прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.03

15 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Динамо» и «Крылья Советов». Начало игры — в 15:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.03.

«Динамо»

Турнирное положение: Динамовцы в летнее межсезонье провели уже 4 контрольных матча. Команда Сандро Шварца победила в трех из них.

При этом «Динамо» пока сохранило свой главный актив. Вероятнее всего, форвард и лидер атак команды Константин Тюкавин не перейдет в стан «Зенита».

Последние матчи: предыдущий поединок подопечные Шварца провели сверхудачно. «Динамо» не оставило шансов своей второй команде (10:0).

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А вот до того динамовцы переиграли «Оренбург» (2:1). Плюс команда одолела еще и нижегородцев (2:1), хотя несколько ранее уступила землякам из «Торпедо» (0:2).

При этом «Динамо» все так же сильно зависит от кондиций Тюкавина. Плюс команде еще нужно время перестроиться на рельсы хитроумных схем Шварца.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: Динамовцы находятся на психологическом подъеме. К тому же перед командой традиционно поставлены самые честолюбивые задачи.

К тому же «Динамо» исторически успешно противостоит «крылышкам». В пяти последних очных поединках команда победила 4 раза при одном паритете. Причем последнее поражение случилось аж три с половиной года назад.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: «Крылышки» финишировали на 11-м месте турнирной таблицы минувшего чемпионата. Самарцы без лишних нервов сохранили место в высшем свете.

При этом «Крылья Советов» провели четыре спарринга в текущее межсезонье. Вот только в них удалось добыть всего одну ничью.

Последние матчи: в предыдущем поединке команда вчистую уступила «Рубину». Самарцы пропустили два безответных мяча.

До того команда проиграла столичному «Спартаку» (2:3). А вот поражение от вылетевшего во вторую лигу «Сокола» (2:3) — вообще что-то из ряда вон...

В межсезонных спаррингах «Крылья Советов» выглядят бледновато. Команда Сергея Булатова уступила трижды кряду, пропустив в этих поединках 8 мячей.

Состояние команды: «Крылья Советов» сохранили большинство своих ведущих игроков. Плюс наверняка еще прибавит форвард Иван Олейников.

«Крылышкам» срочно нужно прибавлять в плане реализации. Подбор игроков у самарцев неплохой, вот только с результатами летом определенно не ладится.

В любом случае, «Крылья Советов» постараются оказать достойное сопротивление динамовцам. Правда, два последних очных поединка были проиграны москвичам с одинаковым счетом 0:4.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Динамо» дают 2.03, а на «Крылья Советов» — те же 3.36; ничейный исход букмекеры оценивают в 3.60.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.55, а на тотал меньше 2.5 можно ориентироваться за 2.40.

Прогноз: «Динамо» симпатично выглядит в летних спаррингах, тогда как «Крылья Советов» пропускают довольно часто.

2.03 Победа «Динамо» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.03 на матч «Динамо» — «Крылья Советов» принесёт прибыль 1030₽, общая выплата — 2030₽

Ставка: Победа «Динамо» за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих сумеют отличиться более трех раз.

2.23 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.23 на матч «Динамо» — «Крылья Советов» принесёт прибыль 1230₽, общая выплата — 2230₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.23.

Пять причин, почему ставка зайдет