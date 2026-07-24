25 июля в 16-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Озгон» и «Илбирс». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.

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«Озгон»

Турнирное положение: Эта команда борется за попадание на пьедестал. Сейчас она находится на 4-й строчке турнирной таблицы.

При этом «Озгон» всего на 4 очка отстает от лидера. А вот в свои ворота команда пропустила 14 мячей в 15 матчах.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Озгон» с минимальным счетом одолел «Илбирс».

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До того команда нанесла поражение «Алаю» (1:0). Вот только чуть ранее она минимально уступила «Таланту».

В 5 последних матчах «Озгон» разжился 4 победами. В них игроки команды отличились 8 забитыми мячами при трех пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Озгон» нынче находится на подъеме. Команда победила в двух последних матчах, не пропустив в них ни разу.

К тому же «Озгон» исторически успешно противостоит «Илбирсу». В трех очных поединках команда выиграла 2 раза при одной ничьей. Да и мотивация подтянуться к тройке у команды огромная!

«Илбирс»

Турнирное положение: «Илбирс» находится в когорте борцов за выживание. Ныне команда пребывает на 13-м месте турнирной таблицы.

При этом «Илбирс» всего на пять очков оторвался от опасной зоны. Причем забила команда 15 мячей при 26 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда не смогла добыть очки. Со счетом 0:1 она уступила как раз «Озгону».

До того команда была разбита мощным «Барсом» (1:4). При этом чуть ранее она разгромно уступила еще и «Алдиеру» (1:5).

При этом «Илбирс» в пяти своих последних матчах добыл лишь 2 паритета. В этих поединках команда отличилась 3 забитыми мячами при 11 пропущенных.

Состояние команды: «Илбирс» находится в очевидном кризисе. Команда в трех последних матчах потерпела поражения, да и оборона частенько допускает результативные сбои.

К слову, в 7 выездных поединках чемпионата «Илбирс» набрал всего пять очков. Да и забивает вне родных стен команда в среднем фактически гол за матч. Ну и как с такими показателями рассчитывать на очки?!

И уж точно команда постарается и очками разжиться, и от зоны вылета оторваться. Вот только пропускает она в среднем фактически 2 мяча за матч.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Озгон» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.60, а победа «Илбирса» — в 5.25.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.98, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.83.

Прогноз: «Озгон» ныне находится на подъёме и явно постарается подтянуться к тройке лидеров.

2.75 Фора «Озгона» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч «Озгон» — «Илбирс» принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Фора «Озгона» -1.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.40 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.40 на матч «Озгон» — «Илбирс» принесёт чистый выигрыш 2400₽, общая выплата — 3400₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.40.

Пять причин, почему ставка зайдет