У финала Кубка России в этом году почти идеальная драматургия. «Спартак» только что не дотянулся до бронзы, «Краснодар» в последний момент отпустил чемпионство, а теперь обе команды получают шанс закрыть сезон без ощущения упущенного. Для «красно-белых» трофей сделает дебютную весну Карседо идеальной, для «быков» — станет первым Кубком в истории и ответом на болезненную потерю золота РПЛ. Следить за ходом встречи в «Лужниках» можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

17:40 Стартовые составы команд на Суперфинал:

17:35 Главным арбитром матча «Спартак» — «Краснодар» назначен Инал Танашев (Нальчик). Его ассистенты — Рустам Мухтаров (Петрозаводск) и Адлан Хатуев (Грозный). Резервный судья — Евгений Буланов (Саранск). Ассистент резервного судьи — Денис Петров (Астрахань). Видеопомощником станет Артур Фёдоров (Петрозаводск), ассистировать ему будет Сергей Цыганок (Калининград).

17:30 Приветствуем на онлайн-трансляции Суперфинала Кубка России из «Лужников»! Без организационных проблем не обошлось, но арена сегодня должна полностью заполниться. Матч в Москве, поэтому очевидно, что большинство трибун, конечно же, за «Спартак».

«Спартак»

Для «Спартака» финал в «Лужниках» — шанс выиграть первый трофей с 2022 года и сделать сезон Хуана Карлоса Карседо по-настоящему успешным. Весной «красно-белые» долго выглядели командой, способной дотянуться до медалей РПЛ: отставание от «Локомотива» сокращалось, игра стала более цельной, а в Кубке удалось пройти очень серьёзный маршрут — «Локомотив», «Зенит» и ЦСКА. Но концовка чемпионата смазала впечатление. Поражения от «Краснодара» и «Крыльев Советов», а затем нулевая ничья с махачкалинским «Динамо» оставили «Спартак» без бронзы третий сезон подряд.

Именно поэтому значение финала выросло ещё больше. В Каспийске «Спартаку» хватило бы одного гола, чтобы воспользоваться осечкой «Локомотива», но команда выглядела слишком пассивно для матча, где на кону были медали. При этом в 2026 году «красно-белые» почти всегда находили голы: до последнего тура они не забивали только в двух встречах с «Зенитом». Вопрос в том, вернётся ли привычная острота в матче, где цена ошибки выше, чем в любом туре чемпионата.

Ключевая интрига — состояние Эсекьеля Барко. Карседо не выпустил аргентинца в последнем туре, объяснив это желанием поберечь игрока перед финалом. Но без Барко атака «Спартака» становится заметно менее вариативной: он связывает линии, ускоряет розыгрыш, берёт на себя продвижение и часто определяет, насколько быстро команда переходит от контроля к обострению. Если он готов хотя бы на полчаса, это огромное преимущество «Спартака». Если нет, нагрузка сильнее ляжет на фланги, Жедсона Фернандеша и игроков, которые должны заполнять штрафную вторым темпом.

«Краснодар»

«Краснодар» подходит к финалу после драматичной развязки в РПЛ. Команда Мурада Мусаева долго шла к защите чемпионского титула, но в решающий момент оступилась и в итоге финишировала второй, отстав от «Зенита» на два очка. Особенно тяжело воспринимается то, что всё решали детали: поздний пропущенный мяч в матче с «Динамо», нереализованные моменты, короткая обойма, которая на финише играла на пределе. Но у «быков» остаётся шанс закрыть сезон первым Кубком России в истории клуба.

Путь «Краснодара» к Суперфиналу получился характерным. Команда не уходила в Путь регионов, прошла «Оренбург», затем отыгралась после поражения 1:3 от ЦСКА, а в финале Пути РПЛ дожала «Динамо» по пенальти после двух нулевых матчей. Теперь вопрос в том, хватит ли сил и свежести на последний матч сезона.

По составу у «Краснодара» ситуация особо не поменялась. Главная потеря — Виктор Са, который давно вне игры. Эдуард Сперцян перед матчем с «Оренбургом» испытывал проблемы со спиной, но отыграл 90 минут и забил, так что должен быть готов к финалу. Его роль особенно важна, поскольку в истории противостояния со «Спартаком» у Сперцяна уже шесть голов, он делит третье место среди лучших бомбардиров пары. У Джона Кордобы пять голов в текущем Кубке, и он может единолично стать лучшим бомбардиром турнира, если забьёт в Суперфинале.

Контекст

В этом сезоне «Краснодар» уже дважды обыграл «Спартак» в чемпионате — оба раза со счётом 2:1. В первом круге «быки» победили дома, хотя заканчивали матч вдевятером. Весной в Москве команда Мусаева снова выиграла, на гол Кристофера Мартинса ответили Эдуард Сперцян и Жубал. При этом по игре «Спартак» тогда выглядел как минимум не хуже, заметно превзошёл соперника по ударам и ожидаемым голам без учёта пенальти. А «Краснодар» в очередной раз показал, что умеет выжимать максимум из меньшего количества эпизодов.

Исторически преимущество в паре у «Спартака»: 20 побед в 34 матчах при 12 победах «Краснодара» и двух ничьих. В Кубке России команды встречались четыре раза, и здесь тоже перевес у «красно-белых»: три победы против одной. Но с сентября 2023 года «Спартак» выиграл у «Краснодара» только два матча из семи, остальные пять проиграл.

