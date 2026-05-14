The Athletic рассуждает о трансферных планах «Барселоны».

«Барселона» защитила титул в Ла Лиге, и теперь, с приближением летнего трансферного окна, внимание клуба переключается на ключевые кадровые решения.

Каталонцам предстоит решить, будут ли они активировать опцию выкупа за 30 миллионов евро арендованного у «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда.

Будущее Роберта Левандовского тоже остается под вопросом. Кроме того, пока неясно, кого клуб подпишет, а кого продаст, и все это на фоне привычной драмы вокруг жестких правил потолка зарплат в Ла Лиге.

Приведенная ниже информация основана на беседах с несколькими высокопоставленными источниками в «Барсе», каждый из которых пожелал сохранить анонимность.

Выкуп Рашфорда?

Роскошный гол Рашфорда в ворота мадридского «Реала», который в минувшее воскресенье проложил «Барселоне» путь к досрочному чемпионству, безусловно, порадует тех, кто хочет видеть его в команде и после окончания аренды. Однако клубу необходимо принимать решение с прицелом на долгосрочную перспективу.

Маркус Рашфорд globallookpress.com

«В конце сезона мы все проанализируем и посмотрим, как будут развиваться события. Я высоко ценю то, что сделал Маркус, он дал нам очень многое. Я ему за это искренне благодарен», — заявил во вторник на пресс-конференции главный тренер Ханс-Дитер Флик.

«Барсе» так или иначе в скором времени предстоит решить, активировать ли пункт о выкупе за 30 миллионов евро. В последние месяцы интерес каталонцев поостыл: источники в руководстве клуба полагают, что полноценный трансфер Рашфорда окажет на бюджет такое же финансовое давление, как и подписание более молодого футболиста с существенно более высокой суммой трансфера (из-за высоких требований по зарплате).

Есть и другой вариант: «Барса» не активирует опцию выкупа, но при этом не закрывает для себя тему Рашфорда окончательно. «Манчестер Юнайтед» четко дал понять, что не намерен пересматривать уже согласованные условия для оформления полноценного трансфера. Однако возвращение Рашфорда в свой родной клуб может вынудить «МЮ» искать варианты для его срочной продажи, особенно на фоне недавних успешных результатов команды без 28-летнего англичанина.

Новый контракт для Левандовского?

Здесь многое будет зависеть от самого Левандовского, контракт которого истекает в конце июня. Формального предложения о продлении на столе пока нет, но еще в марте президент Жоан Лапорта говорил, что готов предложить нападающему договор на один год.

Это повлечет за собой пересмотр финансовых условий в сторону понижения, а игровое время поляка сократится еще сильнее. В этом сезоне 37-летний нападающий уже уступил место в стартовом составе Феррану Торресу во многих важнейших матчах, и вряд ли эта ситуация изменится, особенно учитывая, что «Барса» находится в поисках новой «девятки».

Роберт Левандовский globallookpress.com

Агент Левандовского Пини Захави сейчас находится в Барселоне и уже встретился с Лапортой. Параллельно они завершают работу над новым контрактом для Флика.

Предметные переговоры состоятся только в том случае, если Левандовский решит остаться, хотя в своем интервью польскому телеканалу Eleven Sports после оформления чемпионства на прошлых выходных он так и не внес ясности в этот вопрос.

«Я еще не знаю, что буду делат. До конца моего контракта остается 51 день, так что у меня еще есть немного времени. Существует вариант с переходом в лигу уровнем ниже. Мне почти 38 (исполнится в августе — прим.), но физически я чувствую себя прекрасно и обдумываю этот шаг. Возможно, пришло время просто играть и наслаждаться жизнью. Я выслушаю предложения, а затем приму решение», — заявил Левандовский после недавнего матча с «Реалом».

Поиски нового нападающего

«Барселона» вышла на трансферный рынок в поисках нового форварда — осталось лишь определиться с кандидатурой.

Главной целью клуба, как давно известно, считается Хулиан Альварес из «Атлетико». Источники в «Барсе» считают, что аргентинец был бы заинтересован в переходе, но признают: переговоры с мадридским клубом могут оказаться очень сложными.

Хулиан Альварес globallookpress.com

«Атлетико» не спешит продавать Альвареса, чей контракт рассчитан до 2030 года. Заставить клуб пересмотреть позицию сможет только очень крупное предложение.

