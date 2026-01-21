ESPN разбирается, почему «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Реал» решили сделать ставку на временных тренеров.

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» финишировал на 15-м месте. В сезоне 2023/24 они были восьмыми. Да, был короткий взлет на третью строчку в кампании 2022/23, но годом ранее они были шестыми. В трех из четырех последних сезонов разница забитых и пропущенных у «Юнайтед» была нулевой или отрицательной. Посредственность стала для них новой нормой.

В начале этого месяца «Манчестер Юнайтед» уволил Рубена Аморима, не имея при этом готовой замены. На каком месте они шли в тот момент? Должно быть, на 16-м, да? Или, может, на 12-м? Крошечный прогресс, но недостаточный для четвертого по богатству клуба мира, верно? Нет. Когда «Манчестер Юнайтед» уволил Рубена Аморима, команда делила пятое место.

Если это кажется вам глупостью, подождите, пока не услышите, что на прошлой неделе сделал один из немногих клубов, который богаче «Манчестер Юнайтед».

Мадридский «Реал» уволил Хаби Алонсо после поражения от «Барселоны». У «Реала» тоже не было замены наготове, но это соперничество из разряда тех, что прошиты на подкорке — как битва штатов Мичиган и Огайо в американском футболе, — где поражение может перевесить даже чемпионский титул.

Вот только это был не финал Лиги чемпионов и даже не Кубок Короля. Это был Суперкубок Испании: в лучшем случае пятый по значимости турнир сезона для любой из команд. Турнир, решающие матчи которого теперь проходят в Джидде (Саудовская Аравия) — при 30-градусной жаре, в разгар сезона, пока в Испании наступает зима.

Но, может быть, это стало последней каплей? «Реал» наверняка слабо выступает в Лиге чемпионов? Нет, они идут по графику, позволяющему пропустить первый раунд плей-офф — результат лучше прошлогоднего. Ладно, а что в Ла Лиге? Они отстают от первого места всего на четыре очка (уже на одно — прим.), а их разница ожидаемых голов (xG) — метрика, наиболее точно предсказывающая будущий успех, — лучшая в Испании.

Итак, два богатейших клуба мира проводят далеко не самый худший сезон. «Мадрид» всё еще может выиграть Лигу чемпионов и Ла Лигу (хотя в прошлом сезоне даже близко не подобрался к этому), а «Манчестер Юнайтед» находится в центре гонки за места в ЛЧ — и это всего через год после того, как они финишировали лишь в трех строчках от зоны вылета. И оба клуба только что уволили своих тренеров, изначально не имея понятия, кто их заменит.

Оба клуба, судя по всему, решили взять паузу на раздумья, что стало очевидно после выбора новых наставников. «Манчестер Юнайтед» объявил, что Майкл Каррик назначен только до конца сезона. «Реал» пригласил Альваро Арбелоа, но не уточнил срок его контракта. Есть основания полагать, что он — лишь «затычка», временная фигура, пока «Мадрид» ищет вариант, в котором будет уверен достаточно, чтобы объявить о нем публично.

У обоих клубов на кону огромные ставки. И при этом они: (А) уволили очень молодых и очень дорогих тренеров и (Б) не потрудились найти человека, которому могли бы доверить команду вдолгую.

Не факт, что они делают это специально, но не кажется ли вам, что клубы из Мадрида и Манчестера пытаются нам сказать, что тренеры на самом деле не так уж и важны?

Почему тренеры важны — и почему на самом деле нет

В научном мире есть один солидный раздел, у которого нет настоящего дома: изучение влияния тренеров. Успешная попытка оцифровать ценность футбольного тренера не принесет вам уважения коллег, которые сосредоточены на изучении белковых путей, ведущих к Альцгеймеру, или ведут антропологические раскопки в Колумбии, пытаясь постичь сакральный смысл листьев коки. Но если вы расскажете о своих находках людям из мира спорта, вас просто поднимут на смех в раздевалке и отправят обратно в библиотеку.

А всё потому, что большинство исследований приходят к выводу: тренеры не оказывают большого влияния на результат. И это утверждение одновременно настолько очевидно неверно — и настолько же очевидно верно.

