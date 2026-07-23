24 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Русенборг» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.
«Русенборг»
Турнирное положение: «Маленькие тролли» выступают неровно. Ныне команда пребывает на скромном 10-м месте в чемпионате Норвегии.
При этом «Русенборг» всего на 3 очка опережает опасную зону. Да и забила команда лишь 15 мячей в 13 поединках.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Русенборг» нанес поражение «Старту» (3:0).
До того команда уверенно разделалась с «Кристиансунном» (3:0). Плюс поединок с «Мольде» завершился викторией (2:1).
При этом «Русенборг» в пяти последних матчах одержал три победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при пяти пропущенных.
Состояние команды: «Русенборг» ныне заметно поднаторел в плане результатов, выиграв трижды подряд. «Маленькие тролли» потенциально должны бороться за самые высокие места.
При этом «Русенборг» два года назад минимально одолел манкунианцев. Последние успехи также прибавили позитива, к тому же приличную форму набрал 20-летний форвард Амин Шейха, отличившийся уже 5 забитыми мячами в чемпионате Норвегии.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Красные дьяволы» нынешним летом провели лишь один контрольный поединок. Манкунианцы из-за участия ряда игроков на чемпионате мира еще не собирались в оптимальном составе.
Причем «Манчестер Юнайтед» минувший сезон провел продуктивно. Команда Майкла Каррика финишировала на третьем месте в АПЛ.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Манчестер Юнайтед» сенсационно уступил «Рексему» (0:1).
До того команда уверенно одолела «Брайтон» (3:0). Да и поединок с «Ноттингем Форест» завершился викторией (3:2).
В пяти своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» победил 3 раза. Команде удалось отличиться 9 забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Красные дьяволы» вновь предстанут в составе, далеком от оптимального. Зато свой шанс получит перспективная молодежь.
Все никак не раскроется в Англии Джошуа Зиркзе. Голландец в минувшем чемпионате забил всего 2 мяча, но явно мотивирован наконец-то выстрелить.
Нынче «Манчестер Юнайтед» активно готовится к новому сезону. Манкунианцы имеют довольно качественный подбор игроков во всех линиях, к тому же мотивированы побороться за чемпионство.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа соперника — в 4.00.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.57, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.35.
Прогноз: «Русенборг» в последних матчах выглядел весьма выгодно, тогда как «красные дьяволы» сильны в любом кадровом сочетании.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме отличиться сумеет каждый из оппонентов.
Ставка: Обе забьют во 2-м тайме за 3.00.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Русенборг» победил в трех своих последних матчах
- «Манчестер Юнайтед» даже не в оптимальном составе выглядит грозно
- «Манчестер Юнайтед» в среднем забивает фактически 2 мяча за матч
- «Русенборг» не пропускал в двух последних поединках
- Норвежцы не проигрывают в 4 матчах кряду