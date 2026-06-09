Алжирцы обеспечат себе хорошее настроение перед чемпионатом мира

прогноз на международный товарищеский матч, ставка за 2.42

10 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Боливия и Алжир. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.42.

Боливия

Турнирное положение: Эта команда снова не сумела пробиться на чемпионат мира. Сборная Боливии в плей-офф уступила Ираку (1:2).

Плюс ко всему, Боливия в отборе в среднем пропускала 2 гола за матч. А вот забила команда 17 мячей в 18 поединках.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке боливийцы были разбиты Шотландией. В их воротах побывали четыре сухих мяча.

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Немного раньше случилось то самое поражение от Ирака. А вот поединок с Суринамом стал для команды успешным (2:1).

В своих пяти последних матчах Боливия добыла две победы. В этих поединках команда отличилась 6 результативными выстрелами, пропустив в свои ворота 8.

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Состояние команды: Боливийцы сильны только на родном высокогорье. В матчах на чужих полях команда выглядит откровенно блекло.

Боливийцы уступили в двух своих последних поединках. Да и на равных бодаться с более сильными алжирцами команде явно не по зубам.

Алжир

Турнирное положение: Последний отборочный турнир алжирцы провели успешно. Команда с первого места пробилась на Мундиаль.

Более того, Алжир забил 24 мяча в 10 матчах отбора. Да и уступила команда лишь однажды.

Последние матчи: предыдущий контрольный поединок алжирцы завершили победой над голландцами (1:0). Команда забила решающий гол в самой концовке.

Ну а до того команда оказала достойное сопротивление Уругваю (0:0). Зато сборную Гватемалы она разнесла в щепки (7:0).

При этом Алжир в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: Алжирцы к Мундиалю подходят в прекрасных кондициях. Команда не пропускает уже 3 матча кряду.

Плюс наличие в составе такого мастера, как Рияд Марез, говорит о неплохих перспективах команды. Да и атака команды выглядит вполне выгодно.

Алжирцы явно превосходят боливийцев в техническом мастерстве. Да и перед стартом Мундиаля команда намерена проявить свои лучшие качества.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Алжир считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.50. Ничья оценена в 3.70, а победа Боливии — в 5.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — соответственно 1.70 и 2.10.

Прогноз: Алжирцы весьма результативны в атаке, да и боливийцы вне родного Ла-Паса выглядят убогенько.

2.42 Фора Алжира -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч Боливия — Алжир принесёт прибыль 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: Фора Алжира -1.5 за 2.42.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам второго тайма соперники распишут паритет.

2.75 Ничья во 2-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч Боливия — Алжир принесёт чистый выигрыш 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.75.

Пять причин, почему ставка зайдет