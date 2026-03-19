«Барселона» намерена продлить аренду Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» еще на один сезон.

По информации talkSPORT, 28-летний нападающий выразил желание остаться в каталонском клубе, и стороны близки к соглашению. Однако для завершения сделки необходимо договориться с «МЮ».

В течение года представители клубов провели несколько встреч. «Манчестер Юнайтед» сообщил спортивному директору «Барселоны» Деку, что готов отпустить Рашфорда на постоянной основе только за 30 миллионов евро — эту сумму клуб получил в качестве компенсации за аренду игрока.

«Барселона» хочет пересмотреть условия сделки, предложив «МЮ» вариант с продолжением аренды Рэшфорда на сезон с последующим выкупом за всю сумму трансфера. Однако «Манчестер Юнайтед» настаивает на том, чтобы «Барселона» выплатила 30 миллионов евро летом.

Если стороны не смогут прийти к соглашению, «Барселона» рассматривает другие варианты усиления состава.