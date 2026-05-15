прогноз на Бундеслигу, ставка за 2.08

16 мая в рамках 34-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Фрайбург» и «Лейпциг». Начало встречи — в 16:30 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Фрайбург — Лейпциг с коэффициентом для ставки за 2.08.

«Фрайбург»

Турнирное положение: Перед последним туром в нынешнем сезоне Бундеслиги команда еще не гарантировала себе место в еврокубках. «Фрайбург» занимает 7-е место в таблице с 44 очками в активе.

Команда опережает «Айнтрахт» и «Аугсбург» лишь на один балл. «Фрайбург» еще может потерять свои позиции в топ-7 по итогам сезона.

Последние матчи: В прошлом туре Бундеслиги команда уступила «Гамбургу» со счетом 2:3, пропустив решающий гол на 67-й минуте. Матчем ранее «Фрайбург» обыграл «Брагу» (3:1) в Лиге Европы.

Команда не может победить в Бундеслиге на протяжении 3-х последних встреч. За этот отрезок «Фрайбург» также сыграл вничью с «Вольфсбургом» (1:1) и уступил дортмундской «Боруссии» со счетом 0:4.

Не сыграет: Сузуки из-за травмы.

Состояние команды: «Фрайбург» проводит неплохой сезон, пробившись в финал Лиги Европы, но команда еще не гарантировала себе место в еврокубках по итогам сезона. Ей необходимо обыгрывать «Лейпциг» в последнем туре.

«Фрайбургу» тяжело даются очные встречи против «Лейпцига». В предыдущих 5-и встречах «черно-белые» 4 раза уступили и однажды сыграли вничью (0:0).

«Лейпциг»

Турнирное положение: Команда уже точно никуда не сдвинется с третьего места по итогам сезона Бундеслиги. «Лейпциг» набрал 65 очков за 33 тура, опережая 4-ю строчку на четыре балла.

Команда довольно неплохо выступает в гостях. По результатам встреч на чужом поле «Лейпциг» занимает 5-е место в лиге, сумев набрать 27 очков из 48-и возможных.

Последние матчи: В прошлом поединке команда обыграла «Санкт-Паули» со счетом 2:1, забив победный гол на 54-й минуте. Матчем ранее «Лейпциг» крупно уступил «Байеру» (1:4).

В последних 5-и матчах команда 4 раза победила и однажды проиграла. За этот отрезок «Лейпциг» также обыграл «Унион» (3:1), «Айнтрахт» (3:1) и «Боруссию» М (1:0).

Не сыграют: Гебел, Томас и Цингерле (у всех — травмы).

Состояние команды: «Лейпциг» проводит неплохой сезон, но команда так и не смогла навязать борьбу «Баварии» за чемпионство. Несмотря на это, команда закрепилась в зоне Лиги чемпионов.

Лучший бомбардир «Лейпцига» Кристоф Баумгартнер проводит лучший сезон в своей карьере. В последних 5-и встречах полузащитник забил гол и сделал 2 голевые передачи.

Статистика для ставок

В последних 6-и встречах «Фрайбург» одержал только одну победу

У «Лейпцига» 6 побед в последних 7-и встречах

В последних 5-и очных встречах «Лейпциг» 4 раза обыгрывал «Фрайбург»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Лейпцигу» с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 4.15, а победа «Фрайбурга» — в 2.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.40 и 2.70.

Прогноз: Можно предположить, что «Фрайбург» даст бой «Лейпцигу» в предстоящем матче.

Ставка: Победа «Фрайбурга» с форой (0) за 2.08.

Прогноз: В 1-м тайме команды сыграют результативно.

Ставка: Тотал 1.5 больше в 1-м тайме за 2.02.