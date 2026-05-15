прогноз на матч Бундеслиги, ставка за 2.45

16 мая в матче 34-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Бавария» и «Кельн». Начало игры — в 16:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч Бавария — Кельн с коэффициентом для ставки за 2.45.

«Бавария»

Турнирное положение: баварцы уже давно и досрочно стали чемпионами своей страны.

В настоящий момент в активе мюнхенского коллектива 86 зачетных баллов и уверенное первое место в турнирной таблице.

«Красные» имеют просто фантастическую разницу забитых и пропущенных мячей по итогам 33 матчей — 117:35.

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

Последние матчи: в прошлых турах мюнхенцы победили «Вольфсбург» (1:0), но сыграли вничью с «Хайденхаймом» (3:3).

Также команда из Мюнхена покинула розыгрыш Лиги чемпионов, уступив в полуфинале по сумме двух встреч «ПСЖ» (4:5, 1:1).

Прогнозы и ставки на Бундеслигу

Не сыграют: в лазарете Серж Гнабри и Альфонсо Дэвис.

Состояние команды: сезон для «Баварии» был бы идеальным, если бы она смогла пробиться в финал Лиги чемпионов и боролась бы за требл, но теперь он выглядит несколько смазанным.

В чемпионстве подопечных Венсана Компани никто не сомневался и перед началом сезона. Также «Баварию» еще ждет финал Кубка Германии, где она поборется за дубль на внутренней арене.

«Кельн»

Турнирное положение: команда из одноименного города обезопасила себя от вылета и может быть полностью спокойной.

«Козлы» сейчас имеют на своем счету 32 очка и занимают четырнадцатое место в турнирной таблице Бундеслиги. Коллектив из Кельна смог забить 48 мячей, а пропустил на десять больше — 58.

Последние матчи: в прошлых турах кельнский коллектив проиграл «Хайденхайму» (1:3) и «Байеру» (1:2), а также поделил очки с «Унионом» (2:2) и «Санкт-Паули» (1:1).

Лишь перед этим «красно-белые» смогли сломить сопротивление «Вердера» (3:1).

Не сыграют: травмированы у кельнцев Рагнар Ахе, Тим Хуберс и Лука Килиан.

Состояние команды: подопечные Лукаса Кваснёка могут занести этот сезон себе в актив. В прошлом сезоне «Кельн» выиграл Вторую Бундеслигу и повысился в классе, поэтому главной задачей было закрепиться в сильнейшей лиге страны, что команда и сделала.

А вот в следующем сезоне «Кельн» уже может ставить более серьезные задачи, вплоть до места в топ-10 или же в зоне еврокубков.

Статистика для ставок

«Бавария» выиграла 1 из последних 4 матчей

«Кельн» выиграл 1 из последних 13 матчей

В последнем очном поединке команд «Бавария» обыграла «Кельн» со счетом 3:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Бавария» считается явным фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 8.50, а победа «Кельна» — в 14.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.13 и 4.70.

Прогноз: матч особо ничего не значит, поэтому «Бавария» вполне может много сопернику и не забить.

2.45 тотал меньше 4 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.45 на матч «Бавария» — «Кельн» принесёт прибыль 1450₽, общая выплата — 2450₽

Ставка: тотал меньше 4 за 2.45.

Прогноз: возможна ротация состава, поэтому «Кельн» может крупно не проиграть «Баварии».

1.92 победа Кельна с форой+2,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.92 на матч «Бавария» — «Кельн» принесёт чистый выигрыш 920₽, общая выплата — 1920₽

Ставка: победа «Кельна» с форой+2,5 за 1.92.