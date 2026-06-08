10 июня в товарищеском матче по футболу сыграют чемпион мира 2022 года Аргентина и Исландия. Начало встречи — 4:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
Аргентина
Турнирное положение: Аргентина уверенно выиграла отбор в южноамериканской зоне, заняв первое место с 38 очками.
Последние матчи: товарищеская встреча с Гондурасом (2:0) завершилась уверенной победой, и Аргентина затратила ровно столько сил, сколько ей потребовалось для успеха. Голы забивали Лаутаро Мартинес с пенальти и Джованни Симеоне во втором тайме.
Ранее были разгромлены Замбия (5:0) и побеждена Мавритания (2:1) в товарняках.
Не сыграют: травмированы — Месси (п), Пас (п).
Состояние команды: сейчас у Лионеля Скалони состав практически без слабых мест, единственной проблемой может стать центр обороны, где постаревший Отаменди и травматичный Лисандро Мартинес; также у них не самые лучшие антропометрические данные. Но неожиданно возникли гораздо большие сложности с травмами Месси и Паса, которые могут помешать им сыграть на ЧМ‑2026.
Исландия
Турнирное положение: Исландия не смогла отобраться в финальную часть ЧМ‑2026, заняв третье место в группе D после Франции и Украины.
Последние матчи: 31 мая Исландия проиграла Японии со счётом 0:1 в товарищеском матче. Игра проходила под диктовку соперника, и он заслуженно выиграл, забив в конце встречи. Исландия по большей части оборонялась и не помышляла об атаке.
До этого были ничья с Гаити (1:1) и победа над Канадой (2:2).
Не сыграют: серьёзных потерь нет.
Состояние команды: сейчас Исландия находится на развилке и постепенно омолаживает состав перед началом нового отборочного цикла. Пусть нынешний уровень футболистов не самый высокий, но в желании и бойцовских качествах им не отказать.
Статистика для ставок
- Единственный раз команды встречались на ЧМ‑2018, и тогда была ничья со счётом 1:1.
- Аргентина выиграла шесть последних матчей.
- Исландия в пяти играх сыграла два раза вничью и три раза уступила.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу Аргентины дают 1,21, а на Исландию — 14,5; ничью букмекеры оценивают в 5,90.
Тотал меньше 3 идёт за 1,9, а тотал больше 3 можно взять за 1,80.
Прогноз: это заключительная игра перед стартом чемпионата, и никто не будет тут рисковать и выкладываться на полную катушку. Скорее всего, Скалони выпустит смешанный состав, а то и вовсе резервистов, так как с Гондурасом играла основа.
Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,90.
Прогноз: также можно рассмотреть альтернативный вариант.
Дополнительная ставка: победа гостей с форой +2 за 1,78.