Goal.com выбрал 10 игроков, которые, вероятно, сменят клубы этим летом благодаря успешному выступлению на мундиале.

Чемпионат мира по футболу обладает удивительной способностью полностью изменить ход карьеры. В футболе нет более престижной сцены, а это значит, что впечатляющие выступления приносят такое признание и внимание, которые просто невозможны ни на одной другой арене.

Соответственно, в период проведения мундиаля и вокруг него трансферный рынок, как правило, бушует, поскольку клубы бросаются забирать себе ранее незамеченных талантов или внезапно прославившихся звезд.

Это лето не станет исключением. ЧМ-2026 стал крупнейшим в истории футбола, а большее количество матчей и команд означает, что больше игроков привлекут внимание скаутов, тренеров и клубов по всему миру.

Например, «Астон Вилла» перехватила у «Ньюкасла» Йохана Манзамби после того, как «Сороки» договорились с «Фрайбургом» о его трансфере за 51,5 млн фунтов — это универсальный 20-летний нападающий, сыгравший ключевую роль в выходе сборной Швейцарии в четвертьфинал.

Йохан Манзамби globallookpress.com

Но кто ещё из игроков, выступавших в Северной Америке, продемонстрировал достаточно высокий уровень, чтобы заслужить трансфер этим летом?

Элайджа Джаст (Новая Зеландия)

«Мотеруэлл» не станет спешить с продажей Элайджи Джаста, которого клуб приобрел у датского «Хорсенса» лишь прошлым летом.

Однако теперь расставание с вингером Новой Зеландии выглядит куда более привлекательной перспективой: как выразился Крис Саттон, благодаря трем голам на ЧМ-2026 он «добавил несколько нулей» к своей рыночной стоимости.

По последним данным, интерес к Джасту проявляют чемпион Шотландии «Селтик» и французская «Тулуза». В своем дебютном сезоне на «Фир Парк» форвард забил семь мячей, а теперь «Мотеруэлл» может выручить за него около 4 млн фунтов — всего через год после того, как заплатил за игрока в 10 раз меньше.

Мбекезели Мбокази (ЮАР)

Агент Мбекезели Мбокази Басиа Майклс сообщил, что этим летом к его клиенту уже проявили интерес несколько «престижных клубов» — и причины такого внимания вполне очевидны.

20-летний защитник «Чикаго Файр» без замен провел все матчи сборной ЮАР на историческом для команды чемпионате мира, где она впервые вышла в плей-офф. По сообщениям СМИ, среди многочисленных претендентов на воспитанника «Орландо Пайретс» называют «Наполи» и «Ноттингем Форест».

«Честно говоря, я никогда не думала, что буду общаться с людьми такого уровня, с которыми разговариваю сейчас, — сказала Майклс в интервью Sportsboom. — Но для меня самое главное — устроить его в клуб из одной из топ-5 европейских лиг. Я убеждена, что Мбокази, вне всяких сомнений, достоин играть в Лиге чемпионов».

Мбекезели Мбокази globallookpress.com

Тарик Мухаремович (Босния и Герцеговина)

Незадолго до старта чемпионата мира Gazzetta dello Sport сообщала, что центрбек сборной Боснии и Герцеговины Тарик Мухаремович оказался в сфере интересов «Интера». Более того, «Ювентус» также рассматривал возможность вернуть футболиста, которого лишь год назад продал «Сассуоло».

Однако теперь оба гранда Серии А наверняка жалеют, что не сделали конкретного предложения, пока защитника еще можно было приобрести за сравнительно небольшие деньги.

После впечатляющей игры на чемпионате мира его клуб повысил запрашиваемую сумму за Мухаремовича, которым теперь интересуются и в английской Премьер-лиге, в том числе «Сандерленд».

Сообщается, что сам Мухаремович по-прежнему предпочел бы вернуться к «нерадзурри». При этом стоит отметить, что «бьянконери» включили в соглашение с «Сассуоло» пункт, по которому получат 50% от суммы его будущей продажи. Однако современным трансферным рынком правят деньги, и сейчас все больше признаков того, что 23-летний защитник в итоге окажется в самой богатой лиге мира — АПЛ.

Хулиан Киньонес (Мексика)

Хулиан Киньонес еще до мундиаля значительно повысил свои шансы на летний трансфер, став лучшим бомбардиром чемпионата Саудовской Аравии. В прошлом сезоне левый вингер «Аль-Кадисии» забил 33 мяча в 31 матче и завоевал «Золотую бутсу», опередив Ивана Тоуни и Криштиану Роналду.

Однако теперь результативный мексиканец, возможно, заслужил и переход в английский клуб, отличившись голами в четырех из пяти матчей сборной на чемпионате мира.

Лишь в мае Киньонес подписал новый контракт с «Аль-Кадисией», поэтому саудовский клуб не испытывает необходимости продавать футболиста и вправе запросить солидную сумму за 29-летнего игрока, раскрывшегося на высоком уровне сравнительно поздно.

Тем не менее, по имеющейся информации, сам форвард с готовностью воспользовался бы шансом попробовать свои силы в АПЛ.

Хулиан Киньонес globallookpress.com

Хильберто Мора (Мексика)

Сообщается, что «Ливерпуль» всерьез заинтересован в приобретении Хильберто Моры. Однако оформить этот трансфер теперь будет гораздо сложнее, ведь 17-летний футболист ярко заявил о себе как об одном из самых перспективных молодых полузащитников.

