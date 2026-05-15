16 мая в рамках финала Кубка Англии сыграют «Челси» и «Манчестер Сити». Начало встречи — в 17:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Челси — Манчестер Сити с коэффициентом для ставки за 2.12.
«Челси»
Путь к финалу: «Синие» начали свое выступление в Кубке Англии со стадии 1/32 финала, где разгромили «Чарльтон» (5:1). В следующем поединке турнира «Челси» обыграл «Халл Сити» со счетом 4:0.
В 1/8 финала Кубка Англии команда одержала гостевую победу над «Рексхэмом» (4:2). В четвертьфинале «Челси» разгромил «Порт Вэйл» со счетом 7:0, а в полуфинале оказался сильнее «Лидса» (1:0).
Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ «синие» сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1). Матчем ранее «Челси» уступил «Ноттингем Форест» со счетом 1:3.
В последних 5-и встречах во всех турнирах команда одержала только одну победу, трижды проиграла и однажды сыграла вничью. За этот отрезок «Челси» забил 3 гола при 8-и пропущенных.
Не сыграют: Дэрри, Эстеван, Гарначо, Байноу-Гиттенс, Нету, Санчес (у всех — травмы) и Мудрик (дисквалификация).
Состояние команды: «Челси» точно не может занести нынешний сезон себе в актив, сменив уже 2 тренера по ходу сезона. При этом, у команды есть возможность завоевать трофей Кубка Англии.
Нападающий «Челси» Жоао Педро проводит отличный сезон, выступая результативно. За 3 встречи в рамках Кубка Англии форвард забил 2 гола, именно он может стать ключевым игроком в предстоящем матче.
«Манчестер Сити»
Путь к финалу: «Горожане» стартовали в турнире со стадии 1/32 финала, где команда разгромила «Эксетер Сити» со счетом 10:1. В 1/16 финала «Манчестер Сити» обыграл «Солфорд» (2:0).
В следующей стадии команда одержала победу над «Ньюкаслом» со счетом 3:1, а в четвертьфинале «горожане» разгромили «Ливерпуль» (4:0). В полуфинале турнира «Манчестер Сити» оказался сильнее «Саутгемптона» (2:1).
Последние матчи: В прошлом поединке «горожане» разгромили «Кристал Пэлас» со счетом 3:0, а до этого «Манчестер Сити» с таким же счетом одолел «Брентфорд».
Команда не проигрывает во всех турнирах на протяжении 9-и последних матчей. За этот отрезок «Манчестер Сити» 8 раз победил и однажды сыграл вничью.
Состояние команды: «Манчестер Сити» продолжает борьбу за чемпионство в АПЛ, а также имеет реальный шанс завоевать трофей Кубка Англии. «Горожанам» нужно только обыграть «Челси», который сейчас находится не в лучшей форме.
В последних 5-и очных встречах «Манчестер Сити» ни разу не проиграл «Челси», 4 раза одержал победу и однажды команды сыграли вничью. Смогут ли «горожане» одолеть «синих» в предстоящем матче? Команда Хосепа Гвардиолы будет доминировать.
Статистика для ставок
- У «Челси» только одна победа в последних 6-и встречах
- «Манчестер Сити» не проигрывает на протяжении 9-и последних матчей
- В последних 5-и очных встречах «Манчестер Сити» 4 раза обыгрывал «Челси»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.15, а победа «Челси» — в 4.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.68 и 2.20.
Прогноз: Можно предположить, что «Манчестер Сити» одержит уверенную победу и поднимет над головой Кубок Англии.
Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 2.12.
Прогноз: «Челси» попытается взломать оборону «горожан». Матч может получиться результативным.
Ставка: Тотал 3 больше за 2.05.