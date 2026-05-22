23 мая в рамках 38-го тура итальянской Серии А сыграют «Болонья» и «Интер». Начало встречи — в 19:00 мск. Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз на матч Болонья — Интер с коэффициентом для ставки за 2.20.

«Болонья»

Турнирное положение: Перед заключительным туром в Серии А команда занимает 8-е место в таблице с 55-ю очками в активе. «Болонья» еще имеет теоретические шансы запрыгнуть в последний вагон еврокубков.

Стоит отметить, что команда выступает на своем поле хуже, нежели в гостях. «Болонья» занимает лишь 14-е место в лиге по результатам домашних встреч, набрав 21 очко из 54-х возможных.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда обыграла «Аталанту» со счетом 1:0, забив решающий гол на 78-й минуте. Матчем ранее «Болонья» одолела «Наполи» (3:2).

Команда не проигрывает в Серии А на протяжении уже 3-х матчей подряд. За этот отрезок «Болонья» также сыграла вничью с «Кальяри» (0:0).

Не сыграет: Бонифейс из-за травмы.

Состояние команды: «Болонья» проводит неплохой сезон, но неуверенная игра на своем поле практически лишила команду возможности завершить сезон вне зоны еврокубков.

В последних 3-х очных встречах «Болонья» лишь один раз уступила «Интеру» со счетом 1:3 и дважды победила. Сможет ли на сей раз команда доставить проблемы чемпионам? Большой вопрос...

«Интер»

Турнирное положение: Миланская команда уже гарантировала себе 1-е место в нынешнем сезоне Серии А. Перед последним туром «Интер» опережает «Наполи» на 13 баллов.

Да и по результатам гостевых встреч команда лучшая в лиге. «Интер» сумел набрать 41 очко из 54-х возможных на чужом поле, опередив «Милан» по этому показателю.

Последние матчи: В прошлом туре Серии А команда сыграла вничью с «Вероной» (1:1), упустив минимальное преимущество на 90+1-й минуте. Матчем ранее «Интер» обыграл «Лацио» (2:0) и завоевал Кубок Италии.

Команда не проигрывает на протяжении 11-и последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок «Интер» сумел 7 раз победить при 4-х ничейных результатах.

Не сыграют: Аканжи, Дамфрис, Тюрам (у всех — отдых) и Чалханоглу (набирает форму).

Состояние команды: «Интер» уже доигрывает нынешний сезон, за пару туров начал праздновать чемпионство. У «Болоньи» есть шанс победить, ведь миланцы точно не будут настроены на все 100%.

У «Интера» очередной мощный сезон проводит нападающий Лаутаро Мартинес, который лидирует в списке лучших бомбардиров лиги. За 29 матчей в Серии А форвард забил 17 голов и сделал 6 голевых передач.

Статистика для ставок

«Болонья» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей

У «Интера» продолжается беспроигрышная серия, которая насчитывает 11 матчей подряд

В последних 3-х очных встречах «Болонья» дважды обыгрывала «Интер»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Интеру» с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.70, а победа «Болоньи» — в 3.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.60 и 2.35.

Прогноз: Можно предположить, что «Интер» сделает все возможное, чтобы завершить свой чемпионский сезон на мажорной ноте.

Ставка: Победа «Интера» за 2.20.

Прогноз: Для победы гостям нужно забить больше одного гола.

Ставка: Индивидуальный тотал «Интера» 1.5 больше за 1.82.