12 июля в рамках четвертьфинала чемпионата мира 2026 года сыграют Норвегия и Англия. Начало встречи — в 00:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.
Норвегия
Турнирное положение: Норвегия заняла второе место в группе, где проиграла Франции три балла, а нижестоящие Сенегал и Ирак уступили ей три и шесть пунктов соответственно.
Команда таким образом смогла пробиться в плей-офф, в первых раундах которых в непростой борьбе смогла взять верх над Кот-д'Ивуаром и Бразилией.
Последние матчи: «Викинги» в 1/8 финала сумели оставить не у дел как раз Бразилию, которую они обыграли со счетом 2:1.
Перед этим в рамках 1/16 финала скандинавская сборная с аналогичным результатом одержала победу над еще одним сильным соперником — Кот-д'Ивуаром.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в восьми последних матчах — как официальных, так и товарищеских — Норвегия проиграла лишь раз при пяти победах и двух ничьих.
Такие результаты должны внушать оптимизм «Викингам» в успех по итогам противостояния, тем не менее, это самый сильный их соперник на ЧМ-2026.
Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с семью голами.
Англия
Турнирное положение: Англия выиграла свою группу, на один балл обойдя вторую Хорватию, а также на три пункта третью в таблице Гану и на семь — аутсайдера Панаму.
Команда благодаря этому получила относительно легкого соперника в первом раунде плей-офф — ДР Конго, после прохода которого во втором круге встретилась с Мексикой.
Последние матчи: в рамках 1/8 финала «Три Льва» пережили настоящее испытание высокогорья и давления хозяйских трибун, с которыми справились и победили Мексику — 3:2.
Ранее в 1/16 финала североамериканского мундиаля родоначальники неожиданно столкнулись с проблемами против ДР Конго, но дожали ее в конце игры — 2:1.
Не сыграют: травмированы — Хендерсон и Ливраменто, дисквалифицирован — Куанса.
Состояние команды: в семи последних матчах, четыре из которых были официальными, Англия выиграла шесть раз при одной ничьей.
Столь хорошая форма «Трех Львов» позволяет им быть фаворитом в данной дуэли, что совсем не означает им легкой жизни против столь непростого соперника.
Гарри Кейн — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с шестью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей Норвегии забивал Эрлинг Холанн
- в пяти последних матчах Норвегии забивали больше двух голов
- в трех последних матчах Англии забивал Гарри Кейн.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.90. Ничья — в 3.66, успех Норвегии — в 4.00.
ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.74 и 2.15.
Прогноз: в трех последних матчах Англии забивал Гарри Кейн. Форвард доказывает на этом турнире, что он не просто топ-бомбардир, но и настоящий лидер, который ведет партнеров за собой.
Норвегия же пропустила в семи последних поединках, так почему же автором гола в ее ворота может не быть лучший нападающий соперника?
Ставка: Гарри Кейн забьет за 1.95.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет его визави из сборной Норвегии, поскольку так было в четырех из пяти последних матчей скандинавов.
Ставка: Эрлинг Холанн забьет за 2.14