25 июля в 3-м туре первенства России по футболу сыграют «Текстильщик» и «Спартак» Кострома. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.41.
«Текстильщик»
Турнирное положение: Ивановцы выглядят одними из кандидатов на вылет. Переход из второй лиги в первую дается команде непросто.
При этом «Текстильщик» пока находится на 13-м месте. Команда в двух стартовых турах первенства набрала всего один балл.
Последние матчи: стартовый поединок первенства команда провела не столь продуктивно. Ивановцы расписали мировую с «Уфой» (2:2).
До того команда досадным образом уступила тульскому «Арсеналу» (1:2). А вот разгромное поражение в контрольной встрече от нижегородцев обнажило проблемы в обороне (1:6).
При этом «Текстильщик» летом потерял своего лидера атак Тимура Мелекесцева. Да и вообще, подбор игроков у ивановцев по именам весьма скромный.
Состояние команды: «Текстильщик» пока только привыкает к новым для себя реалиям. Да и опытный Дмитрий Пятибратов должен быстро систематизировать игру команды.
При этом «Текстильщик» традиционно неудачно противостоит костромичам. В пяти последних очных поединках команда уступила один раз при четырех ничьих. Да и в нынешней диспозиции команда Пятибратова явно будет рада любым очковым приобретениям.
«Спартак» Кострома
Турнирное положение: Костромичи выдали блестящий старт. «Спартак» Кострома по итогам двух туров возглавил турнирную таблицу первенства.
При этом «Спартак» Кострома набрал 6 очков. Костромичи пропустили всего один раз, тогда как все 5 мячей команды на счету Амура Калмыкова.
Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Костромичи уверенно расправились с «Сочи» (2:0).
До того команда нанесла поражение КАМАЗу (3:1). А вот чуть ранее она в спарринге уступила московскому «Локомотиву» (0:2).
Нет сомнений, что «Спартак» Кострома постарается закрепиться в лидерах. Так было и в прошлом сезоне, но затем банально не хватило мощностей.
Состояние команды: Костромичей явно окрылил продуктивный старт. К тому же вторую молодость переживает фактурный Калмыков.
Вот только чрезмерная зависимость от Калмыкова не идет в плюс. При этом вертикальный футбол костромичей дает результат!
И уж точно костромичи не собирается терять очки на ровном месте. Команда нынче на ходу, да и Калмыков свой шанс у ворот соперника наверняка отыщет.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Кострома считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.53, а победа костромичей — в 4.23.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.93, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.90.
Прогноз: Костромичи заточены на атаку, к тому же настроены закрепиться на вершине таблицы.
Ставка: Победа «Спартака» Кострома в 1-м тайме за 2.41.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.05.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Текстильщик» в двух первых турах пропустил 4 мяча
- Форвард костромичей Амур Калмыков забил все 5 мячей своей команды в текущем первенстве
- Спартаковцы пропустили всего один мяч в двух первых матчах
- «Текстильщик» без малого 4 года не может одолеть костромичей
- Три из пяти своих голов костромичи забили до перерыва