Два главных фаворита второй половины сетки сошлись в полуфинале. За командами тянется самый тяжёлый шлейф в мировом футболе: «рука бога» Марадоны, красная Бекхэма и его же искупительный пенальти. Англия впервые с 1966-го в шаге от финала, Аргентина защищает титул и не проиграла ни одного полуфинала за всю историю. Разбираем форму обеих команд, статистику для тех, кто ставит с умом, и смотрим, что прогнозируют мировые аналитики. Второй полуфинал ЧМ-2026: среда, 15 июля, «Атланта Стэдиум», 22:00 мск. Постоянный автор LiveSport.Ru Алексей Дроздов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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Англия: шестёрка на двоих

Команда Томаса Тухеля добралась до полуфинала со скрипом (и скрип — главная характеристика команды на этом ЧМ). Англия без вопросов выиграла группу L, а дальше начались проблемки.

В 1/16 финала едва не сгорела ДР Конго: Гарри Кейн сравнял поздно и сам же вырвал победу. В 1/8 обыграла Мексику 3:2 на «Ацтеке», больше сорока минут проведя вдесятером. В четвертьфинале дожала Норвегию 2:1 в дополнительное время — дубль Джуда Беллингема, причём второй мяч уже в овертайме.

Сам Тухель после победы над норвежцами радости не изображал — назвал игру «неряшливой», а победу «везучей». Но факт остаётся фактом: это лишь четвёртый полуфинал в истории Англии , и она в шаге от первого финала с 1966 года, да и вообще первого финала на чужой земле.

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Джуж Беллингем после матча с Норвегией globallookpress.com

Мотор всей команды — дуэт бомбардиров. Кейн и Беллингем забили по шесть мячей каждый. Это первый случай в истории чемпионатов мира, когда два игрока одной сборной набирают 6+ голов на одном турнире. Кейн — основной пенальтист и точка сборки атаки, Букайо Сака лидирует в команде по передачам.

Англия забивала во всех матчах плей-офф и выиграла пять из последних шести встреч. Проблема прежняя: оборона в плей-офф не убедила, кажется, вообще никого.

Кадровые потери

Эзри Конса дисквалифицирован — и в центре обороны его место, по прогнозам, займёт Джарелл Квонса, только что отбывший собственную дисквалификацию за красную с Мексикой. Джордан Хендерсон выбыл до конца турнира (травмировал запястье, празднуя гол, мда).

Аргентина: пять из пяти

Действующие чемпионы идут к финалу со стопроцентным результатом — шесть побед в шести матчах, это самая длинная победная серия Аргентины в истории чемпионатов мира . Но каждая победа даётся кровью. Большой кровью.

В 1/16 Кабо-Верде утащило чемпионов в овертайм — спас автогол на 111-й минуте. В 1/8 Египет вёл 2:0 до 79-й — Аргентина ответила тремя голами за одиннадцать минут. В четвертьфинале Швейцария (доигрывавшая вдесятером после удаления Эмболо за симуляцию) сравняла на 67-й и вытащила матч в дополнительное время, где всё решил шедевр Хулиана Альвареса с дальней дистанции на 112-й минуте, а Лаутаро Мартинес добил.

Лаутаро Мартинес, нападающий сборной Аргентины globallookpress.com

Зато цифры атаки — лучшие на турнире. 17 забитых мячей, больше всех. До рекорда сборной за один чемпионат мира (18 голов, 1930 год) не хватает одного. В каждом из последних четырёх матчей аргентинцы забивали ровно по три мяча — и могут стать лишь второй командой в истории, забившей 3+ в пяти матчах подряд (после Франции образца 2022-2026).

Восемь из этих семнадцати — на счету Лионеля Месси, он делит первое место в гонке бомбардиров с Мбаппе. В четвертьфинале он ещё и ассистировал Мак Аллистеру угловым.

Ахиллесова пята — оборона: Аргентина пропускала в каждом из последних четырёх матчей .

Кадровые потери

Существенных нет — состав Скалони в порядке. Единственный вопрос — свежесть : команда провела два матча по 120 минут за три раунда плей-офф.

На что ставят в матче Англия — Аргентина Букмекерские коэффициенты на матч Англия — Аргентина: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

У обеих команд дырявая оборона, но не живая атака. Англия забивала в каждом матче плей-офф. Аргентина пропускала в каждом из последних четырёх. Ни одна из сборных в плей-офф не убедила в обороне — но обе продолжают проходить дальше. Аргумент в пользу голов с двух сторон.

