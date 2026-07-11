Пропустит ли Аргентина от Швейцарии?

прогноз на поединок за выход в полуфинал ЧМ-2026, ставка за

12 июля в рамках четвертьфинала чемпионата мира 2026 года сыграют Аргентина и Швейцария. Начало встречи — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.87.

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Аргентина

Турнирное положение: Аргентина в доминирующем стиле выиграла группу, на пять баллов опередив Австрию и Алжир, а также на девять — Иорданию.

Команда затем с приключениями прошла первые два раунда плей-офф, в которых ей пришлось преодолевать серьезное сопротивление Кабо-Верде и Египта.

Последние матчи: в рамках 1/8 финала чемпионата мира Лионель Месси и компания драматично обыграли Египет 3:2, уступая по ходу игры 0:2.

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Между тем, успех в 1/16 финала дался «Альбиселесте» только в дополнительное время, в котором они дожали Кабо-Верде с результатом 3:2.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмирован — Балерди, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 12-ти последних матчах — официальных и товарищеских — Аргентина неизменно выигрывала, если также учитывать и не основное время.

Столь мощная форма и более высокий класс действующего чемпиона мира закономерно делают его фаворитом грядущей игры, хотя соперник все же способен создать ему проблемы.

Лионель Месси — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с восемью голами.

Швейцария

Турнирное положение: Швейцария также была победителем своей группы, обойдя вторую в таблице Канаду и третью Боснию и Герцеговину, а также на шесть пунктов — аутсайдера — Катар.

Команда затем совершила исторический прорыв в плей-офф, впервые пробившись в четвертьфинал мундиаля, пройдя в первых раундах Алжир и Колумбию.

Последние матчи: в предыдущей стадии, 1/8 финала, «Крестоносцы» склонили чашу весов в свою пользу против Колумбии в серии пенальти после нулевой ничьей в игровое время.

Перед этим в 1/16 финала финальной части ЧМ-2026 европейская сборная уже более комфортно разобралась с Алжиром, обыграв его со счетом 2:0.

Не сыграют: травмированы — Эбишер, Жаке и Манзамби, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, пять из которых были официальными, а два — товарищескими, Швейцария выиграла пять раз (включая не основное время) при двух ничьих.

С такой формой национальный коллектив альпийской страны способна сдержать фаворита, тем не менее, конечно, это выглядит сложной задачей.

Жоан Манзамби, который травмирован — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с тремя голами.

На что ставят в матче Аргентина — Швейцария Букмекерские коэффициенты на матч Аргентина — Швейцария: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех последних матчах Аргентины забивали обе команды

в шести предыдущих матчах Аргентины Лионель Месси забивал

в четырех из шести последних матчей Швейцария забивала 1-2 гола.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Аргентина — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.73. Ничья — в 3.66, успех Швейцарии — в 5.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.25 и 1.66.

Прогноз: в шести предыдущих матчах Аргентины Лионель Месси забивал. Лидер «Альбиселесте» демонстрирует просто-таки неудержимую форму на ЧМ-2026.

При этом Швейцария пропустила в трех из пяти матчей на североамериканском мундиале, так почему бы в их воротах не отличиться топ-бомбардиру соперника?

1.87 Лионель Месси забьет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч Аргентина — Швейцария позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: Лионель Месси забьет за 1.87.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, поскольку такой сценарий реализовался в трех последних матчах Аргентины.

2.10 Обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.10 на матч Аргентина — Швейцария позволит вывести на карту выигрыш 1100₽, общая выплата — 2100₽

Ставка: обе команды забьют за 2.10