Оно неверно, потому что, черт возьми, мы видели, как Юрген Клопп полностью перестроил игру и результаты «Ливерпуля»; мы видели, как Пеп Гвардиола превратил деньги суверенного фонда «Манчестер Сити» в эпоху доминирования, основанную на владении мячом. И мы все видели, что случалось, когда Юрген Клинсманн возглавлял сборную США или когда Диего Марадона руководил сборной Аргентины. Тренеры действительно могут вдохновлять игроков, делать ставку на определенные стратегии и менять игру команды.

Не нужно быть экспертом или элитным атлетом, чтобы это понимать. Если вы хоть когда-то занимались спортом, то вспомните тренеров, которые помогли вам стать лучше, и тех, из-за кого хотелось отречься от самой идеи соревнований и уйти в монастырь.

Однако, в то же время, тренеры значат куда меньше, чем мы думаем, по паре в конечном счете очевидных причин. Первая становится ясна, если послушать любого тренера: они не выходят на поле. «Если твои игроки лучше, чем у соперника, ты победишь в 90% случаев», — говорил легендарный игрок и тренер Йохан Кройф.

Мне нравится объяснять эту разницу так: если бы обычный болельщик тренировал сборную Франции на чемпионате мира, а Клопп тренировал сборную США, Франция всё равно оставалась бы явным фаворитом. Но если бы обычный болельщик играл на позиции центрального нападающего сборной Франции, а Килиан Мбаппе играл за США, то фаворитом, скорее всего, были бы американцы. Или, по крайней мере, шансы были бы равны.

Это подводит нас ко второй причине, почему тренеры менее важны, чем принято считать: пул потенциально эффективных тренеров намного больше, чем пул потенциально эффективных игроков.

Если вы действительно ужасный тренер, который не может определить лучших игроков своей команды и требует от них действий, снижающих шансы на победу, вы просто не получите работу в Лиге чемпионов. Поэтому большинство исследований показывают, что основная масса топ-менеджеров на длинной дистанции не демонстрирует никакой измеримой разницы между собой. Идеи конкретного тренера могут идеально совпасть с конкретными игроками в конкретное время, как это было у Арне Слота с «Ливерпулем» в прошлом сезоне, но большинство тренеров не могут поддерживать эту «добавочную стоимость», когда переменные в команде меняются год за годом.

В исследовании, опубликованном на прошлогодней конференции Sloan Sports Analytics, Джордж Ферридж обнаружил то, что я называю краткой выжимкой тренерской аналитики: почти все сгруппированы вокруг среднего значения, и лишь немногие являются исключениями (выбросами) в ту или иную сторону. В частности, Клопп и Гвардиола показали результаты значительно лучше, чем остальные.

«Это указывает на то, что, хотя многие менеджеры имеют слабую корреляцию с эффективностью игроков или не имеют её вовсе, ряд тренеров ассоциируется либо с явно положительными, либо с явно отрицательными отклонениями в этой эффективности. Это согласуется с выводами других работ о разном влиянии специалистов топ-уровня, но общей взаимозаменяемости тренеров в полевых условиях», — писал Ферридж.

Исследование 2010 года под названием «Эффективность менеджеров футбольных клубов: мастерство или удача? » пришло к схожим выводам. Авторы скорректировали результаты команд с учетом зарплат, расходов на трансферы и травм, а затем приписали любые недоработки или сверхрезультаты тренеру. Но самое интересное в том, кого это исследование определило как тренера, стабильно выдающего результаты выше среднего.

Именно его наняли «Манчестер Юнайтед» и «Реал», чтобы присматривать за долгосрочным будущим своих составов: никого.

«Из всех 60 менеджеров интересно то, что по этому показателю отсутствие постоянного тренера вообще — это девятый лучший результат», — писали авторы исследования 2010 года.

Логика и риски назначения «временщика»

Итак, если вариант «без постоянного тренера» во многих случаях оказывается эффективнее, чем с ним, что это значит?

Авторы исследования пришли к следующему выводу: «Это может отражать тот факт, что игроки склонны прилагать дополнительные усилия в краткосрочной перспективе под руководством временного тренера, поскольку их собственное будущее в клубе и их заработок могут оказаться под угрозой».

