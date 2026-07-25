26 июля в первом туре чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» (Москва) и «Ахмат». Начало встречи — 17:00 мск. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.75.
«Локомотив»
Турнирное положение: в прошлом сезоне «Локомотив» Москва стал третьим в таблице РПЛ с 53 очками.
Последние матчи: в заключительном перед стартом нового сезона матче «Локомотив» (Москва) проиграл «Рубину» со счётом 1:3.
Ранее было поражение от всё тех же казанцев (1:3) и победа над ЦСКА (1:0).
Не сыграют: травмирован Комличенко (н).
Состояние команды: недавно «Локомотив» покинул лучший нападающий Дмитрий Воробьёв, вернувшийся в родной «Краснодар». Вряд ли сумеет восстановиться другой форвард — Николай Комличенко, поэтому у главного тренера Михаила Галактионова возникли неожиданные проблемы с позицией центрфорварда.
«Ахмат»
Турнирное положение: «Ахмат» финишировал на 9‑й строчке в таблице РПЛ в прошлом году.
Последние матчи: дома со счётом 1:0 была обыграна команда «Аджман» из ОАЭ.
До этого случилась разгромная победа над «Радником» (3:0) и успех с ИМТ «Нови‑Белград» (1:0).
Не сыграют: все в строю.
Состояние команды: за лето главный тренер «Ахмата» С танислав Черчесов произвёл точечное усиление состава. Из трансферов выделяются Кирилл Щетинин из «Ростова», возвращение защитника Адамова и покупка опорника Жулио Ромао из «Ференцвароша».
Статистика для ставок
- В прошлом сезоне обе встречи завершились вничью (2:2, 1:1).
- В 2025 году в Кубке России выиграл «Локомотив» (2:1).
- В позапрошлом сезоне «Локомотив» победил в гостях (5:0), а дома сыграл вничью (1:1).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Локомотива» дают 1,63, на «Ахмат» — 5,30, ничью букмекеры оценивают в 4,20.
Тотал меньше 2,5 идёт за 2,02, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,81.
Прогноз: у «Локомотива» неожиданно появились проблемы с центрфорвардом, и, скорее всего, там придётся играть номинальному вингеру — Руденко или Ракову. «Ахмат» неплохо укрепил проблемные позиции летом и точно не настолько сейчас слабее хозяев, как его рисуют в линии.
Основная ставка: победа «Ахмата» с форой +1 за 1,75.
Прогноз: также можно заиграть более рисковый вариант.
Дополнительная ставка: индивидуальный тотал «Локомотива» меньше 1,5 за 2,10.