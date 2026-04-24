The Athletic объясняет, почему у Лиама Росеньора не было шансов добиться успеха на посту главного тренера «Челси».

На девятый из 107 дней пребывания Лиама Росеньора во главе «Челси» голкипер Роберт Санчес совершил две грубые ошибки, которые привели к пропущенным голам в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против «Арсенала».

Именно об этих эпизодах его в первую очередь спросили на послематчевой пресс-конференции. Росеньор серьезно кивнул, признавая резонность вопроса, слегка прищурился и ответил, что совершенно не винит Санчеса. «Я сказал Робу перед игрой, и обозначил это предельно ясно: когда мои игроки ошибаются, ответственность несу я. Это моя вина», — заявил тренер.

Подобная риторика сегодня весьма популярна среди молодых специалистов, стремящихся культивировать в команде теплую и доверительную атмосферу, бесконечно далекую от авторитарных методов прошлого.

Но осознавал ли Росеньор, что именно он говорит? В «Челси», как ни в одном другом клубе, никому не нужно напоминать, что крайним всегда оказывается тренер. Футболисты, многие из которых защищены невероятно длинными контрактами, явно чувствуют себя в достаточной безопасности, чтобы ошибаться без страха перед последствиями. Меньше них за результат отвечают разве что владельцы, топ-менеджеры и специалисты по селекции, чей широко разрекламированный проект «Челси» окончательно превратился в памятник собственному тщеславию.

Лиам Росеньор globallookpress.com

На протяжении последних четырех лет критика в адрес нынешних владельцев и руководства «Челси» — как со стороны болельщиков, так и со стороны СМИ — зачастую встречала лишь самодовольные или дерзкие ответы.

Однако заявление, опубликованное в среду вечером и объясняющее решение расстаться с Росеньором, было выдержано в куда более смиренном тоне. Помимо публичных слов о необходимости «процесса саморефлексии», в кулуарах руководство клуба признало, что «мы не всегда принимаем правильные решения», сделав акцент на «искреннем намерении извлечь уроки из этой ситуации».

Хотелось бы в это верить. Несмотря на всю обрушившуюся на него критику и насмешки, по большей части злорадные, вина лежит не на Росеньоре. Его разнообразные ошибки, будь то тактические просчеты или проблемы в коммуникации, говорят о нем куда меньше, чем о тех руководителях, которые посчитали, что лучшим ответом на очередной кризис (после внезапного и скандального ухода Энцо Марески в январе) будет десантировать в клуб еще одного неопытного специалиста. Тренера, чьи дни казались сочтенными еще в тот момент, когда сохли чернила на его контракте сроком в шесть с половиной лет.

В следующем месяце исполнится четыре года с тех пор, как BlueCo — инвестиционный консорциум во главе с Тоддом Боули и Clearlake Capital — завершил сделку по приобретению «Челси» за 2,35 миллиарда фунтов.

За это время Боули, Бехдад Эгбали и их команда спортивных директоров во главе с Лоуренсом Стюартом и Полом Уинстэнли прошлись тараном по традиционным устоям футбольной индустрии. Они тратили головокружительные суммы на ошеломляющее количество игроков, раздавали семи-, восьми- и девятилетние контракты множеству молодых футболистов на одни и те же позиции, убеждая себя и весь мир в том, что именно так выглядит работа на перспективу. И делали они всё это с безошибочной и, казалось бы, непоколебимой уверенностью разрушителей системы.

Тодд Боули globallookpress.com

Под управлением BlueCo «Челси» потратил на трансферы игроков около 1,5 миллиарда фунтов. Даже в эпоху дикой расточительности богатейших клубов Европы эта сумма почти вдвое превышает расходы любого из конкурентов за тот же период.

Но если траты «Пари Сен-Жермен» в размере 839 миллионов фунтов превратили проблемную команду в, возможно, лучший коллектив Европы (Нуну Мендеш, Витинья, Жуан Невиш, Дезире Дуэ и Хвича Кварацхелия блистают под руководством Луиса Энрике, тренера мирового уровня), то в случае с «Челси» даже при самом снисходительном анализе будет сложно утверждать, что хотя бы небольшая горстка подписаний BlueCo по-настоящему усилила команду.

