В преддверии Нового года LiveSport.Ru составил список из 10 предсказаний о том, что стоит ожидать любителям российского футбола в ближайшие 12 месяцев.

«Краснодар» выиграет чемпионат России

Начнем с довольного скучного предсказания. Ну что удивительного в том, что действующий чемпион защитит свой титул? Но шансы на повторение успеха в исполнении черно-зеленых правда велики. Из соперников реальную угрозу может составить разве что «Зенит».

Да, состав ЦСКА наконец-то пополнит так желанный центральный нападающий (Лусиано Гонду). Но вместе с тем есть место двум значимым рискам — команду покинет оплот обороны нескольких последних лет Игорь Дивеев, а Фабио Челестини еще ни разу не сталкивался с таким продолжительным зимним перерывом.

«Локомотив» — задорная, но молодая команда, которая подвержена нестабильности. А говорить про шансы на титул «Балтики», при всём уважении, несерьезно. Остальные команды уже сильно отстали. Вот и получается, что судьба золота чемпионата России вновь будет решаться в борьбе «Краснодара» и «Зенита». В ней поставим на «быков».

Семак уйдет из «Зенита»

Если «Зенит» во второй юбилейный сезон подряд упустит чемпионство, то радикальных мер в петербургской команде не избежать. Этим летом «Газпром» уже опробовал полную замену руководства в хоккейном СКА, так что подобную участь вполне может ждать и футбольный клуб.

В последнее время многие эксперты и простые болельщики все чаще жаловались на далеко не яркий футбол в исполнении сине-бело-голубых. От команды, которая обладает самым дорогостоящим с отрывом составом в лиге (174,9 млн евро), ожидают, конечно, не такого. Невзрачную игру может перекрыть результат. Но при отсутствии последнего к тренерскому штабу естественно появятся вопросы.

Кажется, что Сергею Семаку после 8 лет непрерывной работы в Санкт-Петербурге необходим перерыв, чтобы отдохнуть и перезагрузиться. Отставки в ее классическом виде не будет. Все-таки расстаться с тренером, который принес шесть чемпионских титулов, нужно если не красиво, то, как минимум, уважительно.

«Балтика» — в пятерке, а Талалаев — в Петербурге

Андрей Талалаев www.fc-baltika.ru

Кто если не Семак? На данный момент просматривается одна явная кандидатура — Андрей Талалаев. 53-летний тренер является автором главного открытия текущего сезона.

Его «Балтика» сразу после выхода из Первой лиги смогла на равных бороться с топ-клубами РПЛ и завершить первую часть сезона на пятом месте. Созданный отрыв, требовательность Андрея Викторовича и разумная трансферная политика клуба могут сохранить коллектив из Калининграда в первой пятерке.

Приглашение Талалаева в «Зенит» безусловно станет рискованным шагом. Ранее работать в таком статусном клубе специалисту не приходилось. Но тренерские компетенции, мотивация и ответственность имеют место. Так что при должной поддержке руководства «Зенита» подобная коллаборация может привести к успеху.

«Спартак» оформит очередной трансферный рекорд

ФК «Спартак» spartak.com

Красно-белые подошли к зимнему перерыву уже с приличным отставанием от лидирующей группы команд (8 очков от третьего места). Его отыграть за оставшиеся 12 туров будет проблематично. Тем более, эту задачу, скорее всего, опять будет решать иностранный специалист, который впервые приедет работать в Россию.

У «Спартака» остаются шансы выиграть Кубок России. Впрочем, как и у других 11 команд. Гарантии, что именно красно-белые станут триумфаторами, нет. Так что не стоит удивляться, если после очередного сезона с неудовлетворительными результатами руководство красно-белых попробует исправить ситуацию привычным способом, который, правда, пока особо не работает — приобретением еще одного дорогого футболиста.

«Спартак» за последний год не поскупился заплатить 18,7 млн евро за Ливая Гарсию и 20+7 млн евро за Жедсона Фернандеша. Найти кого-то и заплатить за него, например, 22 млн евро красно-белые более чем могут.

Шейхи из ОАЭ спасут «Ростов»

ФК «Ростов» vk.com/fcrostov

В уходящем году Небесная лига пополнилась новым участником. Банкротом объявили погрязшие в долгах подмосковные «Химки». К сожалению, этот случай далеко не первый и не последний.

По информации, которая не так давно появилась на просторах Интернета, финансовые проблемы испытывает «Ростов». Утверждается, что южане, как и другие профессиональные клубы из Ростовской области, имеют миллиардные долги и многомесячные задержки по зарплатам. Поэтому «Ростов» находится под угрозой исчезновения.

В то же время недавно сообщалось, что инвесторы из ОАЭ подыскивают себе на постсоветском пространстве футбольный клуб для приобретения. «Ростов», который имеет и имя, и историю, и инфраструктуру, выглядят неплохим вариантом для вложения средств. Почему бы двум сторонам не помочь друг другу?

