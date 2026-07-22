«Шериф» не проиграет в матче в Тирасполе?

прогноз на матч Лиги Европы, ставка за 2.35

В первом матче второго отборочного раунда Лиги Европы тираспольский «Шериф» будет принимать «Маккаби» Тель-Авив. Игра пройдет в Тирасполе 23 июля. Начало встречи — в 20:00 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.35.

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«Шериф»

Турнирная таблица: Тираспольский «Шериф» возглавил чемпионат Молдавии после четырёх туров. В активе «жёлто-чёрных» 10 набранных очков.

Последние матчи: В центральном матче 4-го тура «Шериф» одержал важную победу над принципиальным соперником. Тираспольчане на выезде обыграли «Петрокуб» (3:2). В составе тираспольчан дубль оформил Асприлья, ещё один мяч на свой счет записал Магассуба. В концовке поединка «Шериф» пропустил два гола и едва не упустил победу над «Петрокубом».

В первом раунде Лиги Европы «Шериф» переиграл обладателя Кубка Словении — «Алюминий» (1:0 — победа в гостях, 0:0 — ничья дома).

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Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Календарь и таблица Лиги Европы

Состояние команды: «Шериф» не проигрывает на протяжении десяти матчей, команда одержала семь побед и в трех играх сыграла вничью.

«Маккаби» Тель-Авив

Турнирная таблица: Новый сезон в чемпионате Израиля стартует 22 августа: «Маккаби» в первом туре сыграет на вызде против клуба «Хапоэль Иерусалим». В минувшем сезоне команда из Тель-Авива выиграла Кубок страны, выиграв в финале у «Хапоэля» из Беэр-Шевы (2:1).

Последние матчи: Новый сезон «Маккаби» начал с выигранного трофея — команда стала обладателем Суперкубка Израиля. Футболисты из Тель-Авива оказались сильнее «Хапоэля» из Беэр-Шевы (3:1).

Не сыграют: В составе «Маккаби» травмирован молдавский форвард Ион Николаеску, игрок восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки колена.

Состояние команды: Участник чемпионата мира в составе сборной Кабо-Верде Элиу Варела, отметившийся голом в ворота Уругвая, вернулся в расположение команды и готовится к матчу против «Шерифа».

В последних матчах «Маккаби» одержал три победы, сыграл одну встречу вничью и потерпел одно поражение.

Статистика для ставок

«Маккаби» Тель-Авив — обладатель Суперкубка Израиля

«Шериф» в первом раунде Лиги Европы обыграл «Алюминий» (1:0)

«Шериф» и «Маккаби» Тель-Авив ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Маккаби» Тель-Авив ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 2.10. Ничья оценивается в 3.25. На победу «Шерифа» — 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.40 и 1.50.

Прогноз: «Шериф» демонстрирует надёжную игру в обороне, а «Маккаби» не «Маккаби» не сможет рассчитывать на Иона Николаеску, который продолжает восстановление после тяжелой травмы. У «жёлто-чёрных» есть все шансы на положительный исход, учитывая проблемы израильского клуба с составом.

2.35 Фора «Шерифа» (0) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Шериф» — «Маккаби» Тель-Авив принесёт чистый выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: Фора «Шерифа» (0) с коэффициентом 2.35.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча

2.40 ТБ 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.40 на матч «Шериф» — «Маккаби» Тель-Авив принесёт прибыль 1400₽, общая выплата — 2400₽

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.40.