«Манчестер Сити» едет на «Виталити» с обязательной задачей: только победа сохраняет чемпионскую гонку до следующего тура. «Борнмут» при этом проводит лучший отрезок сезона, не проигрывает 16 матчей в АПЛ и всё ещё цепляется за шанс попасть в Лигу чемпионов. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

04' Семеньо здорово прошёл по правому флангу и отдал на Доку, тот с левой пробил – в руки вратарю.

02' Эванилсон едва не выскочил 1 на 1, но успел догнать его Хусанов. Бодро начали хозяева.

01' «Сити» начал с центра, поехали!

До матча

21:25 Пеп Гвардиола в позиции явного андердога в последних двух турах борется за последний трофей у руля «Сити». Летом Пеп, по сообщениям английской прессы, покинет манчестерскую команду, получится ли прощальное чудо?

21:15 Стартовые составы команд:

«Борнмут»: Петрович, Трюффер, Сенеси, Хилл, Смит, Таверньер, Скотт, Адамс, Райан, Крупи, Эванилсон.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Нуньеш, Хусанов, Гехи, О'Райли, Родри, Силва, Ковачич, Семеньо, Доку, Холанн.

21:10 Матч обслужит Энтони Тейлор — для него это уже 43-я игра сезона во всех турнирах. В предыдущих 42 встречах он показал 169 жёлтых карточек, дважды удалял игроков за вторую жёлтую, ещё дважды — прямой красной, а также назначил 10 пенальти. С «Манчестер Сити» Тейлор пересекался 51 раз: 28 побед «горожан», 10 ничьих и 13 поражений. В этом сезоне он уже работал на четырёх матчах команды Гвардиолы, включая победу над «Борнмутом» (3:1) в первом круге. Ассистенты — Гэри Бесвик и Адам Нанн, четвёртый арбитр — Крэйг Поусон. За ВАР отвечают Джарред Джиллетт и Ли Беттс.

«Борнмут»

Команда Андони Ираолы подходит к матчу в отличной форме. «Борнмут» не проигрывает 16 матчей подряд в Премьер-лиге — это лучшая серия сезона среди всех команд. При этом на финише «вишни» наконец начали превращать ничьи в победы: после длинного отрезка с постоянными потерями очков у них четыре победы в пяти последних турах.

В прошлом матче «Борнмут» обыграл «Фулхэм» (1:0), а решающий гол забил Райан. 19-летний бразилец отличился в третьем матче АПЛ подряд и вместе с Джуниором Крупи формирует очень необычную статистику: «Борнмут» стал первой командой в истории турнира, у которой два разных тинейджера забивали в трёх матчах подряд в одном сезоне. На фоне ухода Семеньо это особенно важно — новая атакующая линия быстро стала рабочей. Кстати, Райан уже получил официальный вызов в сборную Бразилии на Чемпионат Мира.

Дома «Борнмут» тоже выглядит крайне крепко: меньше поражений на своём поле в этом сезоне только у самого «Манчестер Сити». На «Виталити» выигрывали лишь «Арсенал» и «Эвертон», а год назад именно здесь команда Ираолы обыграла «Сити» 2:1. Есть и проблемы: Райан Кристи дисквалифицирован после удаления с «Фулхэмом», Алекс Хименес отстранён клубом, Хулио Солер травмирован, а готовность Льюиса Кука оценивается ближе к матчу.

«Манчестер Сити»

«Сити» выиграл Кубок Англии, но в чемпионате ситуация остаётся жёсткой. После победы «Арсенала» над «Бёрнли» команда Пепа Гвардиолы отстаёт на пять очков, и любая потеря очков в Борнмуте официально отдаст титул лондонцам. Победа же оставит интригу до последнего тура, где «Сити» будет принимать «Астон Виллу».

Форма у манкунианцев сильная: десять матчей без поражений во всех турнирах, девять побед, кубковый финал с «Челси» тоже выигран — всё решил гол Антуана Семеньо, который как раз вернётся на бывший стадион уже в составе «Сити». После январского перехода он стал важной фигурой в кубковой кампании: три гола и две передачи в турнире, включая победный мяч на «Уэмбли».

Кадрово у Гвардиолы почти идеальная ситуация. Родри вернулся в финале Кубка Англии и провёл 65 минут, так что должен быть готов к старту. Это принципиально важно против прессинга «Борнмута»: с ним «Сити» легче контролирует центр и гасит переходы соперника. В атаке ожидается привычная группа с Холанном, Доку, Шерки и Семеньо. Мармуш, которого заменили в перерыве финала, скорее всего, начнёт на скамейке.

Контекст и цифры

В первом круге «Сити» выиграл 3:1: Холанн оформил дубль, а третий мяч забил О’Райли. В целом история пары почти полностью на стороне манкунианцев: 16 побед в 17 матчах АПЛ. Единственное исключение — прошлогодние 2:1 «Борнмута» дома. При этом именно сейчас у хозяев есть аргументы сильнее обычного. «Борнмут» идёт на серии без поражений, остаётся одной из лучших домашних команд сезона и всё ещё может приблизиться к пятому месту. «Сити» же играет через два дня после эмоционального финала Кубка Англии, хотя Гвардиола уже говорил, что усталость не должна стать оправданием на последней неделе сезона.