Батраков уедет в Европу

Алексей Батраков www.fclm.ru

Алексей Батраков в свои 20 лет побил уже не один рекорд результативности по своему возрасту. На зимнюю паузу он ушёл в статусе лучшего бомбардира РПЛ (11 голов). Вполне вероятно, что он удержит лидерство до конца чемпионата.

После последнего обновления цен хавбек «Локомотива» стал самым дорогим российским футболистом (25 млн евро). В живую наблюдать за игрой атакующего футболиста в матчах родного чемпионата здорово. Но будет преступлением, если он не отправится заграницу, а останется выступать здесь, удерживаясь «длинным рублем».

Писали, что за молодым полузащитником следят такие гранды, как «Манчестер Сити», «Барселона», «Интер», «Ювентус» и «Атлетико» Мадрид. Понятно, что от интереса до реального трансфера далеко, и более реалистичным и полезным для развития карьеры станет переход в клуб чуть поскромнее. Но чем чёрт не шутит? Смелость города берет.

Чалов и Захарян вернутся в Россию

Фёдор Чалов globallookpress.com

А вот у кого заграничная командировка не сложилась, так это у Фёдора Чалова и Арсена Захаряна. Кажется, что несколько месяцев спустя они повторят путь Антона Миранчука и вернутся в Россию.

Попробовать себя в топовом европейском чемпионате было давней мечтой Чалова. Но, видимо, ничего близкого к предложению от английского «Кристал Пэлас» Фёдор не получит. И если полугодичная аренда в швейцарском «Базеле» в 2022 г. была неплохой, то последние полтора гола в греческом ПАОКе у нападающего не складываются. Возможно, россиянину пора на родину, где он точно будет востребован.

Захаряна по-настоящему жалко. Купленный у московского «Динамо» за 12 млн евро игрок сборной России мог стать одним из лидеров «Реал Сосьедад». Но вместо этого 2,5 года хавбека преследуют травмы, травмы, травмы. Не факт, что возвращение в Россию поможет решить эту проблему. Все-таки в РПЛ играют в более силовой футбол на менее качественных полях. Хотя аренда на полсезона в знакомой обстановке с меньшими требованиями может пойти Арсену на пользу.

Россия вернется на международную арену

Сборная России по футболу globallookpress.com

Оттепель, которая в последние месяцы случилась в международном спорте в отношении России, может затронуть и футбол. В первую очередь, надежды возлагаются на полноценное возвращение юношеских команд — именно такую рекомендацию дал МОК. Правда, УЕФА свою позицию менять не собирается.

Здесь есть два варианта развития событий. Во-первых, мнение европейских футбольных чиновников может изменяться под влиянием принятия положительных решений большим числом федераций. Во-вторых, можно подать иск в Спортивный арбитражный суд, который в нескольких зимних видах спорта уже обязал международные федерации допустить россиян до соревнований.

Конечно, по началу будет использована модель участия белорусских команд — на нейтральных полях. Но надо начать хотя бы с этого.

Гол Кержакова засчитают, и Карпин вызовет Дзюбу в сборную

Артем Дзюба globallookpress.com

Пранк, который вышел из-под контроля. Спор об авторе гола в ворота сборной Германии в товарищеском матче 20-летней давности был скорее затеян для того, чтобы лишний раз подколоть Артему Дзюбу. Но официальный ответ от ФИФА поставил единоличное первое место форварда «Акрона» в списке бомбардиров национальной команды под вопрос.

Для того, чтобы гол в ворота немецкой сборной переписали с Аршавина на Кержакова, требуется соответствующее решение Немецкого футбольного союза. Кажется, что кто-то постарается завершить это дело до конца и, тем самым, Кержаков сравняется с Дзюбой по голам за сборную.

Артем заканчивать с футболом не собирается. В этой ситуации, видимо, Карпину придется снова вызвать своего «любимого» футболиста, чтобы он поставил рекорд повторно.

Пиво вернут, лимит ужесточат, Fan ID оставят

Разрешение на продажу пива globallookpress.com

Этот пункт представляет собой скорее не предсказания, а веру в инсайды, которые в разное время и в разной форме публиковались в СМИ. Во-первых, будем ждать, что многолетняя эпопея об отмене запрета продажи пива на стадионах завершится возвращением пенного напитка на футбольные матчи.

Тем более, потенциальные нарушения порядка должны предотвращаться при помощи «паспорта болельщика», введенного больше трех лет назад. А еще есть предчувствие, что Fan ID, помимо РПЛ, могут распространить и на другие соревнования — Суперкубок и Кубок России, Первая лига, матчи национальной сборной. Будем надеяться, что этого удастся избежать, но, как говориться, стоит готовится к худшему.

Кстати, о худшем. Окончательного решения о новом формате лимита на легионеров еще не принято. Но то, что он будет ужесточен — почти решенное дело. Вопрос, насколько резким будет изменение правил. Это зависит от того, кто кого переборет — Минспорта или РФС с РПЛ.