прогноз на товарищеский матч перед стартом ЧМ‑2026, ставка за 1.90

10 июня в товарищеском матче по футболу сыграют чемпион мира 2022 года Аргентина и Исландия. Начало встречи — 4:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

Аргентина

Турнирное положение: Аргентина уверенно выиграла отбор в южноамериканской зоне, заняв первое место с 38 очками.

Последние матчи: товарищеская встреча с Гондурасом (2:0) завершилась уверенной победой, и Аргентина затратила ровно столько сил, сколько ей потребовалось для успеха. Голы забивали Лаутаро Мартинес с пенальти и Джованни Симеоне во втором тайме.

Ранее были разгромлены Замбия (5:0) и побеждена Мавритания (2:1) в товарняках.

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Не сыграют: травмированы — Месси (п), Пас (п).

Состояние команды: сейчас у Лионеля Скалони состав практически без слабых мест, единственной проблемой может стать центр обороны, где постаревший Отаменди и травматичный Лисандро Мартинес; также у них не самые лучшие антропометрические данные. Но неожиданно возникли гораздо большие сложности с травмами Месси и Паса, которые могут помешать им сыграть на ЧМ‑2026.

Исландия

Турнирное положение: Исландия не смогла отобраться в финальную часть ЧМ‑2026, заняв третье место в группе D после Франции и Украины.

Последние матчи: 31 мая Исландия проиграла Японии со счётом 0:1 в товарищеском матче. Игра проходила под диктовку соперника, и он заслуженно выиграл, забив в конце встречи. Исландия по большей части оборонялась и не помышляла об атаке.

До этого были ничья с Гаити (1:1) и победа над Канадой (2:2).

Не сыграют: серьёзных потерь нет.

Состояние команды: сейчас Исландия находится на развилке и постепенно омолаживает состав перед началом нового отборочного цикла. Пусть нынешний уровень футболистов не самый высокий, но в желании и бойцовских качествах им не отказать.

Статистика для ставок

Единственный раз команды встречались на ЧМ‑2018, и тогда была ничья со счётом 1:1.

Аргентина выиграла шесть последних матчей.

Исландия в пяти играх сыграла два раза вничью и три раза уступила.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Аргентины дают 1,21, а на Исландию — 14,5; ничью букмекеры оценивают в 5,90.

Тотал меньше 3 идёт за 1,9, а тотал больше 3 можно взять за 1,80.

Прогноз: это заключительная игра перед стартом чемпионата, и никто не будет тут рисковать и выкладываться на полную катушку. Скорее всего, Скалони выпустит смешанный состав, а то и вовсе резервистов, так как с Гондурасом играла основа.

1.90 Тотал меньше 3 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Аргентина — Исландия принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Основная ставка: тотал меньше 3 за 1,90.

Прогноз: также можно рассмотреть альтернативный вариант.

1.78 Победа Исландии с форой +2 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.78 на матч Аргентина — Исландия позволит вывести на карту выигрыш 780₽, общая выплата — 1780₽

Дополнительная ставка: победа гостей с форой +2 за 1,78.