В среду, 13 мая, «Алавес» примет на своем поле «Барселону» в рамках 36-го тура чемпионата Испании по футболу. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

16' Абдеррахман Реббах («Алавес») перехватил мяч на своей половине поля, пробежал с ним метров 40, но передача на партнера оказалась не очень удобной — будет удар от ворот.

15' Денис Суарес («Алавес») опасно подал с углового во вратарскую гостей — мяч кулаками выбил Войцех Щесны («Барселона»).

13' Абдеррахман Реббах («Алавес») попытался выполнить передачу в штрафную, мяч рикошетом от защитника улетел на угловой.

12' Денис Суарес («Алавес») получил мяч на линии штрафной, но удар у него совсем не получился.

11' Маркус Рэшфорд («Барселона») пробил после навеса с углового, но попал в Вилле Коски («Алавес»), стоявшего на пути мяча.

09' Тотальный контроль мяча футболистами «Барселоны», но пока передачи следуют в основном вдоль центральной линии поля.

Статистика матча 0 Удары мимо 2 28 Владение мячом 72 2 Угловые удары 1 2 Фолы 2

08' Отличный навес с правого фланга у гостей и удар в касание Маркуса Рэшфорда («Барселона») совсем рядом со створом!

07' Руни Барджи («Барселона») получил передачу в углу штрафной и пробил слета — мяч пролетел в двух метрах от стойки ворот.

05' Высокий прессинг Антонио Мартинеса («Алавес») в центре поля ни к чему не привел, гости продолжили свою позиционную атаку.

04' Марк Касадо («Барселона») грубо сыграл в линии атаки, стандарт быстро пробили хозяева.

03' Неудачная подача корнера в исполнении «Алавеса», мяч выбил из свой штрафной Жюль Кунде («Барселона»).

02' Ибрахим Диабате («Алавес») получил мяч в центре штрафной и пробил низом — рикошет и угловой для хозяев поля.

01' Раздается свисток арбитра! Матч «Алавес» — «Барселона» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

22:28 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Мендисорротца». Игра вот-вот начнется!

22:25 Сегодня в Витории-Гастейс облачно, во время матча температура будет около +12℃. Есть вероятность осадков.

22:20 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:15 Главным арбитром встречи назначен Хосе Санчес Мартинес.

22:10 Сегодняшний матч пройдет в городе Витория-Гастейс на стадионе «Мендисорротца», который вмещает 19 840 зрителей.

22:00 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 36-го тура чемпионата Испании по футболу «Алавес» — «Барселона». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Алавес»: Сивера Антонио, Перес Анхель, Коски Вилле, Теналья Науэль, Парада Виктор, Суарес Денис, Бланко Антонио, Гуриди Хон, Реббах Абдеррахман, Диабате Ибрахим, Мартинес Антонио.

«Барселона»: Щесны Войцех, Кунде Жюль, Кубарси Пау, Кортес Альваро, Бальде Алехандро, Берналь Марк, Касадо Марк, Барджи Руни, Ольмо Дани, Рэшфорд Маркус, Левандовски Роберт.

«Алавес»

«Алавес» борется за выживание в элитном испанском дивизионе и пока имеет шансы на спасение. Турнирная ситуация следующая: на счету команды 37 набранных очков и предпоследнее место в таблице, а от спасительной позиции ее отделяет всего два балла. За три тура до конца чемпионата преодолеть такую дистанцию вполне реально.

Последняя победа «Алавеса» в чемпионате была добыта в матче с «Мальоркой» (2:1) в конце апреля. После этого в двух турах команда заработала всего одно очко, сыграв на выезде вничью с «Эльче» (1:1) и затем уступив дома «Атлетику» (2:4). Если «Алавес» планирует спастись в этом сезоне, ему просто необходимо цеплять матч против «Барселоны».

«Барселона»

«Барселона» в нынешнем сезоне демонстрирует великолепный по качеству футбол. Команда досрочно оформила чемпионство в Испании и сейчас результат на нее совершенно не давит. Это может привести к ротации состава — лидеры вполне могут попросить отдых перед предстоящим Чемпионатом мира. Отметим, что сейчас отрыв каталонского клуба от ближайшего преследователя составляет 14 очков.

Нынешняя победная серия «Барселоны» в чемпионате Испании составляет 11 матчей. В последнем туре «сине-гранатовые» обыграли на своем поле мадридский «Реал» со счетом 2:0 и поставили жирную точку в разборках с принципиальным соперником. Напомним, что из Лиги чемпионов «Барса» вылетела. поэтому сейчас спокойно ожидает окончания сезона в Испании.

Личные встречи

«Барселона» уверенно себя чувствует в противостояниях с «Алавесом» и практически всегда в последние годы побеждает эту команду. Предыдущие шесть встреч между ними завершились победой каталонского клуба. Последняя виктория «Алавеса» над «сине-гранатовыми» датирована 2016-м годом.

