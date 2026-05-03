Встреча на «Фиште» — типичный матч «за шесть очков». «Сочи» необходимо играть исключительно на победу, иначе шансы на спасение станут призрачными. «Оренбург» же может позволить себе более прагматичный сценарий, делая ставку на организованную оборону и контратаки. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

14:10 Матч пройдёт на стадионе «Фишт» (Сочи, Россия), вместимостью 47 659 зрителей.

Стартовые составы команд

Сочи: Александр Дёгтев, Сергей Волков, Марсело Алвес, Вячеслав Литвинов, Кирилл Заика, Руслан Магаль, Кирилл Кравцов, Максим Мухин, Роман Ежов, Владимир Ильин, Михаил Игнатов.

Оренбург: Богдан Овсянников, Джон Паласиос, Данила Хотулёв, Фахд Муфи, Алексис Кантеро, Ivan Ivashchenko, Ду Кейрос, Евгений Болотов, Хорди Томпсон, Гедеон Гузина, Эмирджан Гюрлюк.

Сочи

Южане остаются главным аутсайдером чемпионата, но на финише сезона демонстрируют признаки жизни. После катастрофического отрезка, где команда набрала всего одно очко за десять туров, подопечные Игоря Осинькина выдали серию из трёх побед подряд. Причём среди обыгранных оказался даже ЦСКА (1:0), а также прямые конкуренты — «Ростов» (1:0) и «Крылья Советов» (2:1). В этих матчах «Сочи» был убедителен и по продвинутым метрикам, выигрывая по xG. Однако в последнем туре южане уступили московскому «Динамо» (0:2), несмотря на 53% владения и сопоставимое качество моментов (1.25 xG против 1.41). Команда остаётся на последнем месте и отстаёт от зоны стыков на шесть очков. При этом позитивным фактором можно считать улучшение атакующей структуры и рост уверенности, чего не было на протяжении большей части сезона.

Оренбург

Команда Ильдара Ахметзянова подходит к матчу в более стабильном состоянии. В пяти последних турах у «Оренбурга» лишь одно поражение, а в двух последних встречах одержаны важнейшие победы над прямыми конкурентами — «Пари НН» (2:1) и «Ростовом» (1:0). Причём успех в Ростове был добыт на выезде благодаря более качественным атакам (0.97 xG против 0.51 у соперника) и голу на 85-й минуте. По турнирной таблице «Оренбург» занимает 12-е место, но отрыв от зоны стыков минимален — равенство по очкам, преимущество лишь по дополнительным показателям. При этом команда заметно прибавила по качеству игры: в четырёх из пяти последних туров она превосходила соперников по xG, а средний показатель ожидаемых пропущенных голов (xGA) составляет 0.88 — один из лучших отрезков сезона.

Личные встречи

История противостояния говорит в пользу гостей. В десяти очных матчах «Оренбург» одержал шесть побед, «Сочи» — лишь две, ещё дважды фиксировалась ничья. Более того, оренбуржцы не проигрывают этому сопернику уже шесть матчей подряд. В текущем сезоне «Оренбург» также оказался сильнее — 3:1.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.85.