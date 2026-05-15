Кто все-таки поднимет Кубок Англии над головой?

прогноз на Кубок Англии, ставка за 2.12

16 мая в рамках финала Кубка Англии сыграют «Челси» и «Манчестер Сити». Начало встречи — в 17:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Челси — Манчестер Сити с коэффициентом для ставки за 2.12.

«Челси»

Путь к финалу: «Синие» начали свое выступление в Кубке Англии со стадии 1/32 финала, где разгромили «Чарльтон» (5:1). В следующем поединке турнира «Челси» обыграл «Халл Сити» со счетом 4:0.

В 1/8 финала Кубка Англии команда одержала гостевую победу над «Рексхэмом» (4:2). В четвертьфинале «Челси» разгромил «Порт Вэйл» со счетом 7:0, а в полуфинале оказался сильнее «Лидса» (1:0).

Последние матчи: В прошедшей встрече АПЛ «синие» сыграли вничью с «Ливерпулем» (1:1). Матчем ранее «Челси» уступил «Ноттингем Форест» со счетом 1:3.

В последних 5-и встречах во всех турнирах команда одержала только одну победу, трижды проиграла и однажды сыграла вничью. За этот отрезок «Челси» забил 3 гола при 8-и пропущенных.

Не сыграют: Дэрри, Эстеван, Гарначо, Байноу-Гиттенс, Нету, Санчес (у всех — травмы) и Мудрик (дисквалификация).

Состояние команды: «Челси» точно не может занести нынешний сезон себе в актив, сменив уже 2 тренера по ходу сезона. При этом, у команды есть возможность завоевать трофей Кубка Англии.

Нападающий «Челси» Жоао Педро проводит отличный сезон, выступая результативно. За 3 встречи в рамках Кубка Англии форвард забил 2 гола, именно он может стать ключевым игроком в предстоящем матче.

«Манчестер Сити»

Путь к финалу: «Горожане» стартовали в турнире со стадии 1/32 финала, где команда разгромила «Эксетер Сити» со счетом 10:1. В 1/16 финала «Манчестер Сити» обыграл «Солфорд» (2:0).

В следующей стадии команда одержала победу над «Ньюкаслом» со счетом 3:1, а в четвертьфинале «горожане» разгромили «Ливерпуль» (4:0). В полуфинале турнира «Манчестер Сити» оказался сильнее «Саутгемптона» (2:1).

Последние матчи: В прошлом поединке «горожане» разгромили «Кристал Пэлас» со счетом 3:0, а до этого «Манчестер Сити» с таким же счетом одолел «Брентфорд».

Команда не проигрывает во всех турнирах на протяжении 9-и последних матчей. За этот отрезок «Манчестер Сити» 8 раз победил и однажды сыграл вничью.

Состояние команды: «Манчестер Сити» продолжает борьбу за чемпионство в АПЛ, а также имеет реальный шанс завоевать трофей Кубка Англии. «Горожанам» нужно только обыграть «Челси», который сейчас находится не в лучшей форме.

В последних 5-и очных встречах «Манчестер Сити» ни разу не проиграл «Челси», 4 раза одержал победу и однажды команды сыграли вничью. Смогут ли «горожане» одолеть «синих» в предстоящем матче? Команда Хосепа Гвардиолы будет доминировать.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Манчестер Сити» с коэффициентом 1.68. Ничья оценена в 4.15, а победа «Челси» — в 4.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.68 и 2.20.

Прогноз: Можно предположить, что «Манчестер Сити» одержит уверенную победу и поднимет над головой Кубок Англии.

Ставка: Победа «Манчестер Сити» с форой (-1) за 2.12.

Прогноз: «Челси» попытается взломать оборону «горожан». Матч может получиться результативным.

Ставка: Тотал 3 больше за 2.05.