На определенном этапе важно подчеркнуть, что за последние четыре года «Челси» все же добился кое-каких осязаемых результатов.

В прошлом сезоне под руководством Марески они выиграли Лигу конференций и клубный чемпионат мира, куда квалифицировались благодаря победе в Лиге чемпионов 2021 года еще при Романе Абрамовиче. Их победа над тем самым блестящим «ПСЖ» в финале КЧМ стала одним из тех дней — а за прошлый год таких набралось три или четыре, — когда можно было задуматься: а не привели ли колоссальные вложения в футболистов, несмотря ни на что, к неизбежному выходу «Челси» на правильный путь.

Роман Абрамович globallookpress.com

Однако в успехе нет никакой неизбежности, когда люди, принимающие решения в клубе, с таким упорством демонстрируют, что опыт — на поле, на тренерской скамейке или даже в руководстве — сильно переоценен.

Сколько раз за последние четыре года мы слышали, как тренеры «Челси» — Грэм Поттер, Фрэнк Лэмпард во время своего недолгого пребывания в статусе исполняющего обязанности, Маурисио Почеттино, Мареска и даже доселе оптимистичный Росеньор в свою провальную последнюю неделю — указывали на слабости этого состава?

Все эти специалисты начинали работу с горящими глазами и полные энтузиазма, рассуждая о ярких игроках с огромным потенциалом. И все они в скором времени начинали сокрушаться по поводу нехватки закаленного в боях опыта и мастерства или, как выразился Росеньор после унизительного поражения от «Брайтона» (0:3) во вторник, неспособности выполнять «базовые вещи».

Фрэнк Лэмпард globallookpress.com

Лэмпард, весной 2023 года пришедший в ужас от нехватки индивидуальной и коллективной ответственности среди игроков, собранных за столь баснословные деньги, использовал то же самое выражение — «базовые футбольные вещи». Почеттино, пытаясь объяснить удручающую домашнюю ничью с «Бернли» в марте 2024 года, указывал на свои голову и сердце, говоря, что его игрокам не хватает «потенциала, энергии и голода — того минимума, который необходим для конкуренции в Премьер-лиге». Мареска до, во время и после прошлогоднего летнего трансферного окна твердил, что крайне важно добавить в команду больше опытных футболистов: не только чтобы стабилизировать нестабильную игру, но и чтобы помочь молодежи развиваться.

Каждый сезон заканчивается тем, что тренер просит подписать больше проверенных игроков. И каждое летнее трансферное окно приносит очередную порцию молодежи. Из прошлогоднего летнего пополнения, обошедшегося чуть менее чем в 300 миллионов фунтов (причем все новички были подписаны в возрасте от 18 до 23 лет), единственным регулярным игроком стартового состава в Премьер-лиге стал центральный нападающий Жоао Педро. Юный бразилец Эстеван был, безусловно, лучшим из остальных, пока его сезон не завершился из-за травмы.

Что касается остальных — защитников Мамаду Сарра и Йоррела Хато, полузащитника Дариу Эссугу, вингеров Джейми Гиттенса и Алехандро Гарначо, а также центрфорварда Лиама Делапа — некоторые эпизодически демонстрировали свой потенциал. Однако они почти ничего не сделали для усиления команды, чья потребность в проверенных исполнителях была и остается чересчур очевидной.

Жоао Педро globallookpress.com

Из 42 игроков, подписанных «Челси» с января 2023 года на общую сумму более 1 миллиарда фунтов, больше половины (23 футболиста) были приобретены в возрасте от 18 до 20 лет. Еще девятерым было 21 или 22 года. Из оставшихся десяти, пополнивших команду в возрасте от 23 до 26 лет, только Роберт Санчес (подписан в 25 лет), Тосин Адарабиойо (26), Педру Нету (24) и Жоао Педро (23) стали частью состава в нынешнем сезоне.

Идея заключалась в том, что ставка на молодость позволит игрокам со временем повзрослеть, прибавить и самим превратиться в лидеров. Но в нестабильной среде, в раздевалке, где не хватает вожаков и примеров для подражания, под руководством череды тренеров, которым не дают времени на завоевание авторитета, в клубе, где торговля игроками, похоже, стала важнее построения команды, — предпосылок к этому практически нет.

