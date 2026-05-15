«Астон Вилла» и «Ливерпуль» играют на «Вилла Парк», а результат матча может напрямую повлиять на выход в Лигу чемпионов. Команды идут рядом: «Ливерпуль» четвёртый, «Вилла» пятая, разница между ними — только по дополнительным показателям. При этом у хозяев впереди ещё финал Лиги Европы, а гости пытаются спокойно закрыть непростой сезон местом в топ-5. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

Ход матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

45' Добавлено 3 минуты.

43' ГОООООООЛ! Впереди «Астон Вилла»! Роджерс получил мяч от Диня в штрафной и с правой ноги идеально пробил в дальний угол. 1:0!

41' Угловой заработали хозяева.

39' Кэш получил жёлтую карточку за фол на Керкезе на половине поля «Ливерпуля».

37' Угловой заработал «Ливерпуль», Макгинн выбил мяч после навеса Гравенберха.

35' Буэндиа нарушил правила в центре поля, уже не первый раз с нарушением идёт в прессинг аргентинец.

Статистика матча 2 Удары в створ 2 1 Удары мимо 3 43 Владение мячом 57 1 Угловые удары 3 0 Офсайды 2 6 Фолы 1

33' Собослаи навесил на ближнюю с угла поля, Макаллистер пробил — выше ворот.

31' Опасно пробил издалека Собослаи, Мартинес перевёл мяч на угловой!

29' Нгумоа отправил мяч в штрафную со своего фланга, никто не успел замкнуть, а Мартинес спокойно проводил мяч за линию ворот.

27' В офсайде оказался Гакпо на линии штрафной «Виллы», Гравенберх отдавал передачу вперёд.

25' Нгумоа сместился с левого фланга в центр и пробил, мяч пролетел над перекладиной.

23' Со второй попытки опасно навесил Собослаи, ван Дейк выиграл борьбу, но не смог пробить после серии отскоков.

21' Буэндиа сбил Собослаи на своей половине поля, венгр готовится подавать штрафной.

20' На удар из-за штрафной решился Гомес – выше ворот.

18' Нгумоа был в одном касании от убойной позиции у ворот «Виллы», вовремя успел подстраховать Кэш.

17' Гравенберх заработал штрафной в центре поля, свою позиционную атаку начинают гости.

15' Буэндиа получил мяч у штрафной «Ливерпуля», но неточно отдал налево.

13' Кэш попробовал с угла штрафной пробить в дальний угол, защитник накрыл удар.

12' Неуверенно сыграл на выходе Мамардашвили и подарил мяч Макгинну, но быстро вернулись в защиту игроки «Ливерпуля» и отразили угрозу.

11' В офсайде оказался Джонс на правом фланге, Гомес отдавал пас.

10' Поднялся на ноги нападающий «Виллы», продолжает он игру.

09' На газоне Уоткинс после своего промаха, держится за спину Олли.

08' Уоткинс с левого фланга сместился в штрафную и в дальний угол пытался пробить — выше ворот.

06' У Собослаи не получился навес в центр штрафной.

03' Макгинн с правого фланга навешивал в штрафную, отбился «Ливерпуль».

02' Уоткинс с разворота пробил с линии штрафной – в руки Мамардашвили.

01' «Ливерпуль» начал с центра, поехали!

До матча

22:00 Достаточно прохладно сегодня вечером в Бирмингеме, около 11 градусов на «Вилла Парк».

21:45 Стартовые составы команд:

«Астон Вилла»: Мартинес, Кэш, Линделёф, Конса, Макгинн, Тилеманс, Буэндия, Уоткинс, Динь, Торрес, Роджерс.

«Ливерпуль»: Мамардашвили, Гомес, ван Дейк, Конате, Керкез, Собослаи, Макаллистер, Джонс, Гакпо, Гравенберх, Нгумоа.

21:35 Матч обслужит Крис Кавана. Ассистенты — Дэн Кук и Ли Беттс, четвёртый арбитр — Энди Мэдли. За систему ВАР отвечает Нил Дэвис, ассистент ВАР — Пол Ховард.

«Астон Вилла»

Команда Унаи Эмери в последние недели заметно сбавила в чемпионате, но у этого есть понятное объяснение — Лига Европы. «Вилла» прошла «Ноттингем Форест» с общим счётом 4:1 и вышла в финал, где победа также даст путёвку в Лигу чемпионов. Но полагаться только на этот путь рискованно, а в АПЛ всё ещё можно решить задачу напрямую.

В чемпионате у бирмингемцев всего одно очко в трёх последних матчах: поражения от «Фулхэма» и «Тоттенхэма», затем ничья с «Бёрнли» (2:2). Это не лучший фон перед игрой с прямым конкурентом, однако дома «Вилла» обычно добавляет за счёт давления и энергии трибун. Победа над «Ливерпулем» поставит команду в очень сильную позицию перед последним туром.

Кадрово у хозяев есть потери: не сыграют Бубакар Камара и Амаду Онана, зато в атаке у Эмери достаточно вариантов. Эмилиано Буэндиа забил дважды в трёх последних матчах и может вернуться в старт, а главная угроза — Олли Уоткинс, который поучаствовал в 12 голах в 13 последних играх. Именно его движение за спину и работа в переходах могут стать проблемой для обороны «Ливерпуля».

«Ливерпуль»

Сезон для команды Арне Слота получился неровным. Чемпионский титул защитить не удалось, а качество игры часто не соответствовало уровню состава, но главная задача на финише остаётся выполнимой: «Ливерпуль» близок к Лиге чемпионов. После ничьей с «Челси» (1:1) команде нужно добрать результат в двух оставшихся турах, чтобы не зависеть от чужих ошибок.

Главная проблема — выездная форма. В этом сезоне «Ливерпуль» проиграл восемь гостевых матчей АПЛ, что слишком много для клуба с претензиями на титул. Поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:3) и ничья с «Челси» снова показали, что команда не всегда контролирует ритм, особенно когда соперник поднимает интенсивность.

Кадровых вопросов тоже хватает. Брэдли, Леони, Экетике и Эндо точно вне игры, по Конате, Алисону и Вирцу решение будет приниматься ближе к матчу. Салах близок к возвращению, но, скорее всего, если и появится, то только на несколько минут. Зато Исак уже вышел на замену против «Челси» и может вернуться в старт — его мобильность и умение открываться между защитниками особенно важны против команды Эмери.

Контекст и цифры

История очных встреч в АПЛ на стороне «Ливерпуля»: «Астон Вилла» выиграла только один из 16 последних матчей против мерсисайдцев — те самые 7:2 в октябре 2020 года. Сейчас победа может фактически открыть дорогу в Лигу чемпионов, поражение — резко осложнить финиш. У «Виллы» всё же есть ещё подстраховка в виде финала Лиги Европы, но вряд ли Эмери захочет откладывать решение главной задачи на сезон.