Даже для меня было бы слишком язвительно предположить, что «Манчестер Юнайтед» и «Реал» (А) читали это исследование и (Б) настолько превратно поняли его выводы, что решили, будто отсутствие постоянного тренера реально улучшит результаты.

Но мне кажется, это многое говорит о состоянии современного футбола: два больших клуба, в разгар сезона, когда главные цели всё еще достижимы, отдали ключи от управления временным тренерам — бывшим игрокам, у которых нет никакого опыта работы на уровне, даже отдаленно близком к Лиге чемпионов.

Арбелоа до этого никогда не работал главным тренером на взрослом уровне, а Каррик никогда не тренировал в высшем дивизионе.

Конечно, факторы, которые привели оба клуба к этой точке, немного отличаются. Под частичным владением Джима Рэтклиффа «Юнайтед» пытается стать более современной организацией, где множество людей вовлечены в построение состава, и «МЮ» уволил Рубена Аморима после того, как тот публично заявил, что не хочет иметь с этим ничего общего.

«Мадрид» же уволил Хаби Алонсо по почти противоположным причинам: это всё ещё клуб, управляемый президентом и игроками. Алонсо попытался (и потерпел неудачу) внедрить современный тактический подход, который требовал от его звезд больше усилий, чем они были готовы отдать.

И всё же, каковы бы ни были причины, в обоих решениях есть своего рода логика, если, конечно, допустить, что ситуация с прежними тренерами стала невыносимой. Да, это очень большое «если», учитывая общую дисфункцию, которую оба клуба склонны культивировать. Но если в мире существует всего пара-тройка тренеров, способных реально сделать вашу команду лучше, то, пожалуй, имеет смысл не торопиться и потратить время на поиск именно такого человека. А шансы на то, что один из этих спецов будет доступен в середине сезона, крайне малы, особенно с учетом ряда успешных наставников, которые освободятся после чемпионата мира.

Поэтому, вместо того чтобы паниковать и делать еще одну дорогую долгосрочную ставку поверх того дорогого решения об увольнении, которое вы только что приняли, не лучше ли взять бюджетный вариант, чтобы просто доиграть сезон? Особенно если базовое допущение состоит в том, что большинство тренеров всё равно не влияют на результат сколько-нибудь существенно.

В конце концов, мы видели множество примеров успеха временных тренеров — как в старой научной литературе, так и в недавней реальности.

В 2012 году «Челси» выиграл Лигу чемпионов с Роберто Ди Маттео в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

В декабре 2019 года «Бавария» уволила Нико Ковача и назначила временщиком Ханси Флика. В конце сезона они взяли Лигу чемпионов.

Гарет Саутгейт буквально стал рыцарем (сэром) благодаря своей работе в сборной Англии — роли, которую он изначально получил на временной основе.

И, пожалуй, самый известный пример: Марио Загалло выиграл ЧМ-1970 с Бразилией, будучи назначенным лишь временно, всего за пару месяцев до старта турнира.

Разумеется, обратная сторона медали в том, что ваш временный выбор может оказаться одним из тех тренеров, кто делает команду хуже. Учитывая, что вы выбираете из пула по определению менее статусных специалистов (тех, кто готов подписаться на краткосрочную подработку), шансы нанять плохого тренера выше обычного. Иногда случается как в «Тоттенхэме»: они меняют Антонио Конте на временщика Кристиана Стеллини, затем увольняют его и меняют на временщика Райана Мейсона — и при обоих «и. о. » результаты летят в пропасть.

В этом и заключается риск и парадокс ситуаций в Манчестере и Мадриде, да и тренерской работы в целом. Назначение тренера — это дорогостоящее решение, которое может преобразить ваш клуб. Но куда вероятнее, что оно не сдвинет стрелку ни в ту, ни в другую сторону.

Наиболее вероятный исход для «Манчестер Юнайтед» и «Реала» сейчас таков: обе команды продолжат играть примерно на том же уровне, который оказался недостаточно хорош, чтобы уберечь от увольнения двух парней, которых они нанимали до этого.