Англия забивала в каждом матче плей-офф. Аргентина пропускала в каждом из последних четырёх. Ни одна из сборных в плей-офф не убедила в обороне — но обе продолжают проходить дальше. Аргентина в полуфиналах ЧМ не проигрывала никогда. Это будет её шестой полуфинал в истории — и все пять предыдущих она выиграла. Стопроцентный показатель — лучший в истории турнира. Англия, для сравнения, в полуфинале лишь в четвёртый раз.

Это будет её шестой полуфинал в истории — и все пять предыдущих она выиграла. Стопроцентный показатель — лучший в истории турнира. Англия, для сравнения, в полуфинале лишь в четвёртый раз. Кейн и Беллингем — по шесть голов. Первый случай в истории чемпионатов мира, когда двое игроков одной команды забивают 6+ на одном турнире. У Аргентины в ответ восемь голов одного Месси.

Первый случай в истории чемпионатов мира, когда двое игроков одной команды забивают 6+ на одном турнире. У Аргентины в ответ восемь голов одного Месси. Обе команды измучены овертаймами. И Англия, и Аргентина прошли четвертьфиналы через дополнительное время. Аргентина играла 120 минут дважды за плей-офф (ещё и с Кабо-Верде). В Атланте — жара и влажность. Фактор физики может решить больше, чем тактика.

И Англия, и Аргентина прошли четвертьфиналы через дополнительное время. Аргентина играла 120 минут дважды за плей-офф (ещё и с Кабо-Верде). В Атланте — жара и влажность. История противостояния — настоящая драма. Пять встреч на чемпионатах мира: Англия побеждала в 1962, 1966 (Хёрст, удаление Раттина) и 2002 (пенальти Бекхэма), Аргентина — в 1986 («рука бога» плюс «гол столетия» Марадоны) и в 1998 (2:2, шедевр Оуэна, красная Бекхэма, победа по пенальти 4:3). Последний раз на чемпионатах мира команды встречались 24 года назад. Обе последние встречи шли до самого конца, одна — до серии пенальти.

Пять встреч на чемпионатах мира: Англия побеждала в 1962, 1966 (Хёрст, удаление Раттина) и 2002 (пенальти Бекхэма), Аргентина — в 1986 («рука бога» плюс «гол столетия» Марадоны) и в 1998 (2:2, шедевр Оуэна, красная Бекхэма, победа по пенальти 4:3). Последний раз на чемпионатах мира команды встречались 24 года назад. Обе последние встречи шли до самого конца, одна — до серии пенальти. Серия пенальти — территория Аргентины. Если дойдёт до одиннадцатиметровых, у чемпионов в воротах Эмилиано Мартинес, лучший в мире специалист по сериям, и лучший послужной список в этой лотерее. У Англии — исторически противоположная репутация.

Прогноз и ставка

Букмекеры снова в кризисе и нерешительности: около 2.60 на Англию, 3.00 на Аргентину, ничья — тоже около 3.00. По сути, монетка.

Модели тоже разошлись — и это самое интересное. Суперкомпьютер Opta отдаёт Англии 52,9% проходов в симуляциях — то есть почти ровно половину. А собственная модель Squawka видит наоборот: Аргентина проходит в 53% случаев. Рынок чуть склоняется к Англии, аналитики — чуть чаще к Аргентине. Squawka предлагает Аргентину в финал плюс гол Месси, но ждёт вязкий низовой матч.

На что же ставим?

Прогноз: обе забьют. Англия забивала во всех матчах плей-офф, Аргентина пропускала в каждом из четырёх последних. Обороны у обеих текут, а спереди — Кейн с Беллингемом против Месси с Лаутаро. Коэффициент около 1.90 — это просто невероятная удача , стоило ожидать 1.10, но нет!

1.90 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч Англия — Аргентина принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: обе забьют.

Прогноз: Аргентина выходит в финал. Обратите внимание: не победа в основное время, а именно проход. Пять полуфиналов — пять побед за всю историю, Месси на последнем турнире, Эмилиано Мартинес в возможной серии и модель Squawka, идущая против рынка. Коэффициент около 2.10. Не такой верняк, как выше, но надо брать (к слову, проход Англии — 1.80, хмм).

2.10 Аргентина выйдет в финал Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Англия — Аргентина принесёт чистый выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: Аргентина выйдет в финал.

Бонусный прогноз: будет дополнительное время. Обе команды приедут в Атланту выжатые как лимоны, прямиком из овертаймов, обе умеют играть вязко и обе не умеют закрывать матчи. Коэффициент можно найти в районе 3.50 — и логика тут железная: две последние встречи этих сборных на чемпионатах мира тоже шли до последнего, а одна — до пенальти.