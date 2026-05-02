3 мая в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Сочи» и «Оренбург». Начало встречи — в 14:30 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз на матч Сочи — Оренбург с коэффициентом для ставки за 1.85.
«Сочи»
Турнирное положение: «Сочи» после 26-ти туров занимает последнюю строчку в таблице с 18 очками в активе.
Последние матчи: В прошлом туре сочинская команда потерпела 19 поражение в сезоне, прервав серию побед. «Сочи» уступил московскому «Динамо» со счетом 0:2.
Ранее команда смогла забрать три победы кряду: три очка против «Крыльев Советов» (2:1), «Ростова» (1:0) и ЦСКА (1:0).
Не сыграет: в лазарете команды Макар Чирков (з).
Состояние команды: За три тура до конца чемпионата «Сочи» смог выдать серию из трех побед, подарив болельщикам надежду на сохранение прописки в РПЛ. Однако далее команда сыграет против «Зенита», который бьется за золото лиги, и крепкого грозненского «Ахмата». Похоже, для «Сочи» уже готово место в ФНЛ.
«Оренбург»
Турнирное положение: «Оренбург» идет на 13-й строчке в турнирной таблице РПЛ с 26 очками после 26 туров. У уральского коллектива шесть побед, восемь матчей вничью и 13 поражений. Общая разница мячей — 27:38.
Последние матчи: В последнем матче «Оренбург» смог добыть вторую победу подряд, с минимальным счетом обыграв «Ростов» (1:0).
Ранее команда заработала три очка в домашнем поединке против «Пари НН», завершив встречу со счетом 2:1, и проиграла московскому «Локомотиву» со счетом 0:1.
Не сыграет: все в строю.
Состояние команды: «Оренбург» в последних пяти матчах потерпел всего одно поражение, два матча свел вничью и одержал две победы. Эти результаты помогают команде держаться в зоне стыковых матчей за право выступать в РПЛ, однако отрыв от мест прямого понижения в классе (15-е место) всего четыре балла. Для «Оренбурга» каждый матч теперь имеет жизненное значение.
Статистика для ставок
- В матче первого круга «Сочи» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:3
- «Оренбург» проиграл один поединок из последних пяти матчах
- «Сочи» пропустил больше всех в чемпионате (56 мячей)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры отдают предпочтение «Оренбургу» с коэффициентом 2.31. Ничья оценена в 3.60, а победа «Сочи» — в 3.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.89 и 1.85.
Прогноз: Сыграем на тотале меньше 2,5 мячей в матче. Это основная ставка.
Ставка: Тотал меньше 2,5 мячей в матче за 1.85.
Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на победе гостей в матче.
Ставка: Победа «Оренбурга» в матче за 2.31.