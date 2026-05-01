Московское дерби на финише сезона! «Локомотив» всё ещё держится в тройке и борется за медали, тогда как «Динамо» фактически ни за что не борется в РПЛ и всё больше оглядывается на Кубок. Следить за ходом встречи можно с нашей онлайн-трансляцией, присоединяйтесь!

19:20 Чуть ранее сегодня «Спартак» проиграл «Крыльям», а значит «Локомотив» сегодня серьёзно укрепится на третьем месте в случае победы.

19:15 Зима в Москве, вроде бы, наконец-то закончилась, на «РЖД Арене» сегодня слегка пасмурно, но уже не мороз.

19:10 Стартовые составы на дерби:

«Локомотив»: Митрюшкин (К), Фассон, Монтес, Морозов, Сильянов, Карпукас, Пруцев, Батраков, Пиняев, Руденко, Воробьёв.

«Динамо»: Расулов, Маричаль, Касерес, Майсторович, Осипенко, Бителло, Чавес, Фомин (К), Гомес, Тюкавин, Гладышев.

19:05 Обслуживать матч будет Евгений Кукуляк вместе с ассистентами на линии Дмитрием Мосякиным и Андреем Болотенковым. За ВАР будут отвечать Анатолий Жабченко и Кирилл Левников.

«Локомотив»

Весенний отрезок у команды Михаила Галактионова получился противоречивым. С одной стороны, «Локо» по-прежнему третий и сохраняет хорошие шансы на медали, с другой — качество игры заметно просело. В пяти последних турах всего одна победа, а в матчах против «Спартака» и «Крыльев Советов» команда выглядела откровенно неубедительно. Даже там, где удавалось цепляться за очки, как против «Зенита», не хватало реализации — упущенный пенальти в концовке стал символом этой нестабильности.

Отдельная история — резкое падение результативности. При том, что «Локомотив» остаётся одной из самых зрелищных команд лиги (86 голов в матчах с его участием — лучший показатель), в апреле атака заметно сбавила, у неё всего три забитых мяча за пять игр. При этом структура осталась прежней: ставка на быстрые переходы, движение впереди и креатив Батракова, но эффективность просела.

Дома «Локо» остаётся без поражений, однако и здесь не всё однозначно. Шесть ничьих, включая потери очков с соперниками ниже классом, показывают, что команда регулярно не дожимает матчи. В дерби это особенно критично: при равной игре именно реализация и концентрация в ключевые моменты будут решать, а с этим у «Локомотива» в последнее время есть проблемы.

«Динамо»

«Динамо» подходит к матчу после победы над «Сочи» (2:0), которая немного выправила фон после неудачного отрезка. До этого были ничьи с «Оренбургом» и «Пари НН», поражения от «Зенита» и «Рубина», а также тяжёлая победа над «Акроном». Команда Ролана Гусева потеряла ту лёгкость, с которой играла после зимней паузы, и сейчас каждый матч даётся заметно тяжелее.

При этом турнирная ситуация снимает часть давления. В чемпионате «Динамо» уже не претендует на высокие места, поэтому приоритет постепенно смещается в сторону Кубка России и матча с «Краснодаром». Это влияет и на подход к матчам: состав может варьироваться, схема подстраивается под соперника, как это было, например, в игре с «Сочи», где команда зеркалила построение оппонента.

Главная проблема — игры против сильных соперников. За весь сезон в РПЛ у «Динамо» всего одна победа над командой из топ-6. В остальных случаях либо не хватало баланса, либо команда уступала по качеству моментов. В этом смысле матч с «Локомотивом» — проверка: даже с учётом меньшей турнирной мотивации, это возможность показать, что команда способна конкурировать на этом уровне.

Контекст и цифры

Первая встреча команд в сезоне получилась одной из самых ярких — 5:3 в пользу «Локомотива». В целом обе команды входят в число самых результативных в лиге, поэтому потенциал для открытого футбола здесь изначально высокий. История противостояния также говорит о плотной борьбе: 131 матч, 58 побед у «Динамо», 43 у «Локомотива» и 30 ничьих. При этом в последние годы баланс стал более равным, а сами игры часто получаются результативными.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.20.