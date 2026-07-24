25 июля в 3-м туре первенства России по футболу сыграют «Текстильщик» и «Спартак» Кострома. Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.41.

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«Текстильщик»

Турнирное положение: Ивановцы выглядят одними из кандидатов на вылет. Переход из второй лиги в первую дается команде непросто.

При этом «Текстильщик» пока находится на 13-м месте. Команда в двух стартовых турах первенства набрала всего один балл.

Последние матчи: стартовый поединок первенства команда провела не столь продуктивно. Ивановцы расписали мировую с «Уфой» (2:2).

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До того команда досадным образом уступила тульскому «Арсеналу» (1:2). А вот разгромное поражение в контрольной встрече от нижегородцев обнажило проблемы в обороне (1:6).

При этом «Текстильщик» летом потерял своего лидера атак Тимура Мелекесцева. Да и вообще, подбор игроков у ивановцев по именам весьма скромный.

Календарь и таблица ФНЛ

Состояние команды: «Текстильщик» пока только привыкает к новым для себя реалиям. Да и опытный Дмитрий Пятибратов должен быстро систематизировать игру команды.

При этом «Текстильщик» традиционно неудачно противостоит костромичам. В пяти последних очных поединках команда уступила один раз при четырех ничьих. Да и в нынешней диспозиции команда Пятибратова явно будет рада любым очковым приобретениям.

«Спартак» Кострома

Турнирное положение: Костромичи выдали блестящий старт. «Спартак» Кострома по итогам двух туров возглавил турнирную таблицу первенства.

При этом «Спартак» Кострома набрал 6 очков. Костромичи пропустили всего один раз, тогда как все 5 мячей команды на счету Амура Калмыкова.

Последние матчи: в минувшем туре команда разжилась тремя очками. Костромичи уверенно расправились с «Сочи» (2:0).

До того команда нанесла поражение КАМАЗу (3:1). А вот чуть ранее она в спарринге уступила московскому «Локомотиву» (0:2).

Нет сомнений, что «Спартак» Кострома постарается закрепиться в лидерах. Так было и в прошлом сезоне, но затем банально не хватило мощностей.

Состояние команды: Костромичей явно окрылил продуктивный старт. К тому же вторую молодость переживает фактурный Калмыков.

Вот только чрезмерная зависимость от Калмыкова не идет в плюс. При этом вертикальный футбол костромичей дает результат!

И уж точно костромичи не собирается терять очки на ровном месте. Команда нынче на ходу, да и Калмыков свой шанс у ворот соперника наверняка отыщет.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» Кострома считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.90. Ничья оценена в 3.53, а победа костромичей — в 4.23.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.93, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 1.90.

Прогноз: Костромичи заточены на атаку, к тому же настроены закрепиться на вершине таблицы.

2.41 Победа «Спартака» Кострома в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.41 на матч «Текстильщик» — «Спартак» Кострома принесёт чистый выигрыш 1410₽, общая выплата — 2410₽

Ставка: Победа «Спартака» Кострома в 1-м тайме за 2.41.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.05 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.05 на матч «Текстильщик» — «Спартак» Кострома принесёт чистый выигрыш 2050₽, общая выплата — 3050₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.05.

Пять причин, почему ставка зайдет