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прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.38

24 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Русенборг» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 19:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.38.

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«Русенборг»

Турнирное положение: «Маленькие тролли» выступают неровно. Ныне команда пребывает на скромном 10-м месте в чемпионате Норвегии.

При этом «Русенборг» всего на 3 очка опережает опасную зону. Да и забила команда лишь 15 мячей в 13 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Русенборг» нанес поражение «Старту» (3:0).

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До того команда уверенно разделалась с «Кристиансунном» (3:0). Плюс поединок с «Мольде» завершился викторией (2:1).

При этом «Русенборг» в пяти последних матчах одержал три победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при пяти пропущенных.

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Состояние команды: «Русенборг» ныне заметно поднаторел в плане результатов, выиграв трижды подряд. «Маленькие тролли» потенциально должны бороться за самые высокие места.

При этом «Русенборг» два года назад минимально одолел манкунианцев. Последние успехи также прибавили позитива, к тому же приличную форму набрал 20-летний форвард Амин Шейха, отличившийся уже 5 забитыми мячами в чемпионате Норвегии.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Красные дьяволы» нынешним летом провели лишь один контрольный поединок. Манкунианцы из-за участия ряда игроков на чемпионате мира еще не собирались в оптимальном составе.

Причем «Манчестер Юнайтед» минувший сезон провел продуктивно. Команда Майкла Каррика финишировала на третьем месте в АПЛ.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Манчестер Юнайтед» сенсационно уступил «Рексему» (0:1).

До того команда уверенно одолела «Брайтон» (3:0). Да и поединок с «Ноттингем Форест» завершился викторией (3:2).

В пяти своих последних матчах «Манчестер Юнайтед» победил 3 раза. Команде удалось отличиться 9 забитыми мячами при пяти пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Красные дьяволы» вновь предстанут в составе, далеком от оптимального. Зато свой шанс получит перспективная молодежь.

Все никак не раскроется в Англии Джошуа Зиркзе. Голландец в минувшем чемпионате забил всего 2 мяча, но явно мотивирован наконец-то выстрелить.

Нынче «Манчестер Юнайтед» активно готовится к новому сезону. Манкунианцы имеют довольно качественный подбор игроков во всех линиях, к тому же мотивированы побороться за чемпионство.

На что ставят в матче Русенборг — Манчестер Юнайтед Букмекерские коэффициенты на матч Русенборг — Манчестер Юнайтед: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.00, а победа соперника — в 4.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.57, тогда как тотал меньше 2.5 можно взять за 2.35.

Прогноз: «Русенборг» в последних матчах выглядел весьма выгодно, тогда как «красные дьяволы» сильны в любом кадровом сочетании.

2.38 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.38 на матч «Русенборг» — «Манчестер Юнайтед» принесёт прибыль 1380₽, общая выплата — 2380₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме отличиться сумеет каждый из оппонентов.

3.00 Обе забьют во 2-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Русенборг» — «Манчестер Юнайтед» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Обе забьют во 2-м тайме за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдет