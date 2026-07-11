The Athletic рассказывает о роли Джуда Беллингема в выступлениях сборной Англии на чемпионате мира-2026 и сулит ему высокие шансы на успех.

Наблюдать за Джудом Беллингемом на этом чемпионате мира — значит быть свидетелем того редкого момента, когда хороший игрок начинает превращаться в великого.

В матче против Хорватии это был стремительный проход через половину поля соперника, завершившийся третьим голом Англии. Против Панамы — хитро подставленная нога при первом голе и навес левой ногой, после которого был забит второй мяч.

А в игре с Мексикой... выбирайте сами.

Нырок головой при первом голе? Неутомимость, позволившая добить мяч и оформить дубль уже через минуту? Ключевой подкат у дальней стойки, когда Англия начала терять контроль над матчем? Разворот и рывок по центру поля в контратаке?

Первый гол Беллингема в ворота Мексики globallookpress.com

Или просто поразительная самоотдача — постоянное стремление выкладываться на пределе сил, снова и снова, в погоне за своей целью? Неудивительно, что после финального свистка Беллингем выглядел совершенно опустошённым — и физически, и эмоционально.

Есть что-то захватывающее в том, как сейчас играет Беллингем. Всё сильнее ощущение, что он намерен сам определить исход всего турнира — так же, как считают своим правом это сделать Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

Времена, когда его место в стартовом составе открыто ставилось под сомнение, теперь кажутся весьма далёкими. Экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер, например, считал, что в первом матче против Хорватии вместо него должен был выйти Морган Роджерс.

Но на этом чемпионате мира хавбек «Реала» показал и другую сторону своей личности.

После воскресной игры он в тоннеле утешал 17-летнего мексиканца Хильберто Мору и обменялся с ним футболками. Остановился поговорить с журналистом из Венесуэлы, сказав ему несколько слов поддержки на испанском. Дал трогательное интервью о том, какую огромную роль в его жизни сыграл покойный дедушка и как именно он привил юному Джуду чувство патриотизма.

Если сложить всё это вместе, то создаётся впечатление, что на этом турнире Беллингем выглядит увереннее в себе и чувствует себя комфортнее, чем когда-либо прежде. Близкие друзья по сборной — Морган Роджерс и Джордан Хендерсон — в шутку прозвали его Unc («дядя»), намекая на его авторитет в команде, хотя всего неделю назад ему исполнилось всего 23 года.

Именно полузащитник познакомил партнёров по сборной с карточной игрой Skyjo, которая помогает скоротать время на тренировочной базе Англии в Канзас-Сити.

Беллингем по-прежнему не участвует в таком количестве медиа-мероприятий, как некоторые его партнёры по команде. Когда «Три Льва» находились во Флориде, он даже опоздал на обязательную встречу с представителями ФИФА, потому что задержался на дополнительной тренировке в тренажёрном зале. Однако он искренне извинился перед оператором, которого заставил ждать.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Но когда Беллингем всё же говорит, он становится заметно более открытым и менее настороженным, чем во время чемпионата Европы 2024 года.

После своего гола ударом через себя на 90+5-й минуте в матче против Словакии, который перевёл игру в дополнительное время два года назад, он использовал пресс-конференцию, чтобы резко ответить на «чушь» и «массовую травлю» в адрес сборной Англии из-за её игры.

По ходу того турнира были моменты, когда Беллингем выглядел далеко не самым счастливым человеком — ни на поле, ни за его пределами.

Но стоит помнить, что во время того Евро хавбеку исполнился всего 21 год. И одна из неизбежных особенностей жизни выдающихся молодых футболистов заключается в том, что взрослеть им приходится на глазах у всех. Возможно, теперь Джуд просто стал спокойнее и увереннее в себе — а может быть, и взрослее, — чем был на предыдущих крупных турнирах.

Сам Роджерс, однако, не считает, что в этом есть что-то новое. Выступая на пресс-конференции в Канзас-Сити в среду, он ответил на вопрос, выглядит ли нынешний Беллингем счастливее и увереннее в себе, чем прежде. По мнению игрока «Астон Виллы» — не совсем.

«У меня всегда было именно такое впечатление о нём, — сказал Роджерс. — Он такой на каждом сборе, где мы вместе. И за пределами сборной он такой же человек».

«Видно, насколько сильно он хочет побеждать, какая у него мотивация, как много для него значит решать исход таких матчей и быть тем, кто ведёт нас вперёд. Когда человек счастлив, он почти всегда играет лучше. А Джуд сейчас действительно счастлив — и по-настоящему получает удовольствие от футбола».

Особенно впечатляет выступление Беллингема на этом чемпионате мира ещё и потому, что ему предшествовал один из самых непростых сезонов в его карьере. В июле прошлого года Джуд перенёс операцию на плече, из-за чего пропустил сентябрьский сбор сборной Англии и не получил вызов в октябре.

Морган Роджерс globallookpress.com

Его место на позиции «десятки» занял близкий друг Морган Роджерс. Затем хавбек «Реала» получил мышечную травму и не сыграл за сборную и в мартовских товарищеских матчах. К началу чемпионата мира в 2026 году он лишь однажды выходил в основе Англии в официальном матче — в ничего не решавшей встрече против Албании.

