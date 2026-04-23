прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 2.24

24 апреля в 32-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Бетис» и «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз на матч Бетис — Реал с коэффициентом для ставки за 2.24.

«Бетис»

Турнирное положение: «Бетис» занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 49 баллов за 32 встречи при разнице мячей 48:40.

Последние матчи: в предыдущем поединке «вердобланкос» одержали победу над «Жироной» (3:2) в предыдущем туре Ла Лиги.

До того команда проиграла «Браге» (2:4) в Лиге Европы и разошлась миром с «Осасуной» (1:1) в Ла Лиге.

Не сыграют: травмирован — Хулиан Фирпо.

Состояние команды: «Бетис» переживает не лучший период в текущем сезоне. Севильцы до победы над «Жироной» не могли выиграть в последних пяти матчах.

Команда по-прежнему претендует на место в Лиге чемпионов, но шансов на попадание в топ-4 у «вердобланкос» крайне мало.

«Реал»

Турнирное положение: «Реал» занимает второе место в Ла Лиге, набрав 73 очка за 32 тура при разнице голов 67:30.

Последние матчи: в предыдущем поединке «сливочные» обыграли «Алавес» (2:1) в предыдущем туре Ла Лиги.

До того команда проиграла «Баварии» (3:4) в Лиге чемпионов и разошлась миром с «Жироной» (1:1) в Ла Лиге.

Не сыграют: травмирован — Эдер Милитао.

Состояние команды: «Реал» уже практически лишился шансов на победу в двух из трех турниров, но по-прежнему имеет математические шансы на победу в Ла Лиге.

Мадридцы, как и их визави, переживают не лучший период — команда Альваро Арбелоа выиграла только в одной встрече из пяти последних.

Статистика для ставок

«Реал» выиграл один матч из пяти последних

«Бетис» выиграл один матч из шести последних

Матч первого круга между командами завершился разгромной победой «Реала» — 5:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу «сливочных» ставки принимаются с коэффициентом 1.89. Ничья оценена в 4.20, а победа «Бетиса» — в 3.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются со следующими коэффициентами — 2.19 и 1.62.

Прогноз: Обе команды подходят к матчу не в самых лучших кондициях и последние победы способны вдохновить на голы как одних, так и других.

Ставка: Тотал больше 3,5 за 2.24.

Прогноз: «Реал» классом выше, но вряд ли «Бетис» готов просто так сдаваться и андалусийцы все же смогут отобрать очки у «сливочных».

Ставка: Ничья за 4.20.