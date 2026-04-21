ESPN разбирает расклады в чемпионской гонке АПЛ-2025/26 и шансы «Арсенала» на первое место.

В воскресенье «Арсенал» уступил «Манчестер Сити» со счетом 1:2 — и этот результат заставил команду Микеля Артеты вновь задуматься о том, не ускользнет ли от них чемпионство в АПЛ.

Показательный момент произошел сразу после финального свистка. Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс присел на корточки, переваривая поражение. Затем он поднял взгляд на партнера по команде Мартина Эдегора, покачал головой и сказал: «Эй? Это еще не конец».

Из этого короткого эпизода можно сделать вывод, что капитан «канониров», казалось, потерял веру в чемпионские перспективы своей команды и дал это понять Райсу. На что тот ответил дерзкой репликой: до конца сезона осталось пять матчей, и «Арсенал» все еще может стать чемпионом.

Выступая перед прессой, Артета фактически поддержал слова Райса, заявив, что его игроки «еще больше уверены» в том, что способны выиграть АПЛ после того, как были так близки к положительному результату на «Этихаде».

И действительно, «Арсенал» был близок. Выстрел Эберечи Эзе, угодивший в штангу, и удар головой Кая Хаверца в компенсированное время — мяч пролетел над перекладиной ворот «Сити» — это примеры тех самых микроскопических нюансов, которые лишили «Арсенал» ничьей или даже победы. А она позволила бы им полностью контролировать чемпионскую гонку.

Когда эмоции улеглись, главный вопрос, который наверняка мучил Артету и игроков по дороге обратно в Лондон, звучал так: «Почему мы не играли так же, когда проиграли дома "Борнмуту" на прошлой неделе?»

Два подряд поражения в лиге — от «Борнмута» и «Манчестер Сити», которым предшествовала болезненная ничья 2:2 с «Вулверхэмптоном», — могли разрушить надежды «Арсенала» на титул. Но в игре на «Этихаде» было достаточно позитивных моментов, чтобы поддержать уверенность Райса и доказать Эдегору: гонка за титул действительно «еще не закончена».

Если «Арсенал» сможет повторить ту самоотдачу, уверенность и агрессию во втором тайме, которые они продемонстрировали в игре с «Манчестер Сити», то чемпионская гонка продлится до последнего тура сезона. Сейчас фактически идет заочная борьба по разнице мячей, и у «канониров» есть все основания рассчитывать, что она завершится в их пользу.

Да, команда Микеля Артеты проиграла четыре из шести последних матчей во всех турнирах — два в чемпионате, по одному в Кубке английской лиги и Кубке Англии. Однако поражение от «Борнмута» на прошлой неделе стало для лондонцев первым в АПЛ с января.

После той неудачи в игре с «Манчестер Юнайтед» результаты «Арсенала» в чемпионате шли вровень с «Сити» — вплоть до поражений от «Борнмута» и команды Пепа Гвардиолы. Самая длинная победная серия у «канониров» — четыре матча, ровно столько же у «горожан». Более того, обе команды забили по 20 мячей в последних десяти турах АПЛ.

Иными словами, победный конвейер, который Гвардиола выстраивал в прошлые годы, когда «Манчестер Сити» буквально сметал соперников и мчался к титулу серией уверенных побед, сейчас уже не выглядит столь устрашающе.

И даже несмотря на два поражения в двух последних матчах АПЛ, «Арсенал» все еще лидирует. «Манчестер Сити» сможет выйти на первое место только по разнице мячей, если в среду выиграет перенесенный матч на выезде у «Бернли», который борется за выживание.

Райс и Артета совершенно правы — чемпионская гонка еще не завершена. Но теперь многое зависит от самого «Арсенала». Команда обязана воспользоваться своим шансом и на финишном отрезке набрать больше очков (и забить больше мячей), чем «Сити».

После воскресного матча команды разделяют всего три очка и один забитый мяч. Любая победа «Манчестер Сити» на «Терф Мур» выведет их на первое место за счет лучшей результативности, поэтому «Арсеналу» остается надеяться, что команда Гвардиолы не выиграет слишком крупно.

Но если после матча с «Бернли» разница забитых и пропущенных мячей будет не более чем в три-четыре гола в пользу «Сити», оставшиеся матчи «Арсенала» заметно повысят шансы на то, что трофей АПЛ в следующем месяце отправится на «Эмирейтс», а не на «Этихад».

Все пять заключительных матчей «Арсенала» в АПЛ пройдут в Лондоне — три домашних встречи с «Ньюкаслом», «Фулхэмом» и «Бернли», а также выезды к «Вест Хэму» и «Кристал Пэлас». «Манчестер Сити» же предстоит сыграть в гостях с «Эвертоном» и «Борнмутом», а также принять на «Этихаде» «Брентфорд», «Кристал Пэлас» и «Астон Виллу».

Все соперники «Арсенала» находятся во второй половине таблицы, тогда как четыре из пяти матчей «Сити» — против команд из верхней части, продолжающих борьбу за еврокубки. Календарь у команды Пепа Гвардиолы заметно сложнее.

Если обе команды сохранят чемпионский темп, вполне можно предположить, что они выиграют все пять оставшихся матчей. Но расписание «Арсенала», судя по всему, дает больше возможностей для того, чтобы забить побольше голов.

Более того, все может решиться тем, кто из двух команд одержит более крупную победу над «Бернли» — командой с худшей обороной в лиге в этом сезоне: 67 пропущенных мячей в 33 матчах.

Так что всем болельщикам «Арсенала», которые уже уверены, что титул уплыл и «Сити» неизбежно пройдет дистанцию без ошибок, — не спешите поднимать белый флаг.

Задача предельно ясна: еще пять побед и как можно больше голов.