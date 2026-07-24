прогноз на матч 19-го тура чемпионата Казахстана, ставка за 1.83

25 июля в 19-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Актобе» и «Окжетпес». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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«Актобе»

Турнирное положение: «Актобе» по итогам 18-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 28 очков в активе и борется за еврокубки.

Команда идет пятой с отставанием в два балла от зоны континентальных турниров (топ-3) и с отрывом в один пункт от нижестоящего «Улытау».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 18-го тура национального первенства коллектив на чужом поле обыграл «Алтай» (4:2).

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Перед этим коллектив уже остался ни с чем, когда в 17-м туре национального первенства снова-таки на выездной арене потерпел поражение от «Астаны» (2:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на первенство страны, «Актобе» выиграл четырежды при двух поражениях.

Таким образом, хозяева имеют неплохие шансы на три очка, тем более на своем поле, хотя против прямого конкурента, который выше их в таблице, это будет непросто.

Артур Шушеначев — лучший бомбардиры команды в текущем сезоне Премьер-лиги с пятью голами.

«Окжетпес»

Турнирное положение: «Окжетпес» после 18-ти туров казахстанской Премьер-лиги (КПЛ) имеет 30 очков в активе и также борется за попадание в еврокубки.

Команда занимает третье место в зоне континентальных турниров (топ-3), а также с отрывом в один балл от ближайшего преследователя — «Астаны».

Последние матчи: в своем прошлом поединке в рамках в 18-го тура национального первенства клуб в домашних стенах обыграл «Жетысу» (2:0).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата страны коллектив уже остался без очков, когда на чужом поле потерпел поражение от «Тобола» (1:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, состоявшиеся в Премьер-лиге Казахстана, «Окжетпес» проиграл три раза при одной победе.

Хотя гости находятся выше соперника в таблице, с такой формой, которая свидетельствует об игровом кризисе, а также на выезде, им будет непросто выиграть.

Оралхан Омиртаев — лучший бомбардир команды в текущем сезоне КПЛ с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних домашних матчей «Актобе» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Окжетпеса» забивали больше трех голов

в трех из четырех последних матчей «Окжетпес» проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Актобе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.83. Ничья — в 3.50, выигрыш «Окжетпеса» — в 3.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.70 и 2.05.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости проиграли. Так было и в их двух последних выездных поединках.

При этом в четырех из шести последних матчей хозяева выиграли.

1.83 «Актобе» победит Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч «Актобе» — «Окжетпес» принесёт чистый выигрыш 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: «Актобе» победит за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по крайней мере один из соперников не забьет, ведь в трех из четырех последних домашних матчей хозяев поля было именно так.

2.10 Хотя бы одна команда не забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч «Актобе» — «Окжетпес» позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.10