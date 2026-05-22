23 мая в рамках финала Кубка Германии сыграют «Бавария» и «Штутгарт». Начало встречи — в 21:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Бавария — Штутгарт с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Бавария»
Путь к финалу: Мюнхенцы начали свое выступление в Кубке Германии со стадии 1/32 финала, где обыграли «Вехен» (3:2). В 1/16 финала «Бавария» разгромила «Кельн» со счетом 4:1.
Уже в следующей стадии команде достался «Унион», который был повержен со счетом 3:2. В четвертьфинале «Бавария» всухую одолела «Лейпциг» (2:0), а в полуфинале оказалась сильнее «Байера» (2:0).
Последние матчи: В прошедшей встрече мюнхенцы разгромили «Кельн» со счетом 5:1, а матчем ранее одолели «Вольфсбург» (1:0), забив победный гол на 56-й минуте.
До этого команда не могла победить на протяжении 3-х матчей подряд. «Бавария» уступила и сыграла вничью с ПСЖ (4:5 и 1:1) в Лиге чемпионов и поделила очки с «Хайденхаймом» (3:3) в Бундеслиге.
Не сыграют: Кардозо, Дэйвис, Гнабри, Киала и Майк (у всех — травмы).
Состояние команды: «Бавария» уже стала чемпионом Германии по итогам нынешнего сезона. Теперь у мюнхенцев есть возможность завоевать второй трофей.
Нападающий «Баварии» Гарри Кейн продолжает клепать голы один за другим. В Кубке Германии форвард также занимает 1-е место в списке лучших бомбардиров, поразив ворота соперников 7 раз.
«Штутгарт»
Путь к финалу: В 1/32 финала Кубка Германии команда обыграла «Айнтрахт Б» со счетом 5:4. В следующей стадии турнира «Штутгарт» одолел «Майнц» всухую — 2:0.
В 1/8 финала команда одержала гостевую победу над «Бохумом», а в четвертьфинале разгромила «Хольштайн» (3:0). Уже в полуфинале турнира «Штутгарт» оказался сильнее «Фрайбурга» (2:1).
Последние матчи: В прошлом поединке команда сыграла вничью с «Айнтрахтом» (2:2), упустив преимущество в два мяча во 2-м тайме. До этого «Штутгарт» одолел «Байер» со счетом 3:1.
Команда не проигрывает во всех турнирах на протяжении 5-и последних матчей. За этот отрезок «Штутгарт» трижды сыграл вничью и дважды победил, забив 11 голов при 8-и пропущенных.
Состояние команды: «Штутгарт» вполне может дать бой «Баварии», учитывая неплохие результаты команды в прошедших встречах, но мюнхенцы сейчас на кураже, будет тяжело противостоять мощнейшей атаке.
К тому же, «Штутгарту» очень тяжело даются очные встречи с «Баварией». Команда уступила мюнхенцам в последних 5-и матчах. Получится ли доставить проблемы команде Венсана Компани на сей раз? Большой вопрос...
Статистика для ставок
- «Бавария» выиграла два последних матча, забив за этот отрезок 6 голов
- «Штутгарт» не проигрывает на протяжении 5-и последних матчей
- В последних 5-и очных встречах «Бавария» непременно обыгрывала «Штутгарт»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Баварии» с коэффициентом 1.35. Ничья оценена в 5.70, а победа «Штутгарта» — в 7.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.30 и 3.25.
Прогноз: «Бавария» поднимет над головой очередной трофей.
Ставка: Победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.85.
Прогноз: Мюнхенцы способны забить много голов, но и «Штутгарт» попытается ответить.
Ставка: Тотал 3.5 больше за 1.75.