прогноз на противостояние за выход в полуфинал ЧМ-2026, ставка за 1.95

12 июля в рамках четвертьфинала чемпионата мира 2026 года сыграют Норвегия и Англия. Начало встречи — в 00:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.95.

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Норвегия

Турнирное положение: Норвегия заняла второе место в группе, где проиграла Франции три балла, а нижестоящие Сенегал и Ирак уступили ей три и шесть пунктов соответственно.

Команда таким образом смогла пробиться в плей-офф, в первых раундах которых в непростой борьбе смогла взять верх над Кот-д'Ивуаром и Бразилией.

Последние матчи: «Викинги» в 1/8 финала сумели оставить не у дел как раз Бразилию, которую они обыграли со счетом 2:1.

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Перед этим в рамках 1/16 финала скандинавская сборная с аналогичным результатом одержала победу над еще одним сильным соперником — Кот-д'Ивуаром.

Календарь и таблица ЧМ-2026

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах — как официальных, так и товарищеских — Норвегия проиграла лишь раз при пяти победах и двух ничьих.

Такие результаты должны внушать оптимизм «Викингам» в успех по итогам противостояния, тем не менее, это самый сильный их соперник на ЧМ-2026.

Эрлинг Холанн — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с семью голами.

Англия

Турнирное положение: Англия выиграла свою группу, на один балл обойдя вторую Хорватию, а также на три пункта третью в таблице Гану и на семь — аутсайдера Панаму.

Команда благодаря этому получила относительно легкого соперника в первом раунде плей-офф — ДР Конго, после прохода которого во втором круге встретилась с Мексикой.

Последние матчи: в рамках 1/8 финала «Три Льва» пережили настоящее испытание высокогорья и давления хозяйских трибун, с которыми справились и победили Мексику — 3:2.

Ранее в 1/16 финала североамериканского мундиаля родоначальники неожиданно столкнулись с проблемами против ДР Конго, но дожали ее в конце игры — 2:1.

Не сыграют: травмированы — Хендерсон и Ливраменто, дисквалифицирован — Куанса.

Состояние команды: в семи последних матчах, четыре из которых были официальными, Англия выиграла шесть раз при одной ничьей.

Столь хорошая форма «Трех Львов» позволяет им быть фаворитом в данной дуэли, что совсем не означает им легкой жизни против столь непростого соперника.

Гарри Кейн — лучший бомбардир команды на ЧМ-2026 с шестью голами.

На что ставят в матче Норвегия — Англия Букмекерские коэффициенты на матч Норвегия — Англия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Норвегии забивал Эрлинг Холанн

в пяти последних матчах Норвегии забивали больше двух голов

в трех последних матчах Англии забивал Гарри Кейн.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Англия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.90. Ничья — в 3.66, успех Норвегии — в 4.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.74 и 2.15.

Прогноз: в трех последних матчах Англии забивал Гарри Кейн. Форвард доказывает на этом турнире, что он не просто топ-бомбардир, но и настоящий лидер, который ведет партнеров за собой.

Норвегия же пропустила в семи последних поединках, так почему же автором гола в ее ворота может не быть лучший нападающий соперника?

1.95 Гарри Кейн забьет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч Норвегия — Англия принесёт чистый выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: Гарри Кейн забьет за 1.95.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет его визави из сборной Норвегии, поскольку так было в четырех из пяти последних матчей скандинавов.

2.14 Эрлинг Холанн забьет Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.14 на матч Норвегия — Англия принесёт чистый выигрыш 1140₽, общая выплата — 2140₽

Ставка: Эрлинг Холанн забьет за 2.14