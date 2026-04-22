23 апреля в 26‑м туре российской Премьер‑лиги по футболу сыграют «Ахмат» и «Балтика». Начало встречи — 19:45 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Ахмат — Балтика с коэффициентом для ставки за 1.82.

«Ахмат»

Турнирное положение: после 25 туров «Ахмат» располагается на 9‑м месте в таблице РПЛ с 31 очком.

Последние матчи: гостевая игра у команды Станислава Черчесова не очень получилась: уже к 39‑й минуте грозненцы проигрывали со счётом 0:3 и смогли забить единственный мяч только на исходе первого тайма после точного удара Максима Самородова. Ранее была ничья в гостях с «Крыльями Советов» (2:2) и поражение дома от «Краснодара» (0:1).

Не сыграют: Сидоров (перебор жёлтых карточек).

Состояние команды: в последнее время результаты «Ахмата» ухудшились — команда в трёх играх взяла всего одно очко. При этом появились неожиданные проблемы в обороне, и перестал выручать надёжный в последнее время вратарь Ульянов.

«Балтика»

Турнирное положение: пока «Балтика» идёт пятой в таблице РПЛ с 45 очками.

Последние матчи: гостевая игра с «Краснодаром» оставила неоднозначное впечатление. «Балтика» играла чуть хуже чемпиона, выигрывала до компенсированного времени, но в итоге упустила победу. Голы за команду забили Бевеев великолепным дальним ударом и Максим Петров после ошибки обороны соперника.

До этого была ничья дома с «Пари НН» (2:2) и в гостях с «Динамо» Мх (2:2).

Не сыграют: Чивич (дисквалификация), Оффор, Хиль и Йенне (травмированы).

Состояние команды: удивительно, но «Балтика» три последних матча сыграла с одинаковым счётом 2:2. Большим подспорьем станет для команды возвращение на тренерский мостик после дисквалификации и операции Андрея Талалаева — эмоций которого не хватало возле поля.

Статистика для ставок:

В первом круге была победа в Калининграде (2:0).

Также в феврале 2026 года команды сыграли товарищескую встречу (2:2).

В позапрошлом сезоне обе игры остались за «Балтикой» (7:1, 4:1).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ахмата» дают 3,0, а на «Балтику» — 2,47; ничью букмекеры оценивают в 3,30.

Тотал меньше 2,5 идёт за 1,56, а тотал больше 2,5 можно взять за 2,46.

Прогноз: в этом матче выкатили заниженный тотал. Сейчас у обоих клубов хромает оборона, но в полном порядке полузащита и атака, поэтому на два гола минимум тут можно рассчитывать всегда. «Балтике» надо брать три очка, чтобы остаться в борьбе за медали, а «Ахмат» будет играть расслабленно перед своими болельщиками.

Основная ставка: тотал больше 2 за 1,82.

Прогноз: также можно взять более рискованный вариант — гостям победа явно нужнее.

Дополнительная ставка: «Балтика» выиграет за 2,47.