кабинете то, что должны были выиграть на поле. И нам норм».

А что Эккерт?

Тонда Эккерт, главный тренер «Саутгемптона», бывший ассистент Юлиана Нагельсмана в «Лейпциге» и сборной Германии. Молодой, амбициозный, отвечающий стандартам «современного европейского тренера». Год назад его пригласили возглавить «Саутгемптон» после вылета из АПЛ.

Знал ли он о шпионаже? Это главный вопрос, на который никто публично пока не ответил. Эккерт может настаивать, что не знал — стажёр-аналитик действовал «по собственной инициативе». «Саутгемптон» может прикрыть тренера, чтобы спасти его репутацию.

Тонде Эккерту ещё предстоит доказать свою непричастность к шпионажу globallookpress.com

Но история про «инициативного стажёра» работает один раз. Когда у клуба три эпизода шпионажа за полгода — кто-то этим управлял. Молодые сотрудники не ведут стримы тренировок соперников ради спортивного интереса и по собственной инициативе.

Если FA возбудит дисциплинарное дело против отдельных людей, как это сделала FIFA после шпионажа сборной Канады на Олимпиаде-2024 в Париже (тогда три члена тренерского штаба, включая главного тренера, получили годичный бан) — Эккерту, возможно, придётся ответить публично. Пока он отвечает уходом с пресс-конференций.

А что там было с Канадой?

Лето 2024 года, Олимпиада в Париже. Сборная Канады по футболу (женская) накануне матча с Новой Зеландией оказалась в центре скандала: с помощью дрона велась слежка за тренировкой соперника.

FIFA отреагировала жёстко: главный тренер Беверли Прист и два её помощника получили один год отлучения от любого футбола во всём мире. Сборной Канады присудили минус шесть очков (но она все равно сумела выйти из группы).

Прецедент показывает: международное футбольное сообщество относится к шпионажу всерьёз и относится плохо. Не как к мелкому правонарушению, а как к нарушению самой идеи спортивного принципа.

«Саутгемптон» получил наказание со стороны EFL. Если FA пойдёт по канадскому пути и накажет конкретных людей — кому-то из штаба клуба, возможно, придётся искать новую работу за пределами футбола.

Мораль сказки

Английский футбол — самый коммерциализированный в мире. £220 миллионов за один матч — это абсолютный мировой рекорд. И в системе, где деньги настолько большие, всегда найдётся тот, кто решит, что чуть-чуть жульничества не повредит. Стажёр в наушниках с телефоном на холме — это ведь дёшево по сравнению с £220 миллионами.

Проблема в том, что в современном английском футболе уже всё — на камерах. Если ты пошёл снимать — тебя снимут самого. Если ты побежишь — тебя сфотографируют (даже если не догонят). Если ты переодеваешься в туалете гольф-клуба — кто-то это заметит. Если ты делаешь это трижды — кто-то соберёт три эпизода.

Скрытность была фишкой шпионов 60-х, в аналоговую эпоху. Эпоха изменилась, но шпионы-неудачники, похоже, с нами навсегда.