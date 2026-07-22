прогноз на матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций, ставка за 2.15

23 июля в матче второго раунда квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Вараждин» и «Яблонец». Начало игры — в 21:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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«Вараждин»

Турнирное положение: «Вараждин» только-только проведет свой первый официальный поединок. Зато команда летом провела семь спаррингов.

При этом «Вараждин» весьма продуктивно провел летние контрольные матчи. В шести из семи поединков команда отпраздновала победу.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Вараждин» уверенно одолел «Бельтинцы» (2:0).

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До того команда нанесла поражение «Кустошии» (3:1). Плюс чуть ранее она переиграла еще и «Бихор» (3:1).

При этом «Вараждин» в 7 последних матчах настрелял 13 мячей. А вот в свои ворота команда пропустила пять раз.

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Состояние команды: Победы в контрольных матчах, разумеется, гладят самолюбие, однако в еврокубках будет совсем иной накал. «Вараждин» постарается дать бой чехам.

При всем при этом «Вараждин» в среднем забивает чаще одного мяча за матч. Да и серия из шести побед кряду позитивно влияет на морально-психологический дух коллектива.

«Яблонец»

Турнирное положение: «Яблонец» нынешним летом провел семь контрольных поединков. В них команда разжилась 4 победами при двух поражениях.

Причем «Яблонец» победил в двух своих последних спаррингах. При этом в них команда не пропустила ни разу.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Яблонец» переиграл «Харьков» (1:0).

До того команда с минимальным счетом одолела «Оснабрюк». А вот поединок с «Лиферингом» завершился коллизией (1:3).

В пяти своих последних матчах «Яблонец» победил 2 раза. Команде удалось отличиться 4 забитыми мячами при четырех пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Яблонец» даже в спаррингах явно не преуспевал в плане реализации. Притом, что на месте опытнейший форвард Ян Храмоста, принесший обе последние виктории.

Именно фактор наличия в составе форварда такой квалификации может стать определяющим. Ветеран явно найдет свой шанс у ворот хорватов.

Нынче «Яблонец» пребывает на моральном подъеме. Чехи имеют более качественный подбор игроков во всех линиях, к тому же мотивированы пробиться в групповой этап Лиги конференций.

На что ставят в матче Вараждин — Яблонец Букмекерские коэффициенты на матч Вараждин — Яблонец: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Яблонец» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.60, а победа «Вараждина» — в 2.70.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.90, да и тотал меньше 2.5 можно взять за те же 1.90.

Прогноз: Атака чехов во главе с Храмостой должна преуспеть в реализации, к тому же «Яблонец» в двух последних спаррингах не пропустил ни разу.

2.15 Победа «Яблонца» Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Вараждин» — «Яблонец» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Победа «Яблонца» за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке будет забито больше трех мячей.

3.25 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Вараждин» — «Яблонец» принесёт прибыль 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.25.

Пять причин, почему ставка зайдет