11 марта в матче 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сыграют «ПСЖ» и «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз на матч ПСЖ — Челси с коэффициентом для ставки за 2.35.
«ПСЖ»
Турнирное положение: в чемпионате Франции в активе парижан 57 зачетных баллов и первая строчка в турнирной таблице.
На общем этапе Лиги чемпионов действующие чемпионы Франции набрали всего 14 очков и финишировали на 14-й строчке.
После этого коллектив из Парижа уже успел пройти в самом престижном турнире Европы «Монако».
Последние матчи: в прошлых турах «сине-красные» проиграли «Монако» (1:3), но выиграли у «Гавра» (1:0) и «Метца» (3:0).
Также парижский коллектив с трудом, но все же победил «Монако» по сумме двух встреч в Лиге чемпионов (3:2, 2:2).
Не сыграют: в лазарете находятся Фабиан Руис и Жоау Невеш.
Состояние команды: в текущем сезоне «ПСЖ» уже вылетел из Кубка Франции, поэтому все силы бросит на Лигу 1 и Лигу чемпионов. Подопечные Луиса Энрике точно должны забирать «золото» во французском чемпионате, а вот защитить титул в Лиге чемпионов будет сложнее.
Ближайшие месяцы для «ПСЖ» станут решающими и они все расставят на места.
«Челси»
Турнирное положение: лондонцы в чемпионате Англии пока что идут только на пятой строчке в турнирной таблице. «Пенсионеры» имеют на своем счету только 48 очков.
В общем этапе Лиги чемпионов «синие» смогли стать шестыми, набрав 16 очков и сразу же пробившись в 1/8 финала турнира.
За восемь матчей команда из Лондона имела такую разницу забитых и пропущенных мячей — 17:10.
Последние матчи: на выходных «аристократы» лишь в овертайме смогли пройти скромный «Рексхэм» (4:2) в Кубке Англии.
До этого же в рамках АПЛ лондонский коллектив разгромил «Астон Виллу» (4:1), проиграл «Арсеналу» (1:2) и сыграл вничью с «Бернли» (1:1).
Не сыграют: травмированы Леви Колвилл, Эстевао и Джейми Байноу-Гиттенс.
Состояние команды: подопечные Лиама Росеньора в АПЛ борются лишь за попадание в зону Лиги чемпионов на следующий сезон, продолжают борьбу в Кубке Англии и Лиге чемпионов.
Велика вероятность, что «Челси» завершит сезон без трофеев, поскольку соперники просто сильнее, хотя в Кубке Англии, конечно, быть может все.
Статистика для ставок
- «Челси» проиграл 1 из последних 7 матчей
- «ПСЖ» проиграл 1 из последних 5 матчей
- В последнем очном поединке команд в 2025 году «Челси» разгромил «ПСЖ» со счетом 3:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «ПСЖ» является небольшим фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.93. Ничья оценена в 3.75, а победа «Челси» — в 3.85.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.60 и 2.35.
Прогноз: команды много забивают в последнее время, поэтому ждем результативный футбол.
Ставка: тотал больше 3,5 за 2.35.
Прогноз: «ПСЖ» немного сильнее и играет дома, поэтому, по идее, должен побеждать.
Ставка: победа «ПСЖ» за 1.93.