Легко представить, что в элитной среде, обучаясь у первоклассного тренера и выступая рядом с высококлассными партнерами, чемпион мира в составе сборной Аргентины Энцо Фернандес, купленный за 106 млн фунтов в январе 2023 года, стабильно бы прогрессировал. Он мог бы стать именно таким лидером, а не символом разочарования «Челси». Выражаясь языком, который мог бы прийтись по вкусу владельцам клуба: актив стоимостью 106 миллионов фунтов мог бы вырасти в актив стоимостью 150 миллионов. Однако, хотя «Манчестер Сити» и рассматривает возможность его подписания этим летом, разговоры о том, что «Челси» останется в плюсе, кажутся крайне оптимистичными. Клуб переплатил за него три года назад, а в нестабильной, разбалансированной команде его развитие получилось рваным и далеким от поступательного.

Энцо Фернандес globallookpress.com

И при этом сам Фернандес, наряду с Коулом Палмером, Мойсесом Кайседо, Жоао Педро и Эстеваном, все равно остается одним из наиболее удачных трансферов клуба — если судить по влиянию на игру, пусть и не обязательно по соотношению цены и качества.

О многом говорит тот факт, что клуб потратил на трансферном рынке 1,5 миллиарда фунтов за четыре года, а в текущем сезоне Премьер-лиги лишь два игрока — подвергающийся жесткой критике Санчес и нестабильный Фернандес — выходили в стартовом составе чаще, чем воспитанник академии Трево Чалоба. Тот самый Чалоба, которого летом 2024 года отстранили от тренировок с первой командой, лишили игрового номера и отправили в аренду в «Кристал Пэлас», чтобы спустя каких-то четыре месяца вернуть обратно и вновь экстренно интегрировать в состав.

Огромное количество других футболистов приходили и уходили, не оставив после себя ни малейшего следа. Некоторые сделки преподносятся руководством как успешные (Джордже Петрович, Нони Мадуэке, Ренату Вейга, Лесли Угочукву), поскольку клубу удалось перепродать этих игроков с прибылью. Все ведущие клубы учитывают потенциальную стоимость перепродажи при подписании новичков, но в «Челси» вся футбольная деятельность, похоже, выстроена исключительно вокруг этого принципа, а не вокруг того, что, по мнению тренеров, действительно нужно команде. Болельщиков же, как и прежде, интересуют исключительно результаты.

Трево Чалоба globallookpress.com

Настоящая проверка бизнес-модели «Челси», возможно, уже не за горами. Непопадание в Лигу чемпионов — или даже в Лигу Европы или Лигу конференций — серьезно ударит по доходам клуба, где выручка в дни матчей ограничена вместимостью «Стэмфорд Бридж», а коммерческий рост застопорился. Как мы подробно разбирали ранее, этим летом клуб столкнется с острой необходимостью привлечения средств, и самый очевидный способ сделать это — продажа игроков.

Главная задача будет заключаться в том, чтобы выручить достаточно денег от продажи ненужных футболистов (коих в команде множество), дабы избежать продажи тех, вокруг кого в идеале должен строиться коллектив, таких как Кайседо и Палмер.

Стоит повторить, что «Челси» идет на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги, находясь ближе к зоне вылета, чем к вершине. И это не какая-то пугающе низкая точка для нынешнего руководства, а вполне привычная территория. Первый сезон они завершили на 12-м месте, набрав всего 44 очка и одержав 11 побед в 38 матчах. Второй сезон закончили шестыми с 63 очками (18 побед), но даже в той кампании большую часть времени команда барахталась в середине таблицы. Третий сезон, под руководством Марески, оказался лучше (четвертое место с 69 очками и 20 победами), но даже тогда, после мощного финального рывка, они всего на четыре очка опередили финишировавший седьмым «Ноттингем Форест». И хотя назначение Росеньора обернулось очевидным провалом, к моменту расставания с Мареской 1 января команда уже отставала от лидера Премьер-лиги на 15 очков, одержав всего восемь побед в первых 19 матчах.

