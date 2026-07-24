Новый сезон РПЛ открылся матчем, по ходу которого ни разу не пришлось вспоминать о тяжёлом старте после предсезонки. ЦСКА пропустил от «Балтики» уже на первой минуте, но не развалился, перевернул игру за три минуты и победил со счётом 2:1 в дебютном официальном матче Дмитрия Игдисамова в статусе полноценного главного тренера. Главным героем вечера стал Данил Круговой, он отдал блестящую передачу на отменённый гол, помог сравнять и роскошным пасом вывел Кирилла Глебова один на один.

ЦСКА неоднозначно провёл летние сборы, вообще не привёз новичков к старту чемпионата и остался без Акинфеева, Баринова и Воронова. На этом фоне первая официальная игра Игдисамова против «Балтики» становилась ещё более напряжённой. «Балтика», одно из главных открытий прошлого сезона, уверенно прошла предсезонку и уже не воспринимается как дерзкий новичок, которому можно простить резкие перепады. При этом у калининградцев тоже хватало своих вопросов: Хиль пока не готов, Бориско может уйти как раз в ЦСКА, а из летних новичков в старте появился только Муфи.

«Балтика» сразу же забила, Круговой перевернул матч

Матч начался для ЦСКА буквально хуже некуда. «Балтика» заработала аут справа, Бевеев быстро бросил мяч в штрафную, Гассама выиграл борьбу и скинул во вратарскую, а Оффор оказался свободен перед воротами. Нигерийцу оставалось только подставить ногу, 0:1 — первый гол нового сезона РПЛ случился уже на 36-й секунде.

Оффор празднует гол https://premierliga.ru/

Сработало фирменное оружие «Балтики», команда сразу же повела и могла перейти в более комфортный для себя режим. Талалаев эмоционально отреагировал на гол, а ЦСКА несколько минут напоминал боксёра, который пропустил мощный удар и никак не может прийти в себя. Постепенно армейцы всё-таки восстановились, сначала пытались искать пространство за спинами защитников «Балтики», чаще всего через Гонду, но забросы ни к чему не привели. Потом команда Игдисамова стала лучше выстраиваться в позиционных атаках, активнее двигать игроков группы атаки и чаще нагружать правый фланг, где Круговой и Попович всё сильнее и сильнее напрягали гостей.

На 27-й минуте после второго темпа с углового Круговой вырезал отличную подачу внешней стороной стопы, Козлов замкнул головой с близкого расстояния, но оказался в офсайде. Гол отменили, зато сам эпизод показал, что ЦСКА нашёл, как можно давить. Через несколько минут похожий розыгрыш снова сработал, правда, с другого фланга. Круговой быстро разыграл штрафной, Попович получил мяч справа, легко ушёл от Бевеева и прострелил во вратарскую. Андерсон пытался прервать передачу, но срезал мяч в собственные ворота — 1:1.

Автогол Андерсона https://premierliga.ru/

ЦСКА не остановился, и уже через три минуты Круговой оказался не у бровки, а ближе к опорной зоне, и именно оттуда отдал лучший пас матча. Передача левой ногой разрезала оборону «Балтики», Глебов ворвался в свободную зону, первым касанием обыграл Бориско и спокойно закатил мяч в пустые ворота. Само собой, важный гол в контексте игры, но он ещё и показал одну из главных идей ЦСКА при Игдисамове: фланговые игроки не привязаны к боковой линии, а Круговой может быть дополнительным создателем в середине. В первом тайме это выглядело свежо и неожиданно для «Балтики».

Кирилл Глебов https://premierliga.ru/

«Балтика» могла вернуться, но всё упиралось в офсайды

После перерыва Талалаев сразу вмешался двойной заменой, а «Балтика» начала второй тайм активнее и быстро могла сравнять. Сначала Тороп неудачно сыграл на выходе, Оффор получил шанс у ворот, но ЦСКА спас защитник. Потом Мойзес откровенно привёз: бразилец поскользнулся у своей штрафной, Максим Петров отобрал мяч и покатил на Оффора. Тот забил и даже успел отпраздновать, а ВАР всё отменил. Можно говорить о невезении или стечении обстоятельств, но нападающий «Балтики» всё-таки ошибся с выбором позиции и сделал лишний шаг до передачи. Наверное, не хватило опыта больших матчей в РПЛ.

