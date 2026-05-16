ESPN рассказывает о главных кадровых проблемах сборных перед чемпионатом мира.

Точно пропустят чемпионат мира

Эстеван Виллиан (Бразилия)

Травма: разрыв мышц задней поверхности бедра

В апреле в матче против «Манчестер Юнайтед» Эстеван покинул поле в слезах из-за травмы задней поверхности бедра. Изначальный прогноз был позитивным и предполагал двухнедельное отсутствие, но вскоре стало ясно, что все гораздо серьезнее, и игрок в итоге не попал в предварительную заявку сборной Бразилии.

Это серьезный удар для главного тренера бразильцев Карло Анчелотти, который ранее уже лишился Родриго. Эстеван рассматривался как стопроцентный игрок стартового состава в команде, испытывавшей проблемы с результативностью по ходу квалификации.

В распоряжении тренерского штаба остаются Винисиус Жуниор и Рафинья, но глубина состава теперь выглядит куда более скудной, чем раньше.

Эта ситуация стала настоящим спасательным кругом для 34-летнего Неймара: именно он занял место Эстевао в предварительном списке.

Серж Гнабри (Германия)

Травма: разрыв приводящей мышцы

Травма приводящей мышцы, полученная в середине апреля, вывела Гнабри из строя до конца клубного сезона и лишила шансов поехать на чемпионат мира со сборной Германии.

Этим летом на Гнабри возлагались большие надежды: ни один другой футболист не провел больше матчей (восемь) в рамках отборочного цикла и мартовских товарищеских встреч Бундестим.

Его отсутствие может открыть дверь в стартовый состав для Джамала Мусиалы, который не так давно вернулся на поле после серьезной травмы. Это также повышает шансы на попадание в заявку еще одного атакующего полузащитника «Баварии» — Леннарта Карля.

Родриго (Бразилия)

Травма: разрыв крестообразной связки и мениска

Сенсационное мартовское поражение «Реала» от «Хетафе» (0:1) стало еще болезненнее из-за тяжелой травмы Родриго. Разрыв крестообразной связки и мениска вывел его из игры, судя по всему, до конца 2026 года.

С тремя голами он стал вторым бомбардиром сборной Бразилии в рамках непростого для команды отборочного турнира. Учитывая травму Эстевана, фланги атаки «Селесао» выглядят откровенно ослабленными.

В ответ на эти кадровые потери бразильцы вполне могут сделать ставку на 34-летнего Неймара.

Хави Симонс (Нидерланды)

Травма: разрыв крестообразной связки

Первая победа «Тоттенхэма» в Премьер-лиге в 2026 году — на «Вулверхэмптоном» (1:0) в конце апреля — далась дорогой ценой: во втором тайме Симонс порвал крестообразную связку.

Хотя Симонсу и не было гарантировано место в старте, ожидалось, что он сыграет важную роль в линии атакующих полузащитников нидерландской сборной.

Травма Симонса укрепляет позиции полузащитника «Манчестер Сити» Тиджани Рейндерса в роли главного плеймейкера и потенциально открывает двери для Джастина Клюйверта, который сам вот-вот вернется в строй после четырехмесячного восстановления от травмы колена.

Каору Митома (Япония)

Травма: разрыв мышц задней поверхности бедра

Звезда «Брайтона» Митома получил травму задней поверхности бедра в недавнем матче против «Вулверхэмптона» (3:0) и в итоге не попал в финальную заявку сборной.

«Медицинский штаб пришел к выводу, что ему будет крайне сложно набрать форму по ходу турнира», — заявил главный тренер команды Хадзимэ Мориясу.

Эта новость станет тяжелейшим ударом по надеждам Японии на выход в плей-офф. На групповом этапе их ждут матчи с Нидерландами, Швецией и Тунисом, а Митома, по общему признанию, является одним из лучших игроков сборной и автором победного гола в мартовской игре с Англией.

Юго Экитике (Франция)

Травма: разрыв ахиллова сухожилия

В апрельском матче «Ливерпуля» против «Пари Сен-Жермен» (0:2) Экитике внезапно рухнул на газон, и вскоре стало совершенно ясно, насколько всё серьезно.

Отличный дебютный сезон за «красных» помог ему закрепиться в национальной команде. Экитике забивал в матчах сборных как во время ноябрьской, так и во время мартовской паузы, и, казалось, гарантировал себе место в заявке на ЧМ.