«Челси» перед финалом Клубного чемпионата мира globallookpress.com

За последние 12 месяцев, безусловно, были моменты, когда «Челси» выглядел солидной командой: последние недели прошлого сезона, успехи в Лиге конференций и на клубном чемпионате мира, впечатляющие победы над «Ливерпулем» и «Барселоной» на старте этого сезона, и даже победы над «Астон Виллой» и «Наполи» уже при Росеньоре.

Но всё это были лишь эпизодические всплески. За полтора сезона при Мареске они выиграли всего 26 из 57 матчей Премьер-лиги. Тот факт, что его средний показатель в 1,74 очка за игру является высшим достижением эпохи BlueCo (для сравнения: 1,27 очка за игру при Поттере, 1,66 при Почеттино и 1,31 при Росеньоре), выглядит не столько комплиментом Мареске, сколько приговором всему этому периоду.

У них, конечно, навсегда останется Ист-Ратерфорд: тот сюрреалистичный июльский день на стадионе «МетЛайф», когда они переиграли «ПСЖ» в финале клубного чемпионата мира и разделили победный подиум с Дональдом Трампом. Но девять месяцев спустя эта конкретная корона сидит на них почти так же нелепо, как Премия мира ФИФА — на самом Трампе.

Дональд Трамп и Джанни Инфантино globallookpress.com

Этот титул будет принадлежать «Челси» еще три года, вплоть до следующего розыгрыша турнира. Вполне возможно, что к 2029 году команда, в которой играют Рис Джеймс, Леви Колуилл, Кайседо, Палмер, Эстеван и другие, превратится в реальную силу в Премьер-лиге. Но кто сегодня может с уверенностью сказать, какие именно из долгосрочных инвестиций клуба — и какие из этих длинных контрактов — действительно принесут дивиденды, если судить по столь посредственным итогам работы нынешнего руководства?

Слишком многое теперь будет зависеть от того, насколько правильным окажется следующее назначение. Не просто приемлемым, как в случае с Мареской и, в меньшей степени, Почеттино, а именно правильным.

Если история с Росеньором еще раз что-то и подчеркнула, так это то, что и без того было очевидно всем, кроме самого руководства «Челси»: этот клуб и эту группу игроков нужно держать под по-настоящему твердой рукой.

На ум сразу приходят имена Марку Силвы и Андони Ираолы, чьи контракты с «Фулхэмом» и «Борнмутом» соответственно истекают этим летом. На мгновение всплывает и кандидатура Унаи Эмери. Однако у Эмери, несмотря на определенные финансовые ограничения, всё отлично складывается в «Астон Вилле»: команда снова идет к квалификации в Лигу чемпионов и вышла в полуфинал Лиги Европы.

Марку Силва globallookpress.com

Да и тех же Силву с Ираолой можно будет понять, если они решат обойти этот «Челси» стороной. Как с горечью отметил в соцсетях в среду вечером бывший капитан клуба Джон Терри: «Пойдет ли сейчас в "Челси" по-настоящему топовый тренер, учитывая то положение, в котором мы находимся?».

Прошло чуть больше трех лет с тех пор, как в этой же колонке, подводя итоги первого сезона при BlueCo, мы писали, что «Челси» рискует стать «неуправляемым местом, где тренеры приходят и уходят, а ничего не меняется, потому что культура внутри клуба и в раздевалке абсолютно дисфункциональна». И пусть с тех пор были отдельные колебания и перемены, сам факт того, что ключевые проблемы по-прежнему никуда не делись, говорит о нынешнем методе управления слишком многое.

За это время в одних сферах произошло невероятно много потрясений — менялись главные тренеры, перекраивался состав, трясло и другие отделы внутри офисов на «Стэмфорд Бридж», — но при этом вера в долгосрочную стратегию, которую ведут Стюарт и Уинстэнли под надзором Боули и Эгбали, словно оставалась совершенно непоколебимой.

Росеньору не нужно было никому объяснять, что именно тренер окажется тем человеком, который понесет ответственность как за чужие, так и за свои собственные ошибки. В «Челси» уже давно всем понятно, где заканчивается ответственность — и где она почему-то так и не начинается.