23 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Вараждин» и «Яблонец». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Вараждин»
Турнирное положение: «Вараждин» только-только проведет свой первый официальный поединок. Зато команда летом провела семь спаррингов.
При этом «Вараждин» весьма продуктивно провел летние контрольные матчи. В шести из семи поединков команда отпраздновала победу.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вараждин» уверенно одолел «Бельтинцы» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Кустошии» (3:1). Плюс чуть ранее она переиграла еще и «Бихор» (3:1).
При этом «Вараждин» в 7 последних матчах настрелял 13 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила пять раз.
Состояние команды: Победы в контрольных матчах, разумеется, гладят самолюбие, однако в еврокубках будет совсем иной накал. «Вараждин» постарается дать бой чехам.
При всем при этом «Вараждин» в среднем забивает чаще одного мяча за матч. Да и серия из шести побед кряду позитивно влияет на морально-психологический дух коллектива.
«Яблонец»
Турнирное положение: «Яблонец» нынешним летом провел семь контрольных поединков. В них команда разжилась 4 победами при двух поражениях.
Причем «Яблонец» победил в двух своих последних спаррингах. При этом в них команда не пропустила ни разу.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Яблонец» переиграл «Харьков» (1:0).
До того команда с минимальным счетом одолела «Оснабрюк». А вот поединок с «Лиферингом» завершился коллизией (1:3).
В пяти своих последних матчах «Яблонец» победил 2 раза. Команде удалось отличиться 4 забитыми мячами при четырех пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Яблонец» даже в спаррингах явно не преуспевал в плане реализации. Притом, что на месте опытнейший форвард Ян Храмоста, принесший обе последние виктории.
Именно фактор наличия в составе форварда такой квалификации может стать определяющим. Ветеран явно найдет свой шанс у ворот хорватов.
Нынче «Яблонец» пребывает на моральном подъеме. Чехи имеют более качественный подбор игроков во всех линиях, к тому же мотивированы пробиться в групповой этап Лиги конференций.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Яблонец» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.60, а победа «Вараждина» — в 2.70.
Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.90, да и тотал меньше 2.5 можно взять за те же 1.90.
Прогноз: Атака чехов во главе с Храмостой должна преуспеть в реализации, к тому же «Яблонец» в двух последних спаррингах не пропустил ни разу.
Ставка: Победа «Яблонца» за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.25.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Чехи не пропускали в двух последних поединках
- Обе команды весьма выгодно смотрелись в летних контрольных поединках
- В составе чехов выделяется опытный форвард Ян Храмоста, в двух последних матчах забивший по голу
- «Вараждин» в среднем пропускает больше гола за матч
- «Яблонец» не пропускал в четырех спаррингах из семи