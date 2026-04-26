Темные времена могут наступить в стане «красно-зеленых» по окончании текущей кампании российского первенства, где москвичи отчаянно сражаются за бронзовые награды Премьер-лиги. Вокруг «Локомотива» возникает слишком много инфоповодов, связанных с потенциальным уходом главного наставника Михаила Галактионова и лидеров команды, что наверняка пошатнет позиции столичного коллектива в будущем.

Побег с тонущего корабля?

Пертурбации в правящей верхушке «железнодорожников», когда минувшей осенью Борис Ротенберг-младший сменил на посту генерального директора Владимира Леонченко, пока не принесли ожидаемых дивидендов, связанных с финансовой устойчивостью клуба. Одну из миссий по сохранению капитана команды Дмитрия Баринова 39-летний функционер провалил, позволив полузащитнику перебраться в ряды принципиального оппонента — ЦСКА.

Разбирать по крупицам «Локомотив» конкуренты намерены в грядущее трансферное окно, готовясь перехватить сразу нескольких ведущих исполнителей, с которыми руководство москвичей никак не придет к компромиссу относительно пролонгации трудовых соглашений. Выкручивать руки боссам «красно-зеленых» вслед за Бариновым принялся другой хавбек — Артем Карпукас, чей контракт истекает в июне 2027.

Сюжет с затягиванием переговоров по продлению сотрудничества между «железнодорожниками» и 23-летним воспитанником до боли напоминает историю Дмитрия, где на первый план вышли финансовые аппетиты игрока, которые столичный клуб оказался не в силах покрыть. Глаз на Карпукаса положили в лагерях «Краснодара» и «Зенита», ведущих борьбу за золотые медали РПЛ, — оба коллектива предлагают «Локомотиву» 4-5 млн евро за полузащитника, в свою очередь, москвичи оценивают Артема в 10 млн евро.

Европейскую карту стремится разыграть Алексей Батраков, явно переросший уровень чемпионата России и мелькающий среди трансферных целей «ПСЖ». Восхищение его перформансом выражают фанаты парижан, которые впечатлены результативностью атакующего хавбека (17 голов во всех турнирах) и считают юного проспекта «Локомотива» на порядок талантливее Дро Фернандеса, перешедшего из «Барселоны».

Алексей Батраков fclm.ru

Масла в огонь подливают представители Батракова — агент Вадим Шпинев утверждал, что скауты французского клуба лично следили за Алексеем во встрече с «Зенитом», однако Владимир Кузьмичев, также ведущий дела хавбека, опроверг слова коллеги по цеху про присутствие селекционеров «ПСЖ» на матче. Закулисные интриги вокруг наиболее дорогого лота, чья стоимость согласно сведениям портала Тransfermarkt достигла 25 млн евро, навряд ли приходятся по душе менеджменту «красно-зеленых».

Аналогичную с Карпукасом линию гнет Дмитрий Воробьев, отказавшийся продлевать трудовое соглашение с «железнодорожниками», — его не устроила предложенная зарплата в размере 10 млн рублей в месяц. Голову исполнителям с паспортом РФ, ожидаемо, вскружил введенный министром спорта России Михаилом Дегтяревым лимит на легионеров, и они моментально начали диктовать командам собственные условия, порой не соответствующие их уровню.

Конечно, «Локомотив» испытывает зависимость в центре нападения от действий Воробьева, отличившегося уже десятью голами на просторах Премьер-лиги, но осыпать его деньгами и согласовывать требуемые им 15 млн рублей в месяц не спешит. Дефицит хоть мало-мальски забивных российских форвардов возводит Дмитрия в ранг желанных усилений, заставляя выстроиться в очередь за ним «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

Пробоины «красно-зеленые» способны получить не только в зонах полузащиты и атаки, но и в оборонительных порядках, где центрдеф Сесар Монтес после чемпионата мира хочет перебраться в турецкий «Бешикташ», а универсального фулбэка Александра Сильянова из Москвы в Санкт-Петербург желает выдернуть «Зенит», как замену сидящему на чемоданах Дугласу Сантосу. Вопросительный знак навис над ситуацией с выкупом Данила Пруцева у «Спартака» за 6,5 млн евро, которыми, банально, «Локомотив» не располагает на данном этапе.

Туманные перспективы внутри коллектива сохраняет создатель нынешнего облика «железнодорожников» Михаил Галактионов, чья фамилия все чаще всплывает в шорт-листах московских ЦСКА и «Динамо». Тренерский путь 41-летнего специалиста начинался как раз таки в молодежной команде «бело-голубых», которые до конца текущего сезона доверились Ролану Гусеву, сперва поставившему подопечных на победные рельсы, но постепенно забуксовавшему, что грозит возможным расставанием с ним. Не менее удручающее положение сейчас у «армейцев», нити управления которыми, похоже, окончательно потерял Фабио Челестини, чье кресло прочат Галактионову.

