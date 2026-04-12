По информации СМИ, в преддверии открытия летнего трансферного окна ряд топ-клубов РПЛ следит за нападающим «Локомотива» Дмитрием Воробьевым. LiveSport.Ru вспоминает карьеру 28-летнего футболиста и рассказывает о вариантах ее продолжения.

Как лимит подталкивает к трансферам

Нынешнему сезону остался месяц с небольшим, за который команды решат судьбу медалей РПЛ и Кубка России. Но это не мешает футбольным менеджерам вести подготовку уже к следующему сезону. В частности, подыскивать для своих клубов потенциальных новичков.

Одним из самых востребованных футболистов в ближайшее межсезонье будет Дмитрий Воробьев. По информации журналиста Ивана Карпова, в услугах нападающего «Локомотива» проявляют заинтересованность «Спартак», ЦСКА, «Зенит».

28-летний форвард имеет на руках контракт с «Локомотивом», рассчитанный на срок до лета 2027 г. Однако иные российские клубы при желании могут активировать опцию выкупа, согласно которой, по сообщениям СМИ, сумма компенсации составляет 10 млн евро, что в два раза больше, чем рыночная стоимость «железнодорожника» (если ориентироваться на данные Transfermarkt).

Но это обстоятельство не отпугивает топ-клубы РПЛ. Со следующего сезона в чемпионате России ужесточится лимит на легионеров (с 13 до 11 в заявке и с 8 до 6 на поле), поэтому каждый такой полезный на поле россиянин — на вес золота. И переплатить за него не жаль.

Из лучшей академии страны в провинцию

Дмитрия Воробьева прямо сейчас можно назвать одним из лучших нападающих страны. Но к такому статусу футболист шёл небольшими, но уверенными шагами.

Хотя о его бомбардирских способностях мы могли и не узнать. Уроженец Краснодарского края получил футбольное образование в академии «Краснодара». Там почему-то видели в Воробьеве не нападающего, а правого защитника (хотя за полтора сезона во втором дивизионе он выбил 12+11). Дмитрий выступил против перевода на новую позицию, что зимой 2018 г. привело к аренде в «Афипс» и последующему уходу из «Краснодара».

Следующие два года нападающий звезд с неба не хватал. Он попробовал свои силы в Чехии — в «Градец-Кралове» (между прочим, играл за еду, что отбило желание во что бы то ни стало играть в Европе), а потом вернулся на родину — в «Нижний Новгород» и «Волгарь», и везде боролся за место в составе и по большей части неуспешно.

Прорывным для Воробьева стал сезон 2020/21, который он начал в Астрахани, а завершал уже в «Оренбурге». И там, и там Дмитрий был главным форвардом команды, что позволило забить 24 гола. Тогда в гонке бомбардиров он уступил только Ивану Сергееву, который в «Крыльях Советов» отличился рекордные 40 раз.

Стадион «Оренбурга» не соответствовал требованиям Премьер-Лиги, поэтому клуб остался в ФНЛ на еще один сезон. Дмитрий, в свою очередь, это время провел в РПЛ — на правах аренды в «Сочи». Однако она завершилась не самым лучшим образом — первую часть сезона форвард болел, а во второй части из-за конкуренции не получил шанса от тренерского штаба Владимира Федотова. В итоге за год он провёл на поле только 479 минут, за которые совершил одно результативное действие (голевую передачу), но зато стал серебряным призером чемпионата России.

Вернувшись в «Оренбург», который всё-таки вышел в РПЛ и под руководством Марцела Лички не отказался от атакующего, открытого футбола, где юркому форварду было комфортно играть, Воробьев добился стабильной результативности — дважды забивал по 8 голов за сезон. Качественный перформанс заставил обратить на нападающего внимание серьёзных команд.

Оправдал полученные авансы

Одной из таких был «Локомотив», которому требовалось заменить ушедшего Дзюбу. По соотношению «цена-качество» лучшим на тот момент вариантом на рынке оказался Дмитрий Воробьев, за которого красно-зеленые заплатили 2,5 млн евро.