Тем не менее, полузащитник «Астон Виллы» убеждён, что вся эта вынужденная пауза могла пойти его партнеру по «Трем Львам» только на пользу.

«Эта травма, как ни странно, даже помогла ему — благодаря возможности передохнуть, — сказал он. — За последние несколько лет он провёл огромное количество матчей, так что такой перерыв только помог ему. Он буквально рвался обратно на поле, Джуду не терпелось играть снова».

Даже если не учитывать травмы, клубный сезон тоже трудно назвать удачным для Беллингема. Он был частью команды «Сливочных», которая провела крайне неудачный год, впервые с сезона-2020/21 оставшись без единого трофея.

Как и многие лидеры мадридцев, англичанин поначалу не слишком органично вписался в идеи Хаби Алонсо, однако внутри клуба его неизменно считали одним из самых трудолюбивых и профессиональных футболистов.

Когда баска сменил Альваро Арбелоа, новый главный тренер с большим удовольствием работал с Беллингемом. В Мадриде практически никто не ставил под сомнение его зрелость.

Несмотря на возраст, его уже считают одним из лидеров команды — а ведь речь идёт об одном из самых требовательных и сложных коллективов мирового футбола. С этого лета, когда команду возглавит Жозе Моуринью, Беллингем должен стать одним из ключевых игроков новой эпохи клуба.

Жозе Моуринью globallookpress.com

Вообще, вся история карьеры полузащитника пока складывается так, что окружающие всегда воспринимали его как человека поразительно зрелого и уверенного в себе не по годам. Его путь в системе сборных Англии продолжается уже 10 лет.

Летом 2016 года Беллингем, которому только исполнилось 13, был приглашён в сборную Англии до 15 лет в рамках нового проекта Футбольной ассоциации по ускоренному развитию самых талантливых юных игроков страны. Вместе с Джамалом Мусиалой его признали одним из тех, кого стоит максимально быстро продвигать по системе национальных команд.

Очень скоро хавбек не просто стал одним из лучших игроков сборных разного возраста — он превратился в их лидера. В Футбольной ассоциации стремились развивать у молодых футболистов коммуникативные навыки, поэтому после каждого матча игрокам предлагалось разобрать выступление команды, а затем представить свои выводы партнёрам. Беллингем настолько уверенно чувствовал себя в подобных ситуациях, что поражал окружающих.

«Его уверенность в себе во время таких разборов была просто невероятной, — рассказывал в интервью The Athletic в 2024 году один из его тренеров, Ричи Кайл. — Вся группа смотрела на него снизу вверх именно благодаря этому».

Зрелость юного таланта проявлялась даже в мелочах. После командных обедов он помогал собирать чужие чашки и тарелки, а новичков неизменно встречал тепло и доброжелательно, помогая им освоиться в коллективе.

Именно эту сторону его характера — привычку уверенно протягивать руку помощи другим — на нынешнем чемпионате мира можно было увидеть особенно часто. И именно к таким условиям — к тому, чтобы представлять свою страну, — он готовился целое десятилетие.

Результат этого виден каждому. Мы наблюдаем не просто Беллингема, который находится на пике своей формы и, кажется, на вершине футбольного мира, а игрока, делающего сильнее всю команду. И, пожалуй, самое примечательное — особенно если сравнивать с Евро-2024, — то, какое влияние Беллингем оказал на Гарри Кейна.

Гарри Кейн (слева) и Джуд Беллингем globallookpress.com

При всём своём таланте и выдающемся техническом мастерстве форвард наиболее эффективен, когда рядом есть надёжный партнёр — футболист, который делает рывки, на которые сам Кейн не всегда готов, и создаёт пространство, в котором он чувствует себя наиболее комфортно.

Долгие годы в сборной Англии таким его партнёром был Рахим Стерлинг. Их взаимопонимание стало одним из ключевых факторов лучших результатов команды Гарета Саутгейта — выхода в полуфинал чемпионата мира 2018 года и финал Евро-2020.

Однако во время чемпионата мира 2022 года тренер отказался от Стерлинга, и после этого тот больше ни разу не сыграл за «Трех Львов». Без него Кейн словно немного потерялся.

На Евро-2024 Саутгейт так и не сумел найти правильный баланс: Беллингем и Фил Фоден постоянно оказывались в одной и той же зоне позади Кейна, мешая друг другу. По-настоящему адаптироваться к этой ситуации сумел только первый.

Томас Тухель же трезво оценил ситуацию и понял, что одновременно встроить в игру всех этих троих практически невозможно, а значит, не стоит даже пытаться. Поэтому он вообще не взял на турнир атакующего хава «Манчестер Сити» и построил нападение команды вокруг связки Беллингем — Кейн.

Достаточно вспомнить, что именно Беллингем выполнил навес, после которого Кейн забил головой в матче с Панамой. В игре с Мексикой именно рывок Кейна освободил пространство для первого гола Беллингема, а затем именно его ответная передача помогла Джуду оформить дубль.

Разговоры перед началом турнира о том, что они плохо взаимодействуют друг с другом и ещё должны наладить взаимопонимание, сегодня кажутся воспоминанием из очень далёкого прошлого.

И теперь сборная Англии пожинает плоды этого союза. В её составе есть не один, а сразу два футболиста мирового уровня, которые полностью уверены в себе, отлично понимают друг друга и делают сильнее всю команду.