Чемпионат мира хавбек сборной Мексики начал на скамейке запасных, но после впечатляющей игры в заключительном матче группового этапа против сборной Чехии юный талант «Тихуаны» сохранил место в основе и на поединки с Эквадором и Англией.

Безусловно, Мора пока остается очень «сырым» игроком, однако его огромный потенциал не вызывает сомнений. Именно поэтому «Ливерпулю» предстоит выдержать серьезную конкуренцию со стороны «Манчестер Сити», «Арсенал», «Барселоны» и «Реала». По слухам, стоимость молодого мексиканца уже оценивается в 40 млн евро.

Антонио Нуса (Норвегия)

Эрлинг Холанн этим летом стал одной из главных звезд чемпионата мира в США — как на поле, так и за его пределами. Однако внимание привлек не только лидер сборной Норвегии. Антонио Нуса своими яркими выступлениями на левом фланге вновь напомнил, почему его уже давно называют одним из главных кандидатов на переход в английскую Премьер-лигу.

В январское трансферное окно «Тоттенхэм» в итоге отказался от покупки вингера, но теперь, по информации СМИ, лондонский клуб готов сделать официальное предложение «РБ Лейпциг» по 21-летнему футболисту.

Впрочем, утверждается, что в борьбу за норвежца может вмешаться «Арсенал», который рассматривает возможность перехватить еще один трансфер у своего принципиального соперника из Северного Лондона — после того как прошлым летом увел у «Шпор» Эберечи Эзе.

Антонио Нуса globallookpress.com

Крисенсио Саммервилл (Нидерланды)

Распродажа состава в «Вест Хэме» уже началась: Матеуш Фернандеш перешел в «Тоттенхэм» за 85 млн фунтов. Судя по всему, вскоре вслед за португальцем «Лондон Стэдиум» покинет и Крисенсио Саммервилл. Впрочем, для «Молотобойцев» есть и хорошая новость: благодаря яркой игре за сборную Нидерландов на ЧМ-2026 стоимость вингера заметно выросла.

Хотя тот лишь дважды выходил в стартовом составе в четырех матчах своей национальной команды, он принял непосредственное участие в ее четырех голах, два из которых забил сам.

Теперь нидерландца связывают с возможным переходом за 50 млн фунтов в «Ливерпуль», ставший чемпионом Премьер-лиги в 2025 году. Ранее главным претендентом на футболиста считался лишь «Фулхэм» из середины таблицы АПЛ.

Аюб Буадди (Марокко)

То, с каким хладнокровием Аюб Буадди руководил игрой своей команды в матче против Бразилии на стадионе «Метлайф», стало настоящим откровением для тех, кто раньше не был знаком с его талантом.

Однако специалисты уже давно считают, что 18-летний полузащитник «Лилля» способен выступать на самом высоком уровне, и теперь его переход в один из европейских топ-клубов за огромные деньги выглядит лишь вопросом времени.

По сообщениям СМИ, Буадди сейчас пользуется большой популярностью в Англии. Заполучить экс-игрока молодежной сборной Франции, который вышел в стартовом составе в четырех из пяти матчей сборной Марокко на ЧМ-2026, хотят сразу несколько грандов Премьер-лиги — «Арсенал», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Аюб Буадди globallookpress.com

Бруну Гимарайнс (Бразилия)

Чемпионат мира для Бруну Гимарайнса завершился настоящей драмой: капитан «Ньюкасла» не реализовал пенальти в первом тайме матча 1/8 финала, в котором сборная Бразилии уступила Норвегии.

Однако винить полузащитника в неожиданном вылете «Селесао» было бы несправедливо. Более того, без его вклада пентакампеоны, вероятно, вообще не добрались бы до плей-офф: за время турнира 28-летний хавбек отдал четыре ассиста.

В результате стоимость и репутация Бруну за последние четыре недели нисколько не пострадали. Если уж на то пошло, они только выросли. Именно поэтому, по информации СМИ, футболист попросил «Ньюкасл» отпустить его в ставший чемпионом АПЛ «Арсенал».

Лондонцы рассчитывают приобрести полузащитника по сниженной цене, воспользовавшись желанием игрока покинуть проект на «Сент-Джеймс Парк», который, как утверждается, переживает непростые времена. Тем не менее, даже в этом случае «Канонирам», скорее всего, придется заплатить за Гимарайнса не менее 80 млн фунтов.

Ян Дьоманде (Кот-д’Ивуар)

Если у кого-то еще оставались сомнения в способности Яна Дьоманде проявить себя на самом высоком уровне, то выступление сборной Кот-д’Ивуара на мировом форуме окончательно их развеяло.

Вингер «РБ Лейпциг» не забил ни одного мяча в Северной Америке и записал на свой счет лишь один ассист, однако впечатлил всех своей техникой, дриблингом и взрывной скоростью на первых метрах.

До начала турнира главным претендентом на 19-летнего футболиста считался «Ливерпуль», однако теперь, как сообщается, сам Дьоманде мечтает перейти в ПСЖ.

В «РБ Лейпциг» уже дали понять, что хотели бы сохранить свою главную молодую звезду еще как минимум на один сезон, но, несмотря на это, ожидается, что уже этим летом ивуариец переберется на «Парк де Пренс» за сумму, превышающую 100 миллионов.