В итоге вместо Экитике на чемпионат мира поедет нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета.

Эдер Милитао (Бразилия)

Травма: разрыв мышц задней поверхности бедра

За последние несколько лет Милитао перенес целую череду тяжелых травм, и последняя из них — разрыв мышцы задней поверхности бедра, потребовавший хирургического вмешательства, — лишила его шансов поехать на чемпионат мира.

Предыдущие проблемы со здоровьем уже привели к тому, что его влияние в сборной Бразилии пошло на спад, а Габриэл Магальяйнс из «Арсенала» закрепился в статусе постоянного напарника Маркиньоса («ПСЖ») в центре обороны.

Тем не менее, Милитао оставался бы ценным игроком обоймы — и, потенциально, опцией на позиции правого защитника.

В сложившейся ситуации Бремер («Ювентус»), Фабрисио Бруно («Крузейро») и, возможно, даже Рожер Ибаньес («Аль-Ахли») могут получить куда более значимые роли в команде.

Патрик Аджиманг (США)

Травма: разрыв ахиллова сухожилия

Весьма впечатляющий дебютный сезон Аджиманга в английском футболе завершился досрочно: в начале апреля в матче против «Сток Сити» он порвал ахиллово сухожилие.

Он не претендовал на роль основного форварда сборной США на домашнем турнире, но он определенно рассматривался как вариант для усиления игры.

В нападении Маурисио Почеттино по-прежнему будет полагаться в первую очередь на Фоларина Балогуна и Рикардо Пепи. Однако эта ситуация может помочь вернуться в обойму Джошу Сардженту в качестве третьей опции.

Йерди Схаутен (Нидерланды)

Травма: разрыв крестообразной связки

Опорный полузащитник ПСВ Схаутен получил серьезное повреждение крестообразной связки, пытаясь перехватить мяч в апрельском матче против «Утрехта».

По словам 29-летнего футболиста, он «сразу понял, что произошло что-то неладное». У него не было гарантированного места в стартовом составе, но, вероятнее всего, именно он был первым на подхвате, если бы Френки де Йонгу или Райану Гравенберху потребовалась передышка.

Теперь эта роль, судя по всему, перейдет к опытному 35-летнему полузащитнику «Аталанты» Мартену де Рону.

Льюис Миллер (Австралия)

Травма: разрыв ахиллова сухожилия

В феврале Миллер перенес операцию на ахилловом сухожилии после травмы, полученной в матче «Блэкберн Роверс» против «Куинз Парк Рейнджерс» (3:1) в Чемпионшипе.

Восстановление займет минимум девять месяцев, поэтому чемпионат мира он пропустит.

Отсутствие защитника стало серьезным ударом для наставника «Соккеруз» Тони Поповича, который выпускал 25-летнего игрока на позиции правого вингбека в стартовом составе во всех отборочных матчах.

На личном уровне это еще более болезненный удар: Миллер много работал, чтобы вернуться в сборную после ошибок, которые дорого обошлись Австралии в драматичном четвертьфинале Кубка Азии-2023.

В его отсутствие главным претендентом на место в стартовом составе на ЧМ стал Джейкоб Итальяно из австрийского клуба «Грацер АК».

Джонни Кардозо (США)

Травма: растяжение связок голеностопа

Полузащитник мадридского «Атлетико» пропустит чемпионат мира из-за тяжелого растяжения связок правого голеностопа, которое требует хирургического вмешательства.

Недавно Кардозо выходил на замену в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов, в котором «Атлетико» уступил «Арсеналу» (0:1). Кардозо имел отличные шансы попасть в заявку сборной США на ЧМ и потенциально даже мог занять место в стартовом составе рядом с Тайлером Адамсом.

В последней версии рейтинга главных претендентов на вызов в сборную он был третьим в списке центральных полузащитников.

Больше всех в этой ситуации повезло Эйдену Моррису из «Мидлсбро», чье попадание на турнир до этого было под большим вопросом. Еще одной опцией может стать креативный атакующий игрок мексиканской «Америки» Алехандро Сендехас, если наставник американцев Маурисио Почеттино решит укрепить другую позицию.

