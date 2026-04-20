«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» 2:1 на «Этихаде». Шерки, ошибка Доннаруммы, хет-трик штанг, победный гол Холанда. За неделю «Арсенал» потерял шесть очков из девяти. У «Сити» — игра в запасе, и если выиграют у «Бёрнли» в среду — поднимутся на первое место. Opta: шансы «канониров» на титул упали с 97% до 73%. Шансы «Сити» — с 3% до 27%.

Что произошло

19 апреля, «Этихад», воскресенье. Матч сезона в АПЛ: «Арсенал» — первый, «Сити» — второй, отставание до матча — шесть очков (неделю назад было девять, но «канониры» проиграли «Борнмуту» дома).

Гвардиола и Артета — оба сменили форматы подготовки: у Артеты Хаверц вышел в роли центрфорварда (Дьёкереш — на скамейке), вернулся Эдегор, Эзе сместился на левый фланг. У Гвардиолы — тот же состав, что последние три матча. Единственное изменение за это время было в воротах.

На 4-й минуте Шерки пробил в штангу после отскока от Габриэла — мяч прокатился по линии ворот и попал в руки Рае. VAR проверил — игра рукой Габриэла признана естественной. На 16-й Шерки уже не промахнулся: подхватил мяч на краю штрафной, прокинул мимо Габриэла, ушёл от Райса на другую ногу и спокойно положил в дальний угол. Потом повернулся к фанатам «Арсенала», посмотрел на них, и улыбнулся.

Через 107 секунд — равенство. И какое. Доннарумма получил мяч от вбрасывания Нунеса, замешкался у своих ворот. Хаверц, пробежавший 19 прессингов в чужой половине поля к этому моменту, бросился к нему, выставил ногу — мяч рикошетом залетел в пустые ворота. Вратарь, которого «Сити» купил у ПСЖ за огромные деньги, подарил сопернику гол в матче сезона. Гвардиола смотрел на поле, не веря.

Перерыв — 1:1. И дальше был второй тайм, в котором «Арсенал» выглядел как команда, наконец-то вспомнившая, что она — лидер чемпионата.

Второй тайм: хет-трик штанг

Эзе и Эдегор разыграли отличную комбинацию, вывели Хаверца один на один с Доннаруммой. Немец пробил — вратарь вытянулся и отбил. Исправился за первый тайм. Через минуту Эзе подхватил мяч на краю штрафной, сместился под левую и выстрелил — мяч попал в штангу изнутри, прокатился вдоль линии и ушёл в поле. Миллиметры. Габриэл позже ударил головой — снова штанга.

Арсенал был близко. Не «один раз не повезло» — был близко несколько раз подряд. И на этом фоне Гвардиола мог бы начать отступать. Не стал.

На 65-й минуте О'Райли прострелил с левого края, Холанд оторвался от Габриэла на дальней штанге и низким ударом левой положил мяч в угол. 2:1. 23-й гол норвежца в АПЛ в этом сезоне.

«Арсенал» бросил всё вперёд. Эзе снова был близок. Хаверц в концовке упустил чистый момент — головой мимо цели из метра. Не их день.

В стартовом составе «Сити» — Абдукодир Хусанов. Тот самый узбекский центральный защитник, про которого мы недавно писали. Первый игрок из Центральной Азии в истории АПЛ. Пара с Марком Геи в центре обороны «Сити» в матче сезона.

И это не случайность. Гвардиола последние три матча ставит один и тот же состав. Хусанов — часть этого состава. В решающем этапе сезона. Иэн Райт и Гари Невилл в студии BBC Sport отдельно отметили его уверенность в противостояниях с Эзе и в воздушных дуэлях с Хаверцем. Узбекистан едет на свой первый чемпионат мира этим летом. Хусанов туда едет с опытом матча против «Арсенала» на «Этихаде» за место в таблице Премьер-лиги.

Что говорит математика

Несколько цифр, которые задают контекст.

По оценке Opta, ещё неделю назад у «Арсенала» было 97% шансов на титул. Сейчас — 73% . У «Сити» — рост с 3% до 27% за семь дней. Это один из самых стремительных разворотов в современной истории АПЛ.

«Арсенал» был на первом месте 206 дней в этом сезоне. «Сити» — шесть. Причём эти шесть дней пришлись на первую неделю сезона.

С тех пор как Артета возглавил «Арсенал» в 2019-м, «Сити» четыре раза выигрывал АПЛ. Но и «канониры» по общему времени на первом месте опережают: 537 дней против 453 у «Сити». Много раз подходили — и ни разу не дошли.

Апрель — лучший месяц Гвардиолы за карьеру: процент побед 71,4%, 2,53 очка за матч в среднем. У Артеты — худший месяц: 39,5% побед, 1,48 очка за матч.

«Сити» не проигрывал в АПЛ 10 матчей подряд. «Арсенал» за последние шесть игр во всех турнирах выиграл только один.

И главное, что было решено по итогам воскресного матча: если команды финишируют с одинаковыми очками, лучшей разницей мячей и одинаковым числом забитых — титул получит «Сити». Теперь у них лучший результат в личных встречах (1:1 гостевая ничья плюс 2:1 дома), и по регламенту АПЛ это решающий фактор. Плей-офф за чемпионство, который обсуждался как теоретическая опция, исключён.

Что осталось

У «Арсенала» — пять матчей: «Ньюкасл» (дома), «Вест Хэм» (в гостях), плюс три команды из нижней половины таблицы. Соперники на бумаге полегче.

У «Сити» — шесть матчей , включая игру в запасе против «Бёрнли» в среду. Если выиграют — обходят «Арсенал» по очкам. Но расписание сложнее: «Эвертон» в гостях, «Борнмут» в гостях, «Астон Вилла» в последнем туре.

И ещё — «Арсенал» продолжает выступать в полуфинале Лиги чемпионов. Дополнительные матчи, дополнительная нагрузка, та самая усталость, о которой мы писали в эссе о ЧМ-2026. «Сити» из Европы вылетел ещё в 1/8 финала. Фрешнесс — их аргумент. Это в Англии звучит как преимущество. Для болельщиков «Арсенала», которые хотят трофеев везде, — как проблема без решения.

Реакции

Гвардиола после матча был подчёркнуто осторожен: «Надеемся. Но правда в том, что календарь у нас был ужасный, и мы не на первом месте. На данный момент они — лучшая команда Англии. Мы продлеваем шанс бороться до конца. Они очень конкурентоспособны — мы это знаем. Но и мы тоже».

Артета:

У нас полная вера, что мы можем это сделать. Сегодня мы снова показали, какая мы команда. Всё в наших руках — и всё возможно. Микель Артета главный тренер «Арсенала»

Данни Мёрфи отметил, что празднование «Сити» после финального свистка выглядело «слишком уж бурно»: «Если ты игрок "Арсенала", ты смотришь на это и думаешь: подождите, мы ведь ещё на первом месте. Они праздновали так, будто выиграли чемпионство».

Гари Невилл: «"Сити" — серийные победители, которые снова выигрывают в больших матчах. Это очень трудный поезд, чтобы его остановить».

Уэйн Руни прогнозирует: «Арсенал» возьмёт титул с разницей в два очка. «Сити» оступится в Эвертоне. Мёрфи — наоборот: «Сити» выиграет по разнице мячей.

Момент, который запомнится

Вне счёта и таблицы — дуэль Холанда и Габриэла. Физическая, жёсткая, на грани. Норвежец снял футболку, чтобы показать, как бразилец её порвал. Ближе к концу матча они столкнулись лбами — Габриэл сделал агрессивное движение, получил жёлтую. Гвардиола требовал красную за «удар головой». К чести Холанда, он не падал. Но потом забил — и это было идеальным ответом.

Хаверц, проведший лучший матч за последние месяцы, упустил два шанса, которые выигрывали матч. Его замена Мартинелли тоже не реализовал отскок после сэйва Доннаруммы. Шерки сделал голевой момент, от которого в течение месяца будут пересматривать видео. Доннарумма за 107 секунд превратился из героя (его привели в «Сити» как решающее усиление летом) в повод для мема.

И всё это — 19 апреля. До конца сезона — месяц. В воскресенье следующей недели Артета повезёт команду в гости к «Ньюкаслу», где трибуны «Сент-Джеймс Парк» умеют сжирать всех подряд. А «Сити» поедет в «Эвертон». Один спад — и всё развернётся обратно. Один матч, выигранный на характере, — и «Сити» взлетит.

Но в воскресенье 19 апреля направление движения было очевидным: вниз для «Арсенала», вверх для «Сити». И если это движение продолжится — в Манчестере будет седьмая «салатница» за последние девять лет.