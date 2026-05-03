Сценарий встречи во многом предсказуем: «Краснодар» будет контролировать мяч и территорию, тогда как «Акрон» сосредоточится на обороне и редких контратаках. Разница в классе и качестве игры очевидна, однако фактор давления на лидера может сыграть роль — «быки» вынуждены выигрывать каждый матч в борьбе за титул. При этом «Акрон» уже показал, что способен цепляться за результат, особенно в статусе андердога. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

03' Батчи выполнил отличный прострел с правого края на дальнюю штангу. Туда изо всех сил рвался Кордоба, но дотянуться до мяча не сумел.

02' Ленини подкараулил отскок у линии штрафной и нанёс удар, однако защитник успел накрыть его попытку.

01' Матч начался! С центра разыграли гости.

До матча

16:59 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры!

16:57 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

16:50 В Самаре+14°C, небольшой дождь.

16:45 Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия); Ассистент: Денис Березнов (Москва, Россия); Ассистент: Дмитрий Сафьян (Москва, Россия); Резервный: Станислав Матвеев (Троицк, Россия).

16:40 Матч пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» (Самара, Россия), вместимостью 44 918 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Акрона»

Акрон: Виталий Гудиев, Марат Бокоев, Йонуц Неделчяру, Родригу Эшковал, Роберто Фернандес, Дмитрий Пестряков, Константин Марадишвили, Хетаг Хосонов, Ифет Джаковац, Беншимол, Артём Дзюба.

Стартовый состав «Краснодара»

Краснодар: Станислав Агкацев, Витор Тормена, Жубал, Лукас Оласа, Джованни Гонсалес, Кевин Ленини, Эдуард Сперцян, Александр Черников, Никита Кривцов, Жоау Батчи, Джон Кордоба.

Акрон

Тольяттинцы большую часть весеннего отрезка провели в глубоком кризисе: за восемь туров после паузы команда набрала всего три очка, а серия без побед достигала десяти матчей. Ситуацию удалось частично исправить лишь в последних турах — ничьи с «Рубином» и махачкалинским «Динамо» (по 1:1), а затем неожиданная победа над «Балтикой» (1:0) в Калининграде. Этот результат стал первым успехом «Акрона» в 2026 году и позволил подняться на 10-е место. Однако по качеству игры остаются серьёзные вопросы. В матче с «Балтикой» команда уступила по xG (0.57 против 0.9), что стало уже шестым подобным случаем в девяти турах после перерыва. Домашняя статистика также слабая: всего 10 очков в 13 матчах — один из худших показателей в лиге. При этом «Акрон» регулярно пропускает и не играет «на ноль» с ноября, хотя забивает стабильно — голевая серия насчитывает уже восемь матчей.

Краснодар

Южане подходят к игре в статусе лидера чемпионата и одной из самых стабильных команд весны. За девять последних туров у «быков» лишь одно поражение, а серия без проигрышей достигла девяти матчей. Особенно показателен характер команды: в двух последних встречах против «Спартака» и махачкалинского «Динамо» (оба раза по 2:1) «Краснодар» пропускал первым, но неизменно переворачивал ход игры. Статистически «Краснодар» выглядит ещё сильнее. В восьми из девяти последних туров команда была лучше соперников по xG, что подтверждает закономерность результатов. В последнем матче против «Динамо» Махачкала «быки» доминировали по всем ключевым показателям: 67% владения и 2.41 xG против 1.16. Отдельно стоит отметить выездную форму — 26 очков в 13 матчах, лучший показатель в РПЛ. При этом команда продолжает бороться на два фронта и удерживает минимальное преимущество над «Зенитом» в чемпионской гонке.

Личные встречи

История противостояния полностью на стороне «Краснодара». Команды встречались четыре раза, и в трёх матчах чемпионата победу неизменно одерживали «быки». Единственный матч без победителя состоялся в Кубке России, где «Краснодар» всё равно прошёл дальше по пенальти. В текущем сезоне южане также были сильнее — 2:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.08.