Такуми Минамино (Япония)

Травма: разрыв крестообразной связки

Минамино порвал «кресты» в декабрьском матче Кубка Франции против «Осера», став одним из первых футболистов, чье участие в грядущем чемпионате мира оказалось под вопросом.

Невероятно, но хотя подобные травмы обычно требуют минимум шести месяцев на восстановление, японец возобновил тренировки уже в марте в отчаянной попытке успеть набрать форму к летнему турниру.

Но убедить тренерский штаб ему не удалось: в итоговую заявку Японии из 26 человек он не попал.

Маттейс де Лигт (Нидерланды)

Травма: травма спины

Плохие новости для «оранжевых»: 26-летний защитник Маттейс де Лигт так и не восстановился после затяжных проблем со спиной. Более того, ему потребовалась дополнительная операция — теперь цель в том, чтобы полностью набрать форму уже к началу следующего европейского клубного сезона.

Из-за этого повреждения де Лигт не играл за «Манчестер Юнайтед» с 30 ноября. И хотя последние несколько недель он усердно работал над возвращением на поле, в итоге ему пришлось перенести операцию, так как реабилитация пошла не по плану. В «Юнайтед» ожидают его возвращения в строй не раньше начала следующей кампании.

Могут пропустить турнир

Ламин Ямаль (Испания)

Травма: частичный разрыв мышц задней поверхности бедра

Ямаль повредил заднюю поверхность бедра в апреле, исполняя пенальти в матче против «Сельты». Эта травма досрочно завершила его клубный сезон и поставила под большой вопрос сроки восстановления к чемпионату мира.

Если главному тренеру сборной Испании Луису де ла Фуэнте придется обходиться без Ямаля, он может сделать ставку на Феррана Торреса или Алекса Баэну, чтобы закрыть проблемную позицию, либо перевести на правый фланг Нико Уильямса.

Алфонсо Дейвис (Канада)

Травма: повреждение задней поверхности бедра

Ранее «Бавария» подтвердила, что Дейвис выбыл на «несколько недель» из-за травмы, полученной в среду в ответном полуфинале Лиги чемпионов против «ПСЖ».

Сроки восстановления выглядят не слишком обнадеживающе с учетом планов Канады: команда начнет ЧМ 12 июня матчем против Боснии и Герцеговины в Торонто.

В этом сезоне Дейвис пережил череду травм и провел за «Баварию» в Бундеслиге всего шесть матчей в стартовом составе, борясь с последствиями разрыва крестообразной связки, болезни и частичного надрыва задней поверхности бедра.

Канадская сторона поддерживает связь с медицинским штабом мюнхенцев и надеется на хорошие новости в ближайшие недели, поскольку у Дейвиса, учитывая его колоссальный талант, попросту нет равноценной замены.

Микель Мерино (Испания)

Травма: перелом стопы

В начале февраля Мерино получил стрессовый перелом стопы и с тех пор не выходил на поле. Он планирует вернуться в строй к финалу Лиги чемпионов — этого может оказаться достаточно, чтобы доказать свою готовность перед оглашением заявки сборной Испании.

Если Мерино не успеет, главным вариантом на его позицию в полузащите станет Фабиан Руис. А освободившееся место в заявке может достаться Гави или Пабло Барриосу.

Кристиан Ромеро (Аргентина)

Травма: частичный разрыв медиальной коллатеральной связки колена

В середине апреля нападающий «Сандерленда» Брайан Бробби толкнул Ромеро на вратаря «Тоттенхэма» Антонина Кински, в результате чего аргентинец повредил колено. Капитан «шпор» покидал поле в слезах, понимая, что теперь его поездка на чемпионат мира находится под угрозой.

Для Аргентины Ромеро — ключевая фигура в обороне. В квалификации он 14 раз выходил в стартовом составе на позиции центрального защитника и во многом олицетворяет тот баланс мастерства и агрессии, который принес сборной большие успехи в последние годы.

Если Ромеро не сыграет, пару Николасу Отаменди из «Бенфики», скорее всего, составит Лисандро Мартинес из «Манчестер Юнайтед». Но дальше просадка по качеству и опыту выглядит очень заметной.

Марк-Андре тер Стеген (Германия)

Травма: разрыв мышцы бедра

Тер Стеген не играл за сборную Германии почти год. Травмы и жесткая конкуренция в «Барселоне» мешали ему получать игровую практику, поэтому в январе он отправился в аренду в «Жирону», где рассчитывал вернуть форму и тонус. Но успел провести всего два матча, после чего получил разрыв мышцы бедра.