Конечно, я счастлив оказаться в «Локомотиве». А кто не был бы счастлив перейти в такой большой клуб? Естественно, я чувствую, что это уже другой уровень футбола. Партнеры тут очень хорошего уровня. Мне остается работать и развиваться. Я ощущаю конкуренцию в нападении «Локомотива». И это хорошо, когда она есть. Идет тренировочный процесс: кто будет лучше, тот и будет играть. Дмитрий Воробьев нападающий ФК «Локомотив»

Форвард не побоялся взять в новом клубе десятый номер, под которым когда-то играл Дмитрий Лоськов. Воробьев пообещал стараться оправдывать ожидания. И не обманул.

Скоростной нападающий, способный и в подыгрыше сыграть, и борьбу вести с защитниками, и поражать ворота поставленным ударом, идеально вписался в вертикальный футбол Михаила Галактионова, который делал ставку на ультралегкую атаку.

С момента своего перехода Воробьев в составе «железнодорожников» принял участие в 50 матчах РПЛ (43 раза попал в стартовый состав), в которых оформил 22+10. Лучше за этот период в чемпионате выступило всего трое — игроки «Краснодара» Эдуард Сперцян (22+22) и Джон Кордоба (26+11), а также одноклубник Алексей Батраков (26+16).

Дмитрия не смутил прошлогодний приход в команду Николая Комличенко. Появление конкурента, наоборот, будто подстегнуло нападающего, и он заметно прибавил. Логичным выглядят вызовы в сборную России (сейчас на счету 4 матча и 1 гол) и присуждение звания игрока месяца в РПЛ по итогам октября 2025 г.

Деньги решают всё

Отсюда желание «Локомотива» удержать в своих рядах Воробьева понятно. Красно-зеленые планируют переподписать контракт с футболистом, ведь найти ему качественную замену на российском рынке будет проблематично. Воробьев тоже публично заявлял, что хочет остаться в клубе, где ему все нравится.

Однако препятствием на пути продолжения совместного сотрудничества могут стать финансовые трудности «железнодорожников», которые, если верить некоторым публикациям, расходуют деньги за счет следующих периодов. Чтобы не влезть в долговую яму, продажа лидеров (в первую очередь, Батракова и Воробьева) может стать для «Локомотива» неотвратимой необходимостью.

Впрочем, переговоры о продлении ведутся, и стороны пока не могут прийти к компромиссу. По действующему контракту Воробьев зарабатывает 7 млн руб. в месяц, а хочет — в два раза больше (15 + 200 млн руб. бонусами), в то время как в клубе пока согласны только на 10 + 85 млн руб.

Если все же дело дойдёт до расставания, то «Локомотив», скорее всего, предпочтет продажу нападающего иностранной команде. Например, в декабре появилась информация, что «Удинезе» прорабатывает возможный трансфер Воробьева и контактировал с представителями игрока. Но есть сомнения, что итальянцы (как и любые другие иностранцы) согласятся заплатить сумму, на которую решатся российские топ-клубы.

Традиционно самым обеспеченным клубом нашего чемпионата является «Зенит», который уже включил Воробьёва в шорт-лист возможных летних новичков. После сезона завершится аренда Джона Дурана, и в атаке у петербуржцев останется один Александр Соболев, которого, кстати, тоже выкупили за 10 млн евро. Хотя «Зенит» по обычаю ставит в приоритет покупку иностранного форварда.

Что касается «Спартака», то несколько недель назад греческие журналисты сообщили о возможном уходе из московского клуба Ливая Гарсии. Интерес к Манфреду Угальде в Европе сохраняется — его, например, зимой хотел арендовать ПСВ. Может летом придет более привлекательное для «Спартака» предложение. Кроме того, красно-белые почти наверняка не станут продлевать контракт с Антоном Заболотным. Так что необходимость еще одного нападающего, скорее всего, потребует удовлетворения.

Относительно ЦСКА подобных инсайдов не было. Наоборот, в последнее трансферное окно «армейцы» усилили позицию центрального нападающего опытным Лусиано Гонду и перспективным Максимом Ворониным. При этом никуда не делся Тамерлан Мусаев. Тем не менее, полностью исключать трансфер Воробьева в стан красно-синих не стоит.

За последнее время Дмитрий Воробьев зарекомендовал себя как универсальный нападающий, который на поле, как правило, не ждет, а пользуясь своей подвижностью, ищет моменты для получения мяча. Это же помогает ему часто выступать в качестве ассистента. Так что такой форвард, который вышел на новый уровень и доказал свою состоятельность в РПЛ, будет заманчивым активом для любой команды.