Михаил Галактионов fclm.ru

Всех собак за назревающий хаос в «Локомотиве» спустили на спортивного директора Дмитрия Ульянова — его обвиняют в невозможности достичь приемлемых для клуба условий при обсуждении пролонгации контрактов с ключевыми игроками. Число претензий к 55-летнему функционеру пополнила приписываемая ему инертность в поиске новобранцев, способных укрепить обойму команды.

Тем не менее корень проблемы лежит куда глубже и кроется в накопившихся долгах генерального спонсора «красно-зеленых» ОАО «РЖД», который в декабре обратился к государству с просьбой в срочной помощи в размере 200 млрд рублей для покрытия кассового разрыва. Вместе с тем терпящая убытки компания выставила на продажу 62-этажный небоскреб в Москва-Сити, приобретенный в 2024 за солидную сумму 193,1 млрд рублей. Тенденция затягивания поясов затронула и живущий по средствам «Локомотив», которому не под силу как совершать дорогостоящие сделки, так и предлагать действующим игрокам «вкусные» контракты.

Весенний отрезок, как неприступный барьер

Рестарт кампании для «железнодорожников» в период руководства Михаила Галактионова снова оборачивается фиаско — наибольшие страдания столичному клубу, как всегда, приносит мартовско-апрельский период. К примеру, в чемпионате России 2023/2024 «красно-зеленые» набрали всего десять пунктов в восьми турах, одержав две виктории: в РПЛ 2024/2025 показатель составил те же десять баллов за восемь встреч, ограничившись двумя триумфами.

Пугающий тренд дружина Галактионова поддержала в нынешнем розыгрыше российского первенства, разжившись лишь двенадцатью очками в девяти поединках. При этом среди поверженных «Локомотивом» числятся кризисные «Пари НН», «Акрон» и «Оренбург», сражающиеся за сохранение прописки в элитном дивизионе.

Данил Пруцев fclm.ru

Также «железнодорожники» внезапно превратились в клиента для «Крыльев Советов», которые деклассируют москвичей на протяжении четырех матчей кряду, выбив из Кубка России и разобрав по полочкам в 27-м туре — от разгромного поражения гостей из столицы спас только сейв Антона Митрюшкина, отразившего удар с одиннадцатиметровой отметки Кирилла Печенина. Имея преимущество во владении мячом, подопечные Михаила Михайловича совсем позабыли о создании опасности около ворот Сергея Песьякова и нередко теряли бдительность в своей штрафной площади, за что были дважды наказаны самарцами.

Легкость и свежесть игроков «Локомотива» резко куда-то исчезают после зимнего перерыва, и разгадать эту головоломку Галактионов не может третий сезон подряд. В прошлом чемпионате «красно-зеленые» покатились по наклонной, финишировав шестыми, сейчас же осечки соперников позволяют им держаться в тройке лидеров, однако «Спартак» и «Балтика» дышат в спину «железнодорожникам».

Выжатый лимон либо птица Феникс?

Череда возможных прощаний с ведущими исполнителями и, в первую очередь, с тренерским штабом грозит «Локомотиву» стремительным падением вниз в турнирной таблице Премьер-лиги и смирением с ролью середняка. Нельзя не отметить тот фактор, что при скромных ресурсах Михаилу Михайловичу удается держать команду на плаву в верхней части общего зачета, добавляя головной боли «Краснодару» и «Зениту».

Спрос на Артема Карпукаса, Дмитрия Воробьева и Алексея Батракова, как внутри первенства, так и из-за рубежа — целиком и полностью заслуга Галактионова, который не боится доверять дарованиям из академии «железнодорожников» и дает второй шанс, как казалось, неликвидным игрокам. Кроме регулярной практики, он находится в постоянном коннекте с подопечными, подыскивая для них наиболее подходящие амплуа в тактических построениях.

Конкурировать с «Зенитом» и «Краснодаром» в борьбе за золото РПЛ «Локомотиву» не позволяет ограниченный бюджет, поэтому футболисты смотрят в сторону Северной столицы или юга, где помимо трофейных амбиций их ожидают внушительные прибавки к окладам. Плавно долгосрочный проект Галактионова изживает себя, что как настораживает поклонников «красно-зеленых», так и дарит надежду на перерождение.

Несколько лет назад «Локомотив» уже списали со счетов, когда коллектив покинули Антон Миранчук, Артем Дзюба, Гильерме, Рифат Жемалетдинов и Максим Глушенков, но главный тренер сумел пересобрать пазл с помощью внутренних ресурсов. Возможно, в скором времени увидим очередную партию дарований, сошедшую с конвейера футбольной школы «железнодорожников», которая обеспечит клубу устойчивое будущее.