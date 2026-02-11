The Athletic рассказывает, почему защитник миланского «Интера» Федерико Димарко стал главным претендентом на звание лучшего игрока сезона в итальянской Серии А.

Трети. Три четверти. Полу-вингеры. «Пятерки». Это футбол или дроби?

Буквальные переводы названий позиций в итальянском футболе лишний раз напоминают: влияние аналитиков и любителей цифр здесь ощущалось задолго до того, как книга Майкла Льюиса Moneyball («Человек, который изменил всё») легла на столы американцев, скупающих клубы на Апеннинах в последние 15 лет.

Сборная Италии, взявшая футбольное золото на Олимпийских играх 1936 года, состояла преимущественно из студентов университетов, чтобы соответствовать правилам любительского статуса олимпийского движения. Это были будущие экономисты и юристы.

Один из них, Аннибале Фросси, позже игравший за «Интер», был настолько близорук, что ему приходилось выходить на поле в очках. Главный тренер Витторио Поццо, разглядевший его голевое чутье вопреки проблемам со зрением, организовал для Фросси специальные небьющиеся линзы и оправу на резинке, которая плотно прилегала к голове, словно очки для плавания. Соперники насмехались над ним. В одном из принципиальных матчей Марио Варльен из «Ювентуса» сорвал их с лица Фросси и просто растоптал оправу бутсами.

Но это не помешало этому «ботанику» — и другим, подобным ему, — побеждать и определять игру.

Аннибале Фросси globallookpress.com

Фросси был интеллектуалом. Позже, уже будучи топ-менеджером в автоконцерне Alfa Romeo, он любил в свободное время писать колонки в газеты. В них он аргументированно доказывал, что идеальный матч должен заканчиваться со счетом 0:0. Странная позиция для бывшего нападающего, но именно она закрепила знаменитый стереотип об итальянском футболе.

Недавняя нулевая ничья «Вероны» с «Пизой» определенно не была идеальной. И одному богу известно, что Фросси сказал бы о победе своей бывшей команды над «Сассуоло» со счетом 5:0 в минувшее воскресенье. «Интер», по признанию тренера и игроков, тоже был далек от идеала. Но «Сассуоло» был от него еще дальше.

«Всего несколько месяцев назад мы были в Серии Б. А они были финалистами Лиги чемпионов», — заметил тренер «Сассуоло» Фабио Гроссо в интервью DAZN.

Как не устают напоминать соперники «Интера», тот финал они проиграли «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:5. А для Федерико Димарко, в частности, первый тайм того матча стал настоящим кошмаром наяву.

Федерико Димарко globallookpress.com

Такова уж современная медийная повестка: всё, чего «Интер» добился в том турнире — победа над «Арсеналом» на общем этапе, над «Баварией» в четвертьфинале, над «Барселоной» в полуфинале, — было обесценено и списано на случайность. Будто выход в финал Лиги чемпионов второй раз за три года снова стал результатом невероятного везения (хотя на самом деле путь был тяжелейшим), как и путь к финалу в сезоне 2022/23, которую называли «слишком легкой».

Репутация Димарко тоже пострадала. Итальянца нещадно критиковали, как и его партнеров. Их судили по одному очень плохому матчу, за которым следил весь мир, а не по всему сезону. И уж тем более не по всей карьере.

То, как Димарко оправился от этого разочарования, — одна из главных историй сезона в Серии А.

Если «Интер» вернет себе титул, который уступил «Наполи» в последнем туре прошлого сезона, большая заслуга в этом будет принадлежать именно ему.

«Может, меня заносит, но чувствуете ли вы себя лучшей "пятеркой" в мире прямо сейчас? » — спросил репортер DAZN Джованни Барсотти у Димарко на туманном стадионе «Сассуоло».

Лучший «пятый номер» в футболе — главный среди тех, кто превращает пятерку защитников в «фантастическую пятерку», пятерку полузащитников или даже пятерку нападающих. Летающие латерали!

Пока сгенерированные ИИ мемы в соцсети рисовали Димарко в образе Марсело в футболке «Реала», он скромно ответил: «Я чувствую себя никем».

Федерико Димарко globallookpress.com

И все же в тот вечер Димарко поучаствовал в пяти (!) опасных моментах: вынос мяча с ленточки после удара Исмаэля Коне при счете 0:0; подача с углового, после которой мяч приземлился точно на голову Янна Биссека в эпизоде с первым голом; удар со штрафного, сотрясший перекладину; прострел, после которого Маркус Тюрам удвоил преимущество «нерадзурри»; и еще одна подача с углового, после которой Мануэль Аканджи забил свой первый гол в футболке «Интера».

Димарко, просто ради куража, пытался забить прямым ударом с углового, а также нанес удар с центра поля.

Вы наверняка заметите эту решительность при стандартах.

Нерегулярные появления Хакана Чалханоглу на поле в этом сезоне вынудили «Интер» избавляться от многолетней зависимости от турецкого полузащитника.

Петр Зелиньский иногда подменял его в роли плеймейкера и штатного пенальтиста. Димарко же стал отвечать за остальные стандартные положения.

В этом сезоне «Интер» забил 13 мячей с угловых; у «Ювентуса», идущего вторым в этом списке, почти вдвое меньше. Даже 14-й гол Лаутаро Мартинеса в Серии А случился после длинного вбрасывания из-за боковой и скидки головой от Тюрама.

Федерико Димарко globallookpress.com

Серия А, возможно, еще не стала Премьер-лигой с ее культом стандартов (хотя именно итальянец Джанни Вио, бывший банкир, был первопроходцем в этом деле), но «Интер», похоже, усвоил уроки недавней встречи с «Арсеналом» в Лиге чемпионов.

Когда Димарко повернулся к скамейке запасных, словно благодаря Анджело Паломбо, одного из ассистентов главного тренера «Интера» Кристиана Киву, за сработавшую домашнюю заготовку, репортер Sky Italia у бровки Маттео Барзаги, по его словам, услышал как Киву сказал: «Это не угловой, это пенальти». Только в данном случае «точка» находилась у углового флажка.

Но этот тренд при Киву не раскрывает историю Димарко целиком.

На его счету уже 11 ассистов в этом сезоне — почти вдвое больше, чем у ближайшего преследователя в Серии А Нико Паса из «Комо». И это при том, что до конца чемпионата остается 14 туров, а до рекорда среди защитников (20 лет назад Массимо Оддо, игравший в то время за «Лацио» сделал 13 результативных передач в течение одного сезона) уже рукой подать.

Количество созданных им моментов (62!) — с огромным отрывом лучший показатель в Серии А (на 13 больше, чем у Кенана Йылдыза из «Ювентуса», и на 22 больше, чем у Паса, хотя турок и аргентинец играют на позиции «десятки»).

Федерико Димарко globallookpress.com

Это заставляет вспомнить наблюдение Антонио Гальярди, бывшего инструктора Итальянской федерации футбола и ассистента Роберто Манчини, Андреа Пирло и Киву: современный футбол — это не столько про позиции и роли, сколько про функцию игрока в команде.

Другими словами, роль главного созидателя команды не ограничена конкретным участком поля. Вам не обязательно играть в центре или размещаться между атакой и полузащитой, чтобы выполнять функцию, которая долгое время ассоциировалась с «десяткой».

Трент Александер-Арнольд в «Ливерпуле» показал, что это можно делать из зоны, традиционно закрепленной за крайним защитником.

Димарко доказывает, что это возможно и в роли вингбека, «пятерки». И учитывая специфику этой позиции в итальянском футболе (где вариации схемы 3-5-2 используют чаще, чем где-либо), он, вероятно, и является лучшей «пятеркой» в мире прямо сейчас — со своими резкими рывками в полуфланги, обыгрышами в касание и изумительными подачами.

«Когда играешь хорошо, ты — феномен. Когда плохо — ты дерьмо. Я фокусируюсь на целях моей команды в этом сезоне», — мудро заметил Димарко.

«Интер» близок к третьему чемпионскому титулу за пять лет. Это могла бы быть заявка на пятый титул за шесть лет, если бы результаты последнего тура в 2022-м и 2025-м годах сложились иначе.

Федерико Димарко globallookpress.com

Они оторвались на восемь очков, сыграв на матч больше, чем «Милан». «Россонери» должны были встретиться с «Комо» в австралийском Перте в минувшие выходные, но матч перенесли обратно в Италию на следующую неделю.

Тем не менее, в чемпионской гонке «Милан» все еще находится где-то, образно говоря, в Австралии (весьма далеко), и им нужно, чтобы «Ювентус» обыграл «Интер» в предстоящем дерби.

Пугающая статистика: «Интер» выиграл 11 матчей чемпионата из 12, потеряв очки лишь в домашней встрече с «Наполи» (2:2). Димарко в той игре открыл счет, «Интер» дважды выходил вперед, но Скотт Мактоминей каждый раз сравнивал счет.

Мактоминей остается действующим MVP Серии А — по крайней мере, еще пару месяцев. Не удивляйтесь, если в мае самым полезным игроком итальянского чемпионата будет признан Димарко.