Оффор празднует отменённый гол https://premierliga.ru/

В районе часа игры спорный эпизод случился уже в штрафной «Балтики». После удара Гонду мяч попал в руку Гассама, армейцы требовали пенальти, ВАР позвал Ивана Абросимова к монитору. Оказалось, что перед рукой защитника сам Гонду коснулся мяча рукой при приёме, поэтому вместо пенальти судья зафиксировал фол в атаке. Позже Оффор ещё раз отправил мяч в сетку, но снова из офсайда. Нигериец забил первый гол сезона, мог оформить хет-трик, но два его мяча после перерыва не засчитали. Вот, наверное, кому больше всего не нравится ВАР.

Чем ближе был финальный свисток, тем больше «Балтике» приходилось рисковать. ЦСКА получил пространство для ответных атак и долго не мог закрыть матч. Игдисамов поздно начал использовать замены, выпустил Кармо, Мусаева и Фирова, и уже в компенсированное время именно свежие игроки могли забивать третий. Помешал лишь героизм Бориско, который наглядно показал московским болельщикам, почему ЦСКА так сильно им интересуется. Сначала вратарь справился с ударом Мусаева с пары метров, затем вытащил попытку Фирова, а потом не дал забить Кармо. Эти сейвы оставляли «Балтике» надежду до самого конца, но после отменённых голов команда Талалаева почти не создала по-настоящему опасного момента. Риск был, давление было, эмоция была, но несколько уникально странных решений Йенне и общая усталость, кажется, сказались.

Сейв Бориско https://premierliga.ru/

Сезон стартовал — и сразу интересно!

Для ЦСКА эта победа важна психологически. После слабой предсезонки, отсутствия трансферов и сомнений вокруг Игдисамова команда камбэкнула за тайм и удержала результат. Самое интересное — роль Данила Кругового. Формально он играл справа в обороне, но по факту постоянно смещался, участвовал в розыгрыше, отдавал нестандартные передачи и стал главным двигателем камбэка. Шикарный проникающий пас на Глебова точно попадёт в главные хайлайты если не всего сезона, то тура точно.

Надо отметить и движение группы атаки. Попович был важен в голевой атаке, Глебов хладнокровно реализовал свой шанс, Кисляк сохранял баланс, а Обляков и Козлов располагались выше из-за отсутствия Баринова. ЦСКА действительно пытался играть вертикальнее и быстрее доставлять мяч в опасные зоны — то, о чём Игдисамов говорил перед матчем. О проблемах: оборона пока не выглядит надёжной, особенно под давлением и в эпизодах с длинными вбросами, кроссами и давлением на мяч. Пара метров или лишних шагов — и два офсайда Оффора могли превратиться в засчитанные мячи, а разговор был бы совсем другим.

Дмитрий Игдисамов и Данил Круговой https://premierliga.ru/

«Балтика» начала идеально, но дальше не смогла удержать собственный темп. Команда Талалаева по-прежнему неприятна на стандартах, аутах, подборах и в ситуациях, где соперник ошибается у своей штрафной, а в позиционной атаке и контрвыпадах пока не хватает прежней ясности. Это, возможно, и станет главным испытанием «второго сезона». Год назад «Балтика» удивляла, теперь к ней готовы. Её сильные стороны знают, её ауты разбирают, её прессинг ждут. Чтобы снова быть в верхней части таблицы, необходимы свежие решения — и они точно будут уже в следующем туре с «Динамо».

Календарь и таблица РПЛ

При этом поражение на старте уж точно не выглядит катастрофой. «Балтика» дважды была близка к тому, чтобы сравнять после перерыва, и держала интригу до последних секунд. По качеству последней трети и по чистоте действий в обороне пока есть вопросы, а когда их не было на старте сезона? Сейчас самое главное — РПЛ вернулась и совсем не выглядит уныло на фоне месяца чемпионата мира.