Недавно его спросили, успеет ли он восстановиться и вернуться в число кандидатов на поездку на ЧМ. Ответ был сдержанным: «В конце сезона посмотрим, получится ли. Но это сложно».

Судя по всему, шансы тер Стегена близки к нулю. А значит, главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман, вероятно, будет готовить к турниру Оливера Бауманна из «Хоффенхайма» в роли первого номера.

Тино Ливраменто (Англия)

Травма: травма бедра

Ливраменто весь сезон преследуют травмы. В сентябре его унесли с поля на носилках из-за повреждения колена. Он сумел восстановиться, но теперь получил травму бедра, из-за которой досрочно завершил клубный сезон.

Похоже, Томас Тухель видел в 23-летнем защитнике игрока основного состава сборной Англии — вероятно, на левом фланге, если все остальные были бы доступны.

Но как минимум в этой зоне у англичан хороший запас вариантов. Следующими в очереди могут быть Нико О’Райли из «Манчестер Сити» или Льюис Холл из «Ньюкасла». А Джед Спенс из «Тоттенхэма», как и Ливраменто, способен закрыть оба фланга.

Мохаммед Кудус (Гана)

Травма: повреждение задней поверхности бедра

В январе Кудус получил серьезную травму четырехглавой мышцы бедра. А когда в апреле он уже был близок к возвращению, случился новый откат — теперь с задней поверхностью бедра. Из-за этого его участие в чемпионате мира оказалось под вопросом.

Для Ганы это серьезный удар: команда во многом рассчитывает на Кудуса как на игрока, способного придумать момент из ничего. Если он не успеет восстановиться, гораздо больше ответственности ляжет на Антуана Семеньо. Кроме того, Карлушу Кейрушу, возможно, придется срочно искать еще одного игрока с сильным дриблингом.

Проблема в том, что таких вариантов у Ганы немного. В борьбу за место могут вернуться Камалдин Сулемана из «Аталанты», у которого сезон складывается не лучшим образом, или Эрнест Нуама из «Лиона», только недавно восстановившийся после долгого отсутствия.

Юрриен Тимбер (Нидерланды)

Травма: повреждение паха

Тимбер не играл за «Арсенал» с 14 марта — он продолжает восстанавливаться после травмы паха и может не вернуться до конца клубного сезона. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета признавал, что ситуация оказалась непростой и для самого защитника, и для клуба: изначально не ожидалось, что Тимбер пропустит так много времени.

У Нидерландов хватает сильных защитников, но Тимбер стал важной фигурой в команде Роналда Кумана. В квалификации ЧМ он выходил и в центре обороны, и на фланге.

Если к турниру он не будет готов на сто процентов, большую роль могут получить Стефан де Врей из «Интера» и Натан Аке из «Манчестер Сити».

Науэль Молина (Аргентина)

Травма: повреждение бедра

Молина провел всего последние полчаса в майском матче «Атлетико» против «Сельты», но даже этого хватило, чтобы получить мышечную травму. По данным аргентинских СМИ, из-за повреждения бедра он пропустит две-три недели — и это серьезный повод для тревоги для главного тренера сборной Лионеля Скалони.

В Аргентине Молину считают ключевым игроком: в квалификации он вышел в старте в 14 из 18 матчей.

Если он не успеет восстановиться, первым вариантом на замену станет Гонсало Монтьель — тот самый игрок, который забил победный пенальти в финале ЧМ-2022. Еще один возможный кандидат — 22-летний Агустин Гиай, дебютировавший за сборную в марте.

Хосе Хименес (Уругвай)

Травма: растяжение связок голеностопа

Хименеса заменили уже на 20-й минуте майского матча «Атлетико» против «Сельты» из-за повреждения голеностопа. Позже в медицинском отчете клуба травму описали как «серьезную».

Уругвайский центральный защитник хорошо знаком с травмами, но эта особенно болезненна по срокам: на чемпионате мира ему отводилась важная роль в центре обороны сборной.

Эта ситуация возлагает дополнительную ответственность на плечи Рональда Араухо из «Барселоны», от которого теперь требуется кровь из носу сохранять здоровье и цементировать защиту. Кроме того, потеря Хименеса укрепляет шансы Сантьяго Буэно из «Вулверхэмптона» на поездку в Северную Америку.

Эйден О’Нил (Австралия)

Травма: травма голеностопа

О’Нилл был вынужден покинуть поле уже на 36-й минуте матча «Нью-Йорк Сити» против «Ди Си Юнайтед» в начале мая. Эта травма стала проблемой для сборной Австралии: казалось, что пара в центре поля уже почти определена — О’Нилл и капитан «Санкт-Паули» Джексон Ирвайн.

Официальной информации о степени повреждения пока нет. Главный тренер «Нью-Йорк Сити» Паскаль Янсен подтвердил, что до этого эпизода О’Нилл уже испытывал проблемы с голеностопом. После травмы 27-летний полузащитник пропустил следующий матч команды — победу над «Коламбусом».

На первый взгляд, отсутствие О’Нилла могло открыть дорогу Патрику Язбеку, чтобы побороться за место в старте. Но и он получил травму четырехглавой мышцы на разминке перед матчем «Нэшвилла» против «Тигрес» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ — теперь и его шансы на чемпионат мира под большим вопросом.

В этой ситуации за игровые минуты могут побороться Пол Окон-младший, Алекс Робертсон, Камми Девлин, Макс Балард, Энтони Касерес и Коннор Меткалф. Еще шире открывается дверь для ветерана Мэтью Леки, который может поехать уже на четвертый чемпионат мира.

Должны сыграть

Ватару Эндо (Япония)

Травма: разрыв связок голеностопа

Эндо провел сезон, который хочется поскорее забыть. Мало того, что он почти не появлялся на поле в составе «Ливерпуля», так еще и в своем единственном матче Премьер-лиги в стартовом составе порвал связки голеностопа.

Недавно Арне Слот сообщил, что капитан сборной Японии уже вернулся к работе на поле и надеется сыграть еще до конца сезона.

Наставник «Синих самураев» Хадзимэ Мориясу невероятно воодушевлен, что именно так и произошло, поскольку Эндо — ключевой мотор команды в центре поля. Новость о его включении в итоговую заявку из 26 человек стала огромным облегчением для сборной, которая потеряла из-за травм важнейших игроков (Минамино, Митома).

Мохамед Салах (Египет)

Травма: повреждение задней поверхности бедра

Салах потянул мышцу задней поверхности бедра в прошлом месяце в матче «Ливерпуля» против «Кристал Пэлас» (3:1), но уже восстановился. В пятницу египтянин вышел на замену в игре с «Астон Виллой».

Арда Гюлер (Турция)

Травма: растяжение мышц задней поверхности бедра

В апреле Гюлер получил растяжение задней поверхности бедра в матче «Реала» против «Алавеса» (2:1), что, скорее всего, ставит крест на остатке его клубного сезона. Теперь его главная цель — восстановиться к чемпионату мира, и, судя по всему, он идет по графику.

Ашраф Хакими (Марокко)

Травма: растяжение мышц задней поверхности бедра

Хакими потянул заднюю поверхность бедра на последних минутах первого полуфинала Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» обыграл «Баварию» со счетом 5:4. Марокканец пропустил ответную встречу, но ожидается, что он успеет полностью восстановиться к старту турнира

Люка Зидан (Алжир)

Травма: перелом челюсти и подбородка

Вратарь «Гранады» Зидан, сын легендарного Зинедина Зидана, в прошлом месяце получил переломы челюсти и подбородка в результате жесткого столкновения. Однако он уже перенес операцию и рассчитывает пропустить всего три недели. Сам игрок описал инцидент как «скорее пугающий, чем серьезный».

Лука Модрич (Хорватия)

Травма: перелом скуловой кости

Клубный сезон для Модрича в составе «Милана» подошел к концу из-за «сложного множественного перелома» скулы. Тем не менее, есть полная уверенность, что он успешно залечит травму и выведет сборную Хорватии на поле этим летом с капитанской повязкой.

Рис Джеймс (Англия)

Травма: растяжение мышц задней поверхности бедра

Джеймс вернулся в состав «Челси» в матче против «Ливерпуля» после очередной мышечной травмы бедра. Если ему удастся избежать новых повреждений до конца сезона, у него есть все шансы стать основным правым защитником сборной Англии на грядущем чемпионате мира.