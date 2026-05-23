24 мая в рамках Суперфинала Кубка России сыграют «Спартак» и «Краснодар». Начало встречи — в 18:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Спартак — Краснодар с коэффициентом для ставки за 3.55.
«Спартак»
Путь к Суперфиналу: «Красно-белые» добрались до полуфинала Кубка России Пути РПЛ, где уступили московскому «Динамо» по сумме двух встреч — 2:5 и 1:0. Команда перешла в 1/2 финала Пути регионов.
На этой стадии «Спартак» одержал победу над «Зенитом» в серии пенальти (0:0, 7:6 по пен.). Уже в финале Пути регионов команда одолела ЦСКА со счетом 1:0, забив победный гол на 10-й минуте.
Последние матчи: В прошлом поединке «Спартак» сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» (0:0). Матчем ранее «красно-белые» одержали победу над «Рубином» (2:1).
В последних 5-и встречах во всех турнирах «Спартак» уступил только «Крыльям Советов» (1:2), трижды победил и однажды сыграл вничью. За этот отрезок команда забила 6 голов при 4-х пропущенных.
Состояние команды: «Спартак» прибавил в концовке сезона, у команды есть возможность завоевать Кубок России, но для этого необходимо обыграть грозный «Краснодар».
Нападающий «Спартака» Манфред Угальде показывает отличный футбол в последнее время. В последних 4-х встречах форвард забил гол и сделал 2 голевые передачи.
«Краснодар»
Путь к Суперфиналу: В четвертьфинале Кубка России Пути РПЛ «быки» обыграли «Оренбург» по сумме двух встреч (3:1 и 4:0). В полуфинале «Краснодар» встретился с ЦСКА.
В 1-м матче армейцы одержали победу со счетом 3:1, а в ответной встрече «Краснодар» разгромил ЦСКА со счетом 4:0 и пробился в финал, где оказался сильнее московского «Динамо» (0:0 и 1:0).
Последние матчи: В прошлом поединке «быки» разгромили «Оренбург» со счетом 3:0. Матчем ранее «Краснодар» уступил московскому «Динамо» (1:2), пропустив решающий гол на 48-й минуте.
В прошедших 5-и встречах во всех турнирах команда Мурада Мусаева выиграла 4 раза и однажды уступила. За этот период «Краснодар» сумел забить 7 голов при 4-х пропущенных.
Состояние команды: «Краснодар» уже проиграл свою самую главную игру сезона (московскому «Динамо» со счетом 1:2), упустив чемпионство в РПЛ. «Зенит» опередил «быков» на 2 пункта.
В предстоящем матче у «Краснодара» есть возможность выиграть Кубок России и доказать, что еще является мощной командой, которая способна составить конкуренцию в следующем сезоне.
Статистика для ставок
- «Спартак» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей
- В последних 6-и встречах «Краснодар» выиграл 5 раз
- В последних 2-х очных встречах «Краснодар» непременно обыгрывал «Спартак» (оба матча — 2:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают небольшое предпочтение «Краснодару» с коэффициентом 2.45. Ничья оценена в 3.55, а победа «Спартака» — в 2.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.70 и 2.15.
Прогноз: Можно предположить, что в основное время команды не смогут определить победителя.
Ставка: Ничья в основное время за 3.55.
Прогноз: «Краснодар» бросит все силы для того, чтобы реабилитироваться за упущенное чемпионство в РПЛ.
Ставка: Итоговая победа «Краснодара» за 1.80.