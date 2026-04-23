24 апреля в 32-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Бетис — Реал с коэффициентом для ставки за 2.24.
«Бетис»
Турнирное положение: «Бетис» занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 49 баллов за 32 встречи при разнице мячей 48:40.
Последние матчи: в предыдущем поединке «вердобланкос» одержали победу над «Жироной» (3:2) в предыдущем туре Ла Лиги.
До того команда проиграла «Браге» (2:4) в Лиге Европы и разошлась миром с «Осасуной» (1:1) в Ла Лиге.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмирован — Хулиан Фирпо.
Состояние команды: «Бетис» переживает не лучший период в текущем сезоне. Севильцы до победы над «Жироной» не могли выиграть в последних пяти матчах.
Команда по-прежнему претендует на место в Лиге чемпионов, но шансов на попадание в топ-4 у «вердобланкос» крайне мало.
«Реал»
Турнирное положение: «Реал» занимает второе место в Ла Лиге, набрав 73 очка за 32 тура при разнице голов 67:30.
Последние матчи: в предыдущем поединке «сливочные» обыграли «Алавес» (2:1) в предыдущем туре Ла Лиги.
До того команда проиграла «Баварии» (3:4) в Лиге чемпионов и разошлась миром с «Жироной» (1:1) в Ла Лиге.
Не сыграют: травмирован — Эдер Милитао.
Состояние команды: «Реал» уже практически лишился шансов на победу в двух из трех турниров, но по-прежнему имеет математические шансы на победу в Ла Лиге.
Мадридцы, как и их визави, переживают не лучший период — команда Альваро Арбелоа выиграла только в одной встрече из пяти последних.
Статистика для ставок
- «Реал» выиграл один матч из пяти последних
- «Бетис» выиграл один матч из шести последних
- Матч первого круга между командами завершился разгромной победой «Реала» — 5:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «сливочных» ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 4.20, а победа «Бетиса» — в 3.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.19 и 1.62.
Прогноз: Обе команды подходят к матчу не в самых лучших кондициях и последние победы способны вдохновить на голы как одних, так и других.
Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.24.
Прогноз: «Реал» классом выше, но вряд ли «Бетис» готов просто так сдаваться и андалусийцы все же смогут отобрать очки у «сливочных».
Ставка: Ничья за 4.20.