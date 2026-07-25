26 июля в 19-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Каспий» и «Женис». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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«Каспий»

Турнирное положение: «Каспий» после 18-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 18 очков в активе и борется за выживание.

Команда занимает 13-е место с отрывом лишь в два балла от зоны понижения в классе (15-16-я строчки), а также с отставанием только в четыре пункта от соперника.

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 18-го тура национального первенства коллектив на чужом поле сыграл вничью с «Кайсаром» (1:1).

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Перед этим коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь в домашних стенах сумел одержать победу над лидирующим «Ордабасы» с результатом 3:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: в четырех последних поединках, состоявшиеся в Премьер-лиге, «Каспий» выиграл трижды и ни разу не проиграл.

Данные результаты вроде бы говорят об отличной форме хозяев, тем более на своем поле против проблемного соперника, однако тот все же класснее их и способен как минимум не проиграть.

Ноа Ндомбаси — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с четырьмя голами.

«Женис»

Турнирное положение: «Женис» после 18-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 22 балла в активе и находится в середине таблицы.

Команда занимает восьмую позицию с отрывом в шесть баллов от зоны понижения в классе (15-16-я позиции), а также с отставанием в восемь пунктов от зоны еврокубков (топ-3).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 18-го тура национального первенства клуб на своем поле сыграл вничью с «Улытау» (1:1).

Перед этим коллектив уже набрал максимум очков, когда теперь уже в чужих стенах одержал победу над «Иртышом» из Павлодара — 1:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на национальную Премьер-лигу, «Женис» выиграл лишь раз при трех ничьих и двух поражениях.

Очевидно, что такая форма дает гостям хорошие шансы по крайней мере на мировой исход, правда, соперник в последнее время набрал хорошую форму, а игра пройдет на его поле.

Адилио — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с двумя голами.

Статистика для ставок

в трех последних матчах «Каспия» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Каспий» выиграл

в четырех из шести последних выездных матчей «Жениса» забивали больше двух голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Каспий» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.50. Ничья — в 3.00, выигрыш «Жениса» — в 2.66.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.70.

Прогноз: в трех последних матчах хозяев забивали оба соперника. При этом так же было в их трех из четырех последних домашних поединков.

Между тем, такой же сценарий воплотился в жизнь и в четырех из шести последних выездных матчей гостей.

1.80 Обе команды забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч «Каспий» — «Женис» позволит вывести на карту выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше двух мячей, ведь в четырех из шести последних выездных матчей «Жениса» было именно так.

2.05 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Каспий» — «Женис» позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.05