При этом источники в «Барселоне» не хотят, чтобы клуб повторял прежние ошибки и зацикливался на громком имени — как это было при покупке Филиппе Коутиньо у «Ливерпуля» за 135 миллионов евро в 2018 году.

Те же источники считают, что в случае с Альваресом «Атлетико» легко может выставить цену, которая окажется для «Барсы» неподъемной.

Но если вынести 26-летнего аргентинца за скобки, шорт-лист кандидатов, подходящих под профиль, который ищет «Барса», не так уж велик. Один из нападающих, которого высоко ценят в клубе, — Виктор Осимхен из «Галатасарая».

Виктор Осимхен globallookpress.com

Еще один кандидат, вызывающий симпатии в кулуарах клуба, — Жоао Педро из «Челси». Однако в «Барсе» прекрасно понимают, что подписать 24-летнего бразильца будет непростой задачей, особенно после его солидного дебютного сезона в лондонском клубе: Педро забил 20 голов и сделал 9 результативных передач во всех турнирах.

По имеющейся информации, этим летом «Челси» не намерен даже рассматривать какие-либо запросы по игроку — он абсолютно точно не продается.

В поисках центрального защитника

Подписание левоногого центрального защитника остается одним из главных приоритетов Флика еще с январского окна, когда «Барселона» столкнулась с серьезными проблемами из-за травм.

Трансформация Жерара Мартина из левого фулбека в центрального защитника произвела сильное впечатление, и ожидается, что 24-летний игрок продолжит выступать в этом амплуа. Однако «Барса» по-прежнему нуждается в усилении.

Главной целью является Алессандро Бастони. Защитник «Интера» идеально подходит клубу по всем параметрам, а источники в «Барселоне» сообщают, что им известно о желании 27-летнего итальянца присоединиться к команде. Главной проблемой станет достижение договоренности с «Интером» о сумме трансфера.

Предметные переговоры еще не начались, но ожидается, что первые контакты состоятся в ближайшие недели.

Всё зависит от продаж

В отличие от линии нападения, практически каждый защитник «Барселоны» связан с клубом долгосрочным контрактом.

Чтобы подписать новых игроков на эти позиции, Флику, возможно, придется с кем-то расстаться. Источники в «Барсе» полагают, что главный тренер возьмет на себя ответственность в этом вопросе. Не исключено, что немецкий специалист лично сообщит некоторым футболистам о готовности клуба выслушать по ним предложения.

Ханс-Дитер Флик globallookpress.com

«Барселона» по-прежнему превышает установленный Ла Лигой потолок зарплат, хотя в январе финансовые показатели клуба улучшились. Ла Лига опубликовала обновленные данные по всем командам, согласно которым прошлым летом лимит «Барсы» был увеличен на 80 миллионов евро и составил 433 миллиона.

Единственный защитник с неопределенным будущим — Андреас Кристенсен. Его контракт истекает этим летом, и пока нет никаких признаков того, что он согласится на продление договора с существенным понижением зарплаты.

Проблема резервного вратаря и будущее тер Стегена

Перед Эль-Класико Войцех Щенсный подтвердил, что хочет остаться в клубе на следующий сезон. «Я хочу продолжать играть и все еще способен на это, так что, думаю, мы еще пообщаемся с вами после этого матча с Мадридом», — заявил польский голкипер.

Марк-Андре тер Стеген globallookpress.com

36-летний вратарь останется дублером Жоана Гарсии, однако этим летом в клуб также вернется Марк-Андре тер Стеген. Аренда немца в «Жирону» сложилась совсем не так, как ожидалось: уже в своем третьем матче за команду он получил серьезную травму подколенного сухожилия.

Тер Стеген не входит в планы Флика на следующий сезон, но сама ситуация грозит обернуться настоящей проблемой. У него остается еще два года по контракту с весьма внушительной зарплатой, в которую заложены отложенные выплаты за предыдущие сезоны.

Прогнозы и ставки на футбол

В январе его главным приоритетом было остаться поближе к Каталонии по семейным обстоятельствам, и источники в клубе прекрасно понимают, что найти оптимальное решение будет непросто. Возникают резонные сомнения: будут ли топ-клубы вообще заинтересованы в подписании 34-летнего вратаря, который возвращается после пятимесячного простоя, причем после серьезной травмы колена.