Игроки «Челси» встают в круг на центре поля, обнимаются, шепчут друг другу на ухо — и не дают сопернику начать матч. Фанаты освистывают, игроки соперника жалуются судье, комментаторы крутят пальцем у виска. А «Челси» побеждает. Иногда.

Что происходит

С конца января 2026 года «Челси» перед началом каждого тайма делает одно и то же: все 11 игроков собираются в плотный круг в центре поля. Не на своей половине, как все нормальные команды, — а прямо на мяче, в центральном круге, частично на чужой половине. Капитан произносит мотивационную речь. Круг стоит. Соперник ждёт. Болельщики свистят.

Первый раз это случилось 28 января, перед матчем Лиги чемпионов на «Диего Армандо Марадона» в Неаполе. «Челси» нужно было побеждать, чтобы попасть в топ-8 и пройти напрямую в 1/8. Победили — 3:2, камбэк. Три дня спустя — камбэк дома против «Вест Хэма», тоже 3:2. Суеверные футболисты решили: работает. Не трогаем.

С тех пор — 10 матчей: 6 побед, 2 ничьи, 2 поражения. «Не плохо, но и не великолепно», — замечает The Athletic.

Почему это всех бесит

Потому что это — не просто хадл (от англ. huddle — толпа, сутолока, тайное совещание; в спорте — собрание игроков в круг). Это хадл, который физически блокирует начало игры.

Ключевая деталь, которую фиксируют аналитики: круг формируется не на своей половине, а над мячом — то есть половина игроков «Челси» стоит на чужой половине поля . Соперник, которому нужно нанести начальный удар, не может этого сделать, потому что мяч — внутри круга. Это не единение. Это gamesmanship (хитрость, уловка, нечестная игра) в чистом виде: намеренная задержка, замаскированная под командный дух.

Игроки «Астон Виллы» протестуют Кадр трансляции/The Sun

В матче с «Астон Виллой» (4:1) всё стало наглядным. Перед вторым таймом «Вилла» проигрывала 1:2, тренер Эмери только что произнёс мотивационную речь, игроки выбежали на поле заряженные — и упёрлись в стену из 11 игроков «Челси», буквально стоящих на их мяче . Нападающий Олли Уоткинс побежал к судье Джарреду Гиллетту жаловаться. Полузащитник Амаду Онана — тоже. Дуглас Луис, впрочем, посмеялся.

Стив Макманаман, комментировавший матч для TNT Sports, не выдержал:

Я считаю это нелепым, если честно. В наши дни, ради психологических преимуществ, все придумывают новые глупые идеи, и это — одна из них. Стив Макманаман бывший игрок «Ливерпуля» и «Реала»

Бывший глава судейского корпуса Англии (PGMOL) Кит Хэкетт пошёл дальше: если начало матча задерживается, судья обязан подать рапорт как о чрезвычайном инциденте. «Это грязная игра», — заявил он Football Insider. То есть «Челси» формально рискует санкциями.

Кто это придумал

Главный тренер команды Лиам Росеньор, заменивший Энцо Мареску в январе, отрицает авторство: «Идея пришла от игроков. Мне это нравится — они показывают единство, сплочённость, дух». Но кто же тогда?

Вилли Иса — вот, кто всё это придумал в «Челси» The Sun

Вилли Иса — бывшая звезда регбийной лиги «Уиган Уорриорз». Его наняли в «Челси» 13 месяцев назад на должность «офицера поддержки и развития игроков». Должность звучит как искусственная HR-позиция, но по сути — это тренер по менталитету , человек, который привносит в футбольную раздевалку практики из других видов спорта.

И вот тут начинается самое интересное. Потому что хадл — это не футбольная традиция. Хадл пришёл в футбол из совсем другого мира.

Откуда вообще взялся хадл

Осень 1894 года. Вашингтон, округ Колумбия. Университет Галлодета — единственный в мире университет для глухих и слабослышащих. Футбольная команда (американский футбол) под руководством квотербека Пола Хаббарда играет против других школ для глухих.

Судья прекращает хадл игроков «Челси» в матче с «Астон Виллой» Кадр трансляции/The Sun

Проблема: Хаббард общается с партнёрами на языке жестов. Игроки соперника — тоже глухие, тоже знают язык жестов. Они видят руки Хаббарда и читают его комбинации.

Решение: Хаббард собирает команду в плотный круг — так, чтобы его руки были внутри, а соперник видел только спины и... то, что ниже. Так появился первый хадл в истории спорта.

Галлодет в том сезоне выиграл 5 матчей из 8, разгромив Пенсильванскую школу для глухих (24:0) и Нью-Йоркскую (20:6). Хаббард после выпуска уехал тренировать в Канзасскую школу для глухих — и привёз хадл с собой. Через несколько лет его переняли команды по всему Среднему Западу. К 1920-м — хадл стал стандартом в американском футболе. Потом перекочевал в баскетбол, регби, крикет и — через 130 лет — в европейский футбол.

Ирония: хадл был изобретён, чтобы скрыть информацию от соперника. «Челси» использует его, чтобы задержать соперника и вывести из равновесия. Форма сохранилась, функция — изменилась. Но корень тот же: круг как стена.

Хадл «Челси» реально работает?

Посмотрим на хронологию:

28 января — «Наполи» (ЛЧ, выезд, 3:2). Первое появление. Камбэк с 1:2. «Челси» попадает в топ-8 лигового этапа.

Первое появление. Камбэк с 1:2. «Челси» попадает в топ-8 лигового этапа. 31 января — «Вест Хэм» (АПЛ, дома, 3:2). Камбэк с 0:2. Суеверие закрепляется.

Камбэк с 0:2. Суеверие закрепляется. 5 февраля — «Арсенал» (Кубок лиги, полуфинал, 0:1). Хадл есть, победы нет. Фанаты «Арсенала» поют «Северный Лондон навсегда» во время ритуала.

Хадл есть, победы нет. Фанаты «Арсенала» поют «Северный Лондон навсегда» во время ритуала. 7 февраля — «Вулвз» (АПЛ, выезд, 3:0). Холод, дождь. Судья Гиллетт подходит к кругу — видимо, волнуется из-за времени. Игроки «Вулвз» смотрят озадаченно, но молчат.

Холод, дождь. Судья Гиллетт подходит к кругу — видимо, волнуется из-за времени. Игроки «Вулвз» смотрят озадаченно, но молчат. Далее: «Лидс» (2:2), «Халл Сити» (4:0, Кубок FA), «Бернли» (1:1), «Арсенал» в лиге (1:2), «Астон Вилла» (4:1), «Рексхэм» (4:2, Кубок FA).

Итого: 10 матчей, 6 побед, 2 ничьи, 2 поражения. Средний результат — но два камбэка, которые запустили традицию, были впечатляющими.

Контекст: зачем это Росеньору

Лиам Росеньор пришёл в «Челси» в январе на замену Мареске. «Челси» — пятый в АПЛ, с нестабильными результатами, сбитой с толку раздевалкой, которая за последние годы пережила Тухеля, Поттера, Мареску — и теперь четвёртого тренера за три сезона.

Лиам Росеньор, новый главный тренер «Челси» globallookpress.com

Росеньор не может за несколько недель перестроить тактику. Не может за месяц купить новых игроков (зимнее окно закрыто). Единственное, что он может контролировать прямо сейчас, — это атмосферу. Менталитет. Ощущение «мы вместе».

Хадл в центральном круге — это не тактика. Это терапия. Групповая. На глазах у 40 000 зрителей и 20 камер.

«Перед тактикой, перед системами — нужна группа игроков, готовых бежать и биться друг за друга, — говорит Росеньор. — За всё моё время не было ни одного матча, где я мог бы сказать, что они не выложились. И это обнадёживает».

Он прав. Но побочный эффект — враждебность со стороны всех остальных.

Что дальше: Париж

В среду, 11 марта, «Челси» летит в Париж на первый матч 1/8 Лиги чемпионов против ПСЖ. Отношения между клубами — натянутые: «Челси» обыграл ПСЖ в финале Клубного чемпионата мира в июле. «Парк де Пренс» — один из самых шумных стадионов Европы.

Можно с уверенностью предположить: когда 11 игроков «Челси» встанут в круг на центре поля парижского стадиона — реакция будет громкой. Возможно, самой громкой из всех.

И в этом — красота изобретения Пола Хаббарда из 1894 года: круг создаёт стену. Неважно, от языка жестов или от 45 000 разъярённых парижан. Стена работает.

Иногда.