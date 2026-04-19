Этот матч изначально выглядел главным моментом чемпионской гонки в Англии. «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» и сократил отставание до трёх очков, сохранив при этом матч в запасе. Команда Пепа снова чувствует вкус борьбы за титул, а «Арсенал» потерпел очень болезненное поражение, потому что по качеству игры он точно не выглядел хуже и вполне мог увезти с «Этихада» совсем другой результат.

Результат матча Манчестер Сити Манчестер 2:1 Арсенал Лондон 1:0 Райан Шерки 16' 1:1 Кай Хаверц 18' 2:1 Эрлинг Холанд 65' Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Абдукодир Хусанов, Марк Гехи, Бернарду Силва, Родриго Эрнандес ( Николас Гонсалес 88' ), Энтойн Семеньо ( Натан Аке 90' ), Райан Шерки ( Филип Фоден 85' ), Жереми Доку ( Савиньо 88' ), Эрлинг Холанд, Матеус Нунес, Nico O'Reilly Арсенал: Дэвид Райа, Пьеро Инкапье, Габриэль Магальяйнс, Вильям Салиба, Кристьян Москера ( Леандро Троссард 74' ), Эберечи Эзе ( Бен Уайт 74' ), Кай Хаверц, Деклан Райс, Мартин Субименди ( Виктор Дьёкереш 84' ), Мартин Эдегор, Чуквунонсо Мадуэке ( Габриэл Мартинелли 46' ) Жёлтые карточки: Марк Гехи 60', Эрлинг Холанд 83' — Кристьян Москера 36', Габриэль Магальяйнс 83'

Статистика матча 5 Удары в створ 3 5 Удары мимо 3 59 Владение мячом 41 8 Угловые удары 5 0 Офсайды 4 5 Фолы 12

Матч едва начался, а уже было понятно, что обе команды не собираются прятаться, а намерены с первых минут биться за титул. «Арсенал» довольно смело включил высокий прессинг, старался душить начало атак «Сити» и не позволял хозяевам спокойно находить ритм через короткий розыгрыш. Это был заметный контраст с предыдущими визитами на «Этихад», где лондонцы часто больше думали о плотности сзади, чем о давлении.

Но первым всё равно ударил «Сити», и этот гол получился почти демонстрацией того, зачем команде нужен Райан Шерки. Француз получил мяч справа у штрафной, а дальше качнул Габриэла, ускользнул от Райса и аккуратно уложил мяч в дальний угол. За счёт координации, резкости ног и умения мгновенно читать положение защитников Шерки в одиночку накрутил одну из лучших защитных линий Европы. Именно подобные эпизоды и отделяют мировой уровень от просто хорошего.

Но у «Сити» в этом сезоне слишком часто бывает одна и та же проблема: после качественного рывка команда сама даёт сопернику возможность вернуться, на этот раз виновником стал Доннарумма. В моменте с голом Хаверца проявилась старая слабость итальянского кипера — нерешительность с мячом в ногах под давлением. Хаверц правильно закрыл линию передачи и вынудил голкипера выбивать мяч в самого себя. В итоге всё превратилось в курьёзный, но абсолютно заслуженный гол для «Арсенала».

Гол лондонцев как бы подчеркнул, насколько тонкой была грань в этом матче. Один вратарь в дебюте чуть не привёз, второй всё-таки привёз, а каждая такая деталь автоматически начинала влиять и на счёт, и на всю весеннюю гонку за титулом.

«Арсенал» наконец-то отказался от тактики выживания

После поражения от «Борнмута» и общего нервного фона вокруг команды от «Арсенала» можно было ожидать более осторожного плана. Но Артета, наоборот, выбрал путь, при котором его команда не отказывалась от мяча и не уходила в глухую оборону. Лондонцы высоко прессинговали, довольно агрессивно встречали разыгрывающих игроков «Сити» и старались провоцировать ошибки команды Гвардиолы.

Во многом эта идея сработала. Да, «Сити» всё равно находил эпизоды за счёт класса своих исполнителей, но «Арсенал» не выглядел командой, которую планомерно размазывают по полю. Важную роль сыграл Хаверц, чья работа без мяча была очень полезной, а возвращение Эдегора дало команде больше связи между средней линией и атакой.

Во втором тайме именно у «Арсенала» были моменты, после которых можно переворачивать чемпионскую гонку в свою сторону. Эзе попал в штангу, мощным ударом издали, затем Хаверц убежал один на один, но уже спас Доннарумма. Ещё позже Габриэл пробил головой и тоже попал в каркас, а уже совсем в концовке всё тот же Хаверц оказался в идеальной позиции, но головой отправил мяч чуть выше перекладины. Вот в этом и заключена вся горечь для «Арсенала», команда давно не показывала настолько цельный матч, тем более против «Сити», но уедет с нулём очков. Но в битве за трофей всегда так и бывает — если не используешь свои шансы, за тебя это сделает соперник.

Холанн провёл не лучший матч, но всё равно решил в концовке

В абсолютной летальности заключается неприятная для соперников сущность Эрлинга Холанна. Он может не доминировать все 90 минут, временами выпадать из темпа и проиграть хоть все дуэли Габриэлу, но в нужный момент всё равно появится в нужном месте и забьёт.

Эпизод с победным голом вроде бы не выглядел чем-то совсем невероятным. «Сити» продвинул мяч через О’Райли и Доку, затем последовала передача в штрафную, где защитники «Арсенала» чуть сдвинулись к другим игрокам, а Холанну дали сделать буквально один шаг без опеки. Дальше Эрлинга уже никто бы не остановил, именно так он и забивает свои самые важные мячи — без лишней эстетики, но с убийственным ощущением неотвратимости.

Стоит отметить и личную битву Холанна с Габриэлом. Они постоянно висели друг на друге, тянули, толкали, цепляли майки, и в какой-то момент бразилец вообще разорвал норвежцу рукав. Позже футболисты буквально столкнулись лбами, и в этом эпизоде нерв игры прорвался наружу. Для «Сити» такие сцены даже были в каком-то смысле полезны — они показывали, что матч идёт на предельном уровне напряжения.

«Сити» запустил огненную концовку сезона

Самое тревожное для «Арсенала» даже не в самих трёх потерянных очках, а в том, кому они достались. «Сити» слишком часто строил свои чемпионства именно на таких отрезках — когда соперник чуть спотыкается, а команда Гвардиолы включает режим методичного преследования и начинает забирать всё подряд. Победы над «Арсеналом», «Ливерпулем» и «Челси» — полноценный сигнал, что недавний чемпион снова ожил в самый нужный момент.

При этом и «Арсенал» не должен воспринимать поражение как полный провал. По содержанию это был один из лучших матчей команда Артеты за последнее время. Она не выглядела сломленной, не закрылась и создала достаточно, чтобы, как минимум, не проиграть. Но на этой стадии сезона моральные победы никого не интересуют, важны лишь настоящие.

Теперь у «Сити» преимущество не только по игре, но и в ощущении знакомого сценария. Команда снова чувствует запах титула, а когда это происходит, она обычно становится особенно опасной. Если «Сити» выиграет свой в запасе, всё преимущество «Арсенала» исчезнет. Самый важный месяц в карьере Микеля Артеты начался ужасно, а впереди пять эпизодов либо триллера, либо драмы.