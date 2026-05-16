Авторы ESPN Роб Доусон и Жюльен Лоранс разбирают контраст между стабильным «Манчестер Сити» и разрозненным «Челси» перед финалом Кубка Англии — и прогнозируют, кому удастся поднять трофей на «Уэмбли».

Финал Кубка Англии пройдет в субботу на «Уэмбли» — кульминация старейшего футбольного турнира мира. В решающей встрече сойдутся два гранда английской АПЛ — «Манчестер Сити» и «Челси». Учитывая, как складывались сезоны для обеих команд, победа в этом матче может иметь огромное значение.

«Манчестер Сити» уже завоевал Кубок английской лиги и сохраняет лишь призрачные шансы в чемпионской гонке АПЛ, тогда как «Челси» застрял в середине таблицы и, похоже, снова будет искать нового тренера летом.

Взгляд со стороны «Манчестер Сити»

Пока надежды на титул АПЛ постепенно тают, внимание внутри «Манчестер Сити» смещается в сторону будущего.

На «Этихаде» растет ощущение, что Хосеп Гвардиола готов поставить точку после десяти лет работы в клубе. Если это действительно так, финал Кубка Англии против «Челси» может стать для 55-летнего специалиста последним шансом пополнить свою впечатляющую коллекцию трофеев.

«Манчестер Сити» — победитель Кубка английской лиги 2025/26 globallookpress.com

В этом сезоне команда уже выиграла Кубок английской лиги, обыграв «Арсенал», и теперь нацелена оформить внутренний кубковый дубль.

Показательно, что даже при сохранявшихся математических шансах в чемпионской гонке Гвардиола оставил Эрлинга Холанна, Райана Шерки и Жереми Доку в запасе на матч с «Кристал Пэлас» (3:0). Ожидается, что в субботу на «Уэмбли» все трое вернутся в стартовый состав.

Если эпоха Гвардиолы в Манчестере действительно подходит к концу, то этот финал важен еще и по другой причине. Несмотря на возможный уход тренера, нынешний «Сити» — команда нового поколения.

Большинство футболистов, выигравших требл в 2023 году, уже покинули клуб, а им на смену пришли новые игроки — Нико О’Райли, Марк Гехи, Антуан Семеньо и Джанлуиджи Доннарумма.

Гвардиола не раз говорил, что новому поколению еще предстоит освоить искусство побед — так же, как это когда-то сделали Эдерсон, Кайл Уокер, Илкай Гюндоган и Кевин Де Брёйне.

Победа над «Арсеналом» в финале Кубка английской лиги стала шагом в этом направлении, но еще один трофей на «Уэмбли» против «Челси» укрепил бы эту уверенность.

Гвардиола прекрасно понимает: привычка побеждать формируется именно через такие матчи. Триумфы в Кубке английской лиги и Кубке Англии способны стать фундаментом для еще более крупных успехов в будущем.

Нико О’Райли и Хосеп Гвардиола globallookpress.com

Внутри клуба есть огромное желание побеждать. Очевидно, прошлый сезон получился тяжелым, потому что мы остались без трофеев. Для нас это был плохой год, и нам совсем не понравилось заканчивать сезон без кубков. После этого особенно приятно вернуться на прежний уровень — выиграть Кубок английской лиги, сохранять шансы на победу в Кубке Англии и бороться за титул в чемпионате. Как футболисты, мы хотим находиться именно в таких ситуациях. У нас довольно молодая команда. При этом есть и опытные лидеры, которые очень помогают. В составе много новых и молодых игроков. Надеюсь, в ближайшие годы мы сможем добиться больших успехов. Нико О’Райли защитник «Манчестер Сити»

Контракт Пепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан еще на один сезон, и внутри клуба многие все еще надеются, что тренер решит остаться хотя бы еще на год. В конце концов, очередной титул АПЛ не выглядит чем-то недосягаемым, да и новая победа в Лиге чемпионов вполне может быть не за горами.

Но если Гвардиола все же передаст команду новому наставнику уже этим летом — одним из возможных кандидатов называют бывшего тренера «Челси» Энцо Мареску — он оставит после себя команду, полностью готовую продолжать начатое им дело.

Поездки на «Уэмбли» при Гвардиоле давно стали для «Сити» привычным делом. То же самое касается и трофеев. И финал Кубка Англии-2026 против «Челси» вполне может войти в историю как последний аккорд великой эпохи каталонского специалиста в Манчестере.

Взгляд со стороны «Челси»

Еще в августе, когда сезон только начинался, большинство болельщиков, игроков, руководителей и владельцев «Челси» без раздумий согласились бы на выход команды в финал Кубка Англии к концу мая.

«Челси» — победитель Клубного чемпионата мира-2025 globallookpress.com

«Синие» исторически привыкли бороться за трофеи — будь то победа на первом обновленном Клубном чемпионате мира прошлым летом или триумф в Лиге конференций ранее в том же году.

Поддерживать победный менталитет для клуба всегда важно, даже если речь идет «всего лишь» о Кубке Англии. Однако никто не мог предположить, что этот финал окажется едва ли не единственным светлым пятном в настолько хаотичном сезоне.

Три разных тренера за один сезон, поражений в АПЛ столько же, сколько и побед, унизительный ранний вылет из Лиги чемпионов, серия из шести подряд поражений в чемпионате впервые за 30 лет, девятое место в таблице за два тура до конца и футболисты, публично критикующие руководство клуба — нынешний сезон превратился для «Челси» в настоящий кошмар.

Кажется, клуб разрушен на всех уровнях: нет ни четкого курса, ни идентичности, а финансовые потери исчисляются сотнями миллионов долларов.

И все же надежда остается. Каким-то образом даже на фоне этого масштабного кризиса Кубок Англии способен спасти сезон и вернуть «синих» в еврокубки. В клубе вряд ли будут жаловаться, если речь пойдет хотя бы о Лиге Европы — через чемпионат пробиться туда уже практически невозможно.

Да, болельщики по-прежнему испытывают разочарование и продолжают требовать ухода американских владельцев, но победа в финале могла бы подарить луч света в конце очень длинного и мрачного тоннеля, который тянулся весь сезон.

Калум Макфарлейн и Рис Джеймс globallookpress.com

На «Уэмбли» команду выведет Калум Макфарлейн, и ирония ситуации заключается в том, что это уже второй матч против Пепа Гвардиолы и «Манчестер Сити» для него в роли временного главного тренера «Челси» в нынешнем сезоне.

Еще в январе, после увольнения Энцо Марески (решения, которое теперь выглядит ошибкой) и до назначения Лиама Росеньора (что тоже оказалось неудачным шагом) — наставник молодежной команды U21 временно возглавил основной состав на выезде против «Сити».

Тогда «Челси» сумел добиться достойной ничьей 1:1, а показатель ожидаемых голов (xG) у гостей даже оказался выше, чем у хозяев — 1,85 против 1,02.

Затем Макфарлейн проиграл свой следующий матч во главе команды — дерби с «Фулхэмом» (1:2). Кроме того, ему не удалось победить и в двух других встречах чемпионата — поражение 1:3 от «Ноттингем Форест» и ничья 1:1 на «Энфилде» с «Ливерпулем». Даже в полуфинале Кубка Англии его команда не без доли везения обыграла «Лидс» со счетом 1:0.

В субботу временному наставнику потребуется нечто особенное — будь то вдохновенная игра Энцо Фернандеса, Коула Палмера, Жуана Педро или самоотверженное командное выступление, где каждый будет биться друг за друга. «Челси» подходит к финалу в статусе андердога, и, возможно, именно такая роль сейчас подходит лондонцам лучше всего.

В последние годы финалы Кубка Англии превратились для клуба в настоящее проклятие: три поражения подряд на «Уэмбли» — от «Ливерпуля» в 2022‑м, «Лестера» в 2021‑м и «Арсенала» в 2020‑м (в ковидный сезон).

Последний раз «Челси» выигрывал Кубок Англии в 2018 году, обыграв в финале «Манчестер Юнайтед».

«Челси» globallookpress.com

Теперь им нужна настоящая магия кубка, если они хотят хоть немного спасти сезон. В противном случае очередное поражение окончательно закрепит за этой кампанией статус одной из худших для клуба за очень долгое время.

Прогнозы

«Манчестер Сити» — «Челси» — 3:1

У «Сити» сыгранный состав и отличная форма. «Челси», напротив, пребывает в полном хаос. — Роб Доусон.

«Манчестер Сити» — «Челси» — 2:1

Думаю, для Гвардиолы и «Сити» это будет непростой матч, поскольку приоритетом все еще остается чемпионская гонка, а впереди у команды четыре игры за 12 дней. Тем не менее «Манчестер Сити» все равно окажется сильнее «Челси», который сейчас находится в плохой форме